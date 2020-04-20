20 Nisan 2020 14:16

İTO: İzmir'de 357 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi

İzmir Tabip Odası verilerine göre, İzmir’de 357 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı.

İzmir Tabip Odası İzmir'de covid-19 pozitif çıkan sağlık çalışanları verileri

Fotoğraf: İzmir Tabip Odası

İzmir Tabip Odası (İTO) 20 Nisan tarihli yayımladığı raporda, İzmir’de koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen sağlık çalışanlarının verilerini paylaştı.

Verilere göre 34’u asistan hekimi toplam108 hekim, hemşire/ebe ve sağlık memuru, 55 personel, 14 tıbbi sekreter, 16 teknisyen, 28 memur, 5 eczacı, 2 psikolog, 3 güvenlik görevlisi, 1 şoför ve 1 mühendis olmak üzere toplam 357 sağlık çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. (İzmir/EVRENSEL)

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