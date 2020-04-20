TPI işçisi: Evde kalma umudumuz valiliğe takıldı

TPI İşçisi: Ne kadar çok bitmiş iş gönderirse o kadar kâr edecek. İlk başlarda izin istediğimizde kanunu uygularız diyorlardı ama şimdi çalıştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar.