İTO: İzmir'de 357 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi
İzmir Tabip Odası verilerine göre, İzmir’de 357 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı.
Fotoğraf: İzmir Tabip Odası
İzmir Tabip Odası (İTO) 20 Nisan tarihli yayımladığı raporda, İzmir’de koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen sağlık çalışanlarının verilerini paylaştı.
Verilere göre 34’u asistan hekimi toplam108 hekim, hemşire/ebe ve sağlık memuru, 55 personel, 14 tıbbi sekreter, 16 teknisyen, 28 memur, 5 eczacı, 2 psikolog, 3 güvenlik görevlisi, 1 şoför ve 1 mühendis olmak üzere toplam 357 sağlık çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. (İzmir/EVRENSEL)
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