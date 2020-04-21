21 Nisan 2020 14:47

SES İzmir Şubesi: Sağlık emekçilerinin sayısı arttırılarak iş yükü azaltılmalıdır

Koronavirüs salgını döneminde sağlık emekçilerinin yaşadıkları sorunlara dikkat çeken SES İzmir Şubesi, “Sağlık emekçilerinin sayısı arttırılarak iş yükü azaltılmalıdır” dedi.

SES İzmir Şube eşbaşkanları basın açıklamasını okurken

Fotoğraf: SES İzmir Şube

SES İzmir Şubesi koronavirüs salgınıyla ilgili genel durum değerlendirmesi, bu dönem sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunları ve bu sorunlara dair çözüm önerilerini basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdu. SES İzmir Şube binasında yapılan basın açıklamasında basın metnini SES İzmir Şube Eş Başkanı Nursel Yücesoy okudu.

Her geçen gün Kovid-19 bulaşan sağlık emekçisi sayısının attığını dile getiren Yücesoy, “İzmir’de 350’nin üstünde sağlık emekçisine Kovid-19 bulaştığı bilgisini İzmir Tabip Odası ve SES verilerine dayanarak söylüyoruz. Şu an hala temaslı ya da enfekte sağlık emekçisi sayısı hakkında hiçbir bilgi açıklanmamakta, bu da ciddi bir tedirginliğe yol açmaktadır. Öncelikle sağlık emekçileri salgın yönetimiyle ilgili açık bir şekilde bilgilendirilmeli, kurum bazında temaslı, enfekte sağlık çalışanı sayısı, uygulanan tedavi gibi bilgiler SES ve TTB gibi sağlık emekçilerinin örgütleri ve temsilcileri ile paylaşılmalıdır” dedi.

Koruyucu ekipman, eğitim ve bilgilendirmelerin sürekli sağlanması gerektiğini söyleyen Yücesoy, “Kişisel koruyu ekipmanın yetersizliği kadar özellikle İzmir’de dağıtılan ekipmanlarda standartlara uygunluk ve kalite sorunları yaşanmaktadır. Üzerinde bulunması zorunlu ve standartları belirten bandrollerin olmadığı, güvenirliği tartışmalı ekipmanlar asla dağıtılamamalıdır” diye konuştu.

“SAĞLIK EMEKÇİLERİNE DÜZENLİ TEST YAPILSIN”

Sağlık emekçilerine düzenli olarak test yapılması konusunun da henüz çözülmediğine dikkat çeken Yücesoy, “Sağlık iş kolu bugünkü tablo açısından yüksek risklidir. Semptom göstersin göstermesin tüm sağlık emekçilerine 5 gün aralıkla test yapılmalı, bu yolla hem sağlık emekçileri korunmalı hem de virüsün bulaşı önlenmelidir. Yapılan rutin testlerde hiçbir semptom göstermeyen sağlık emekçilerinde testlerin pozitif çıktığı çok sayıda örnek yaşanmaktadır. Böyle örnekler İzmir’ de yaşanmış olup maalesef bir sağlık emekçisi farkında olmadan aile fertlerine bulaştırmış ve hatta bir kayıp bile vermiştir. Böyle vakaların önüne geçmenin bir yolu 5 gün aralıklı testin yanı sıra bir diğer önemli talepler, riskli alanlarda çalışan emekçilerin izolasyon, barınma ve ulaşım planlaması” dedi.

“KHK’Lİ SAĞLIK EMEKÇİLERİ İŞLERİNE İADE EDİLSİN”

Ulaşımın sağlık emekçilerine ücretsiz olduğunu ancak barınma sorunun hala devam ettiğini ifade eden Yücesoy, “İzmir’de sağlık emekçilerinde pozitif vakalar rastlandıkça başka bir sorun hastanelerde Kovid-19’un iş kazası olarak girilmemesi. Bunların yanı sıra kaygı ve stresi azaltmanın etkili yöntemleri, fazla mesailer kaldırmalı, 24 saatlik çalışma saatlerinin kaldırılıp, vardiyalı çalışma sistemi uygulanmalı, yedekli çalışma planlanmalı ve bu planlar yapılırken sağlık emekçilerinin görüşü alınmalı ve zamanında bilgi verilmeli, nöbetlerde dinlenme olanakları sağlanmalı, sağlık emekçilerinin sayısı arttırılarak iş yükü azaltılmalıdır” diye konuştu. Yücesoy son olarak performans sisteminin kaldırılmasını KHK ile ihraç olmuş sağlık emekçileri hemen işlerine iade edilmesini talep ettiklerini söyledi. (İzmir/EVRENSEL)

Türkiye'de koronavirüs: 2140 ölüm, 90 bin 980 vaka | Öne çıkan gelişmeler (21 Nisan)

Türkiye'de koronavirüs: 2140 ölüm, 90 bin 980 vaka | Öne çıkan gelişmeler (21 Nisan)

İTO: İzmir'de 357 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi

İTO: İzmir'de 357 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi

Reklam
EGE HABERLERİ
SES İzmir Şubesi: Sağlık emekçilerinin sayısı arttırılarak iş yükü azaltılmalıdır

SES İzmir Şubesi: Sağlık emekçilerinin sayısı arttırılarak iş yükü azaltılmalıdır

Koronavirüs salgını döneminde sağlık emekçilerinin yaşadıkları sorunlara dikkat çeken SES İzmir Şubesi, “Sağlık emekçilerinin sayısı arttırılarak iş yükü azaltılmalıdır” dedi.

İzmir Tabip Odası: Pandemi mücadelesi sürerken hekimler ücretsiz izne gönderilemez

İzmir Tabip Odası: Pandemi mücadelesi sürerken hekimler ücretsiz izne gönderilemez

Özel hastanelerin hekimleri ücretsiz izne çıkarmasına tepki gösteren İzmir Tabip Odası yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanına gereksinim duyulan bir dönemde bu kabul edilemez" dedi.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Can kaybı yaşanmadan sorunlar çözülsün

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Can kaybı yaşanmadan sorunlar çözülsün

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek’in ve adil yargılama talep eden Mustafa Koçak’ın ölüm oruçlarına ilişkin açıklama yaparak, bir an evvel sorunun çözülmesini talep etti.

Ayvalıklıları sevindiren JES kararı

Ayvalıklıları sevindiren JES kararı

Türközü köyünde yapılmak istenen JES sondajları için Balıkesir 1. İdare Mahkemesi, bölgedeki zeytin varlığını ve doğanın zararını gerekçe göstererek, ÇED Gerekli değildir kararını hukuka aykırı buldu.

Ekoloji örgütleri: Yaşam mücadelesi verenler tehdit altında

Ekoloji örgütleri: Yaşam mücadelesi verenler tehdit altında

Salda Gölü'ne millet bahçesi projesine karşı açıklamaları ile tanınan Burdur Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine yönelik silahlı saldırıya ekoloji örgütleri sert tepki gösterdi.

Buca Cezaevinde bir tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Buca Cezaevinde bir tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıyan bir tutuklunun yapılan testinin pozitif sonuç verdiğini bildirdi.

Emek Partisi İzmir İl Örgütü: Salgına ve sömürüye karşı 1 Mayıs’a

Emek Partisi İzmir İl Örgütü: Salgına ve sömürüye karşı 1 Mayıs’a

EMEP İzmir İl Örgütü fabrikalardaki Kovid-19 vakalara ilişkin açıklama yaparak, salgına ve sömürüye karşı 1 Mayıs’ta tüm işçi ve emekçileri birlikte mücadele etmeye çağırdı.

2020 yılına not

2020 yılına not

Denizli’den Çevre Mühendisi Gürol Gök, pandemi döneminde Salda Gölü ve Denizli’nin Kale ve Tavas ilçelerine yapılması planlanan Avdan Termik Santraline ilişkin yazdı.

İTO: İzmir'de 357 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi

İTO: İzmir'de 357 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi

İzmir Tabip Odası verilerine göre, İzmir’de 357 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı.

Madenci cendere altında: İş kazası olmazsa virüs, virüs olmazsa iş kazası

Madenci cendere altında: İş kazası olmazsa virüs, virüs olmazsa iş kazası

Geçim derdi ve virüsle beraber artan işsizlik kaygısıyla suskunluğa itilen İmbat ve Polyak Madeni işçileri Evrensel aracılığıyla seslerinin duyulmasını istiyor.

Saertex Tekstil fabrikasında iki işçi işten atıldı

Saertex Tekstil fabrikasında iki işçi işten atıldı

İzmir’de Saertex fabrikasında TEKSİF üyesi iki işçi işten atıldı. Fabrikadaki yetkinin devam ettiğini belirten TEKSİF Şube Başkanı Faruk Aksoy atılan işçiler için mücadele edeceklerini söyledi.

Kirli ve zedelenmiş bir Sivaslı bırakmak istemiyorum

Kirli ve zedelenmiş bir Sivaslı bırakmak istemiyorum

Uşak’ın Sivaslı ilçesindeki Evrenli Doğa Parkı’nın yapılaşmaya açılmasıyla Sivaslı Devlet Hastanesinin yapılacağının duyurulmasının ardından Zehra Kaya bir mektup daha yazdı.