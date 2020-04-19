AKP'li Ünal ücretsiz ekmek yasağını savundu, belediyeleri paralelcilikle suçladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin sokağa çıkma yasağında ücretsiz ekmek dağıtmasının İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yasaklanmasına tepki yağdı. Ancak AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP'li belediyelerin faaliyetlerini Anayasaya aykırılıkla suçladı. Belediyelerin kendi ekmek fabrikalarında ürettiği ekmeği, karantina altındaki yurttaşa ücretsiz olarak sunmasını değerlendiren Ünal, bu çabayı "ayrı baş çekmek", "paralel yapı" gibi ifadelerle özdeşleştirdi.

Mahir Ünal Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, Eren Erdem, Tuncay Özkan, Engin Özkoç gibi milletvekillerinin tweetlerini alıntılayarak yayınladığı mesajında "Anadolu'da 'ayrı baş çekmek' deyimi vardır. Bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır. Devlet bir yönetim ve organizasyon biçimi olarak yüksek koordinasyon içerisinde ve yasalar çerçevesinde çalışır. Tüm yasalar dayanağını anayasadan alır. #CHPbunuNedenYapıyor" dedi.

Ünal, "Pandemi ile mücadelede gördük ki bazı CHP'li belediyeler bu koordinasyonun bir parçası olmak yerine ayrı baş çekmeyi tercih ediyorlar. Aynı zamanda il pandemi kurulu üyesi olan belediye başkanları bu kurullarla çalışmıyor, hatta paralel kurullar oluşturuyor" ifadelerine yer verdi.

(HABER MERKEZİ)

Mersin'de belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtması yasaklandı

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