Mersin'de belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtması yasaklandı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yurttaşlara ücretsiz ekmek dağıtması İçişleri Bakanlığı tarafından yasakladı.

Salgınla mücadelede bile siyasi rekabet güden iktidar, muhalefet belediyelerinin ihtiyaç sahipleri için başlattığı dayanışma kampanyası hesaplarına bloke koymuş, yıllardır hizmet veren aşevlerini kapatmıştı. Son adım ise salgınla birlikte işsiz kalıp geçinmekte zorlanan halkın ekmeğine uzandı.

Hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle birçok belediye yurttaşlara ücretsiz ekmek dağıtımına başladı. Ancak CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz olarak yurttaşa ulaştırdığı ekmeğe İçişleri Bakanlığı tarafından yasak geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, bakanlık tarafından gelen genelgeyi kamuoyuyla paylaşarak, ekmek satışını 50 kuruş üzerinden gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Seçer, genelgeyi şu sözlerle paylaştı:

“İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımı yasaklanıyor. Bu sebeple, geçen hafta, gerçekleştirdiğimiz ekmek dağıtımını bu hafta sonu gerçekleştiremedik. Ancak, Halk Emek büfelerimiz sokağa çıkma yasağının sürdüğü 2 gün ekmeği sizlere 50 kuruş fiyattan ulaştıracaktır.”

(HABER MERKEZİ)

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