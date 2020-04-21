Mersin Büyükşehir Belediyesi: Bize yasak olan AKP'li belediyeye serbest

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ekmek dağıtımının yasaklanmasıyla başlayan gelişmeler üzerine yapılan açıklamada “Bize yasak olan, AK Partili belediye için serbest bırakılmış ve hizmet olarak sunulmuştur” denildi.

Belediyelerin, devlet mekanizması içerisinde hem organizasyon kabiliyeti, hem de imkanlar açısından yerelde en önemli kurumlar olduğu belirtilen açıklamada; “Pandemi ile mücadele süreci başladığından bu yana Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yasalar çerçevesinde İl Pandemi Koordinasyon Kurulu ile iletişim halinde görevimizi yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Kaldı ki bu süreç içerisinde idareden, bizim çalışmalarımıza yönelik herhangi bir uyumsuzluk ya da kuralları ihlal ettiğimize ilişkin uyarı olmamıştır. Bilakis bu süreç, Mersin’le ilgili açıklanan pandemi tablolarında görüleceği gibi son derece iyi yönetilmiştir” denildi.

Bu hafta uygulanan sokağa çıkma yasağında belediyenin tavrının, tamamen İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda olduğunun altı çizilen açıklamada şöyle denildi; “Genelgede, ticari ekmek satış ve dağıtımları dışındaki ücretsiz ekmek dağıtımı, sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri’ne verilmiştir. Bunun bir diğer anlamı ise hiçbir belediyenin ücretsiz ekmek dağıtımı yapamayacağıdır. Biz de genelgeye bağlı kalarak, halka ücretsiz ekmek dağıtamayacağımızı duyurduk.”

“BİZE YASAK OLAN AKP PARTİLİ BELEDİYEYE SERBEST BIRAKILMIŞ”

Açıklamada genelgeye rağmen ücretsiz ekmek dağıtımını gerçekleştiren, üstelik bunu ulusal bir haber kanalında canlı yayına katılarak açıklayanın AKP’li Akdeniz Belediyesi olduğu ifade edilen açıklamada; “Görülmektedir ki bize yasak olan, AK Partili bir belediye için serbest bırakılmış ve hizmet olarak sunulmuştur” denildi.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, bu süreçte diğer kurumlarla uyum içerisinde hizmetlerimize devam edeceğiz. Yaptığımız hizmetlerin şov olarak değerlendirilmesi bizleri üzmüştür” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘şov’ olarak değerlendirdiği süreç, aslında bizlerin bin bir zorlukla halkımız için verdiği hizmet mücadelesinden başka bir şey değildir. Vatandaşlarımızın bu sıkıntılı süreci aşması için gösterdiğimiz samimi katkı ve çalışmalar bundan sonra da devam edecektir. Belediyemizin her koşulda bütün olumsuzluklara rağmen verdiği hizmeti, yaptığı her uygulamayı FETÖ ve PKK gibi örgütlerle ilişkilendirmek kabul edilemez. Her fırsatta millet iradesine vurgu yapan Sayın Cumhurbaşkanı’nın milletin oylarıyla seçilmiş belediye başkanları için böyle bir ifade kullanması ise asla kabul edilemez. Bizlerin vatan ve millet sevgisi sorgulanamayacağı gibi, ülkemiz için gece gündüz demeden fedakarca çalışanların emeği de yok sayılamaz.”

Salgın sürecinin önemli tahribatlar yaratacağı gibi, daha sonraki dönemlere hem ekonomik hem de sosyal açıdan olumsuz yansımalarının olacağı vurgulanan açıklamada; “Şimdi bu olumsuzluklarla mücadele etme zamanıdır. Gün, enerjimizi siyasi polemiklere değil, hizmete harcama günüdür. Milletimizden aldığımız güçle ve sorumluluk anlayışımızla, milletimiz için var gücümüzle çalışma günüdür” denildi. (HABER MERKEZİ)

Mersin'de belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtması yasaklandı

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