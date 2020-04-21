SES İzmir Şubesi koronavirüs salgınıyla ilgili genel durum değerlendirmesi, bu dönem sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunları ve bu sorunlara dair çözüm önerilerini basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdu. SES İzmir Şube binasında yapılan basın açıklamasında basın metnini SES İzmir Şube Eş Başkanı Nursel Yücesoy okudu.

Her geçen gün Kovid-19 bulaşan sağlık emekçisi sayısının attığını dile getiren Yücesoy, “İzmir’de 350’nin üstünde sağlık emekçisine Kovid-19 bulaştığı bilgisini İzmir Tabip Odası ve SES verilerine dayanarak söylüyoruz. Şu an hala temaslı ya da enfekte sağlık emekçisi sayısı hakkında hiçbir bilgi açıklanmamakta, bu da ciddi bir tedirginliğe yol açmaktadır. Öncelikle sağlık emekçileri salgın yönetimiyle ilgili açık bir şekilde bilgilendirilmeli, kurum bazında temaslı, enfekte sağlık çalışanı sayısı, uygulanan tedavi gibi bilgiler SES ve TTB gibi sağlık emekçilerinin örgütleri ve temsilcileri ile paylaşılmalıdır” dedi.

Koruyucu ekipman, eğitim ve bilgilendirmelerin sürekli sağlanması gerektiğini söyleyen Yücesoy, “Kişisel koruyu ekipmanın yetersizliği kadar özellikle İzmir’de dağıtılan ekipmanlarda standartlara uygunluk ve kalite sorunları yaşanmaktadır. Üzerinde bulunması zorunlu ve standartları belirten bandrollerin olmadığı, güvenirliği tartışmalı ekipmanlar asla dağıtılamamalıdır” diye konuştu.

“SAĞLIK EMEKÇİLERİNE DÜZENLİ TEST YAPILSIN”

Sağlık emekçilerine düzenli olarak test yapılması konusunun da henüz çözülmediğine dikkat çeken Yücesoy, “Sağlık iş kolu bugünkü tablo açısından yüksek risklidir. Semptom göstersin göstermesin tüm sağlık emekçilerine 5 gün aralıkla test yapılmalı, bu yolla hem sağlık emekçileri korunmalı hem de virüsün bulaşı önlenmelidir. Yapılan rutin testlerde hiçbir semptom göstermeyen sağlık emekçilerinde testlerin pozitif çıktığı çok sayıda örnek yaşanmaktadır. Böyle örnekler İzmir’ de yaşanmış olup maalesef bir sağlık emekçisi farkında olmadan aile fertlerine bulaştırmış ve hatta bir kayıp bile vermiştir. Böyle vakaların önüne geçmenin bir yolu 5 gün aralıklı testin yanı sıra bir diğer önemli talepler, riskli alanlarda çalışan emekçilerin izolasyon, barınma ve ulaşım planlaması” dedi.

“KHK’Lİ SAĞLIK EMEKÇİLERİ İŞLERİNE İADE EDİLSİN”

Ulaşımın sağlık emekçilerine ücretsiz olduğunu ancak barınma sorunun hala devam ettiğini ifade eden Yücesoy, “İzmir’de sağlık emekçilerinde pozitif vakalar rastlandıkça başka bir sorun hastanelerde Kovid-19’un iş kazası olarak girilmemesi. Bunların yanı sıra kaygı ve stresi azaltmanın etkili yöntemleri, fazla mesailer kaldırmalı, 24 saatlik çalışma saatlerinin kaldırılıp, vardiyalı çalışma sistemi uygulanmalı, yedekli çalışma planlanmalı ve bu planlar yapılırken sağlık emekçilerinin görüşü alınmalı ve zamanında bilgi verilmeli, nöbetlerde dinlenme olanakları sağlanmalı, sağlık emekçilerinin sayısı arttırılarak iş yükü azaltılmalıdır” diye konuştu. Yücesoy son olarak performans sisteminin kaldırılmasını KHK ile ihraç olmuş sağlık emekçileri hemen işlerine iade edilmesini talep ettiklerini söyledi. (İzmir/EVRENSEL)

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