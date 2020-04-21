Kırıkkale Cezaevinde kronik hasta tutuklulara hijyen malzemesi verilmiyor

Berivan ALTAN

Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan tutuklular ocak, şubat ve mart ayında yaşadıkları hak ihlallerini raporlaştırdı. Tutukluların mektup aracılığıyla gönderdiği raporda, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık ve kapalı görüşler ile spor faaliyetlerinin yasaklandığını, görüş günlerinde ekstra 10 dakika telefon görüş hakkı verildiği belirtildi.

Raporda, Adalet Bakanlığı tarafından cezaevlerinde hijyen önlemlerinin alınmasına dair aldığı karara rağmen koğuşlara baskın ve aramaların sürdürüldüğü kaydedildi. Raporda, kanser, astım ve kronik rahatsızlıkları olan hasta tutukluların dahi hijyen için talep ettiği malzemelerin verilmediğine dikkat çekildi.

MUAYENESİZ SAĞLIK RAPORU

Raporda, Ankara Şehir Hastanesi Radyasyon Onkoloji bölümünün kanser taraması raporuna göre 1 Mart’ta tedavi görmesi gereken Cihat Özdemir’in, 9 Mart’ta hastaneye götürüldüğü belirtildi. Raporda, 24 Mart’ta sağlık kurulu raporu için Cihan Özdemir’in Ankara Dışkapı Hastanesi’ne götürüldüğü ancak Endokrin doktorunun, Özdemir’in yanında bulunan infaz görevlisine “Seninle hallederiz” diyerek, Özdemir’i muayene etmeden odadan çıkardığı ifade edildi.

KELEPÇELİ MUAYENE

Raporun devamında şu ihlallere yer verildi:

* Sadık Sabancılar, Ocak, Şubat ve Mart ayında diş tedavisi için Kırıkkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne götürülmüş, fakat kelepçeli muayene dayatmasını kabul etmediği için tedavi edilmemiştir. Ayrıca aynı hastaneye yapılan sevki, tek hücreli ring aracı dayatmasını kabul etmediği için iptal edildi. En son Kırıkkale Tıp Fakültesi Diş Hekimliğine olan sevki ve 11 Mart tarihindeki Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Ortopedi bölümüne olan sevki Kovid-19 nedeniyle iptal edildi.

* Sinan Akbayır’ın tedavisi, 18 Şubat’ta götürüldüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi KBB polikliniğinde, kelepçeli tedavi dayatılması nedeniyle yapılmamıştır.

* Resul Kocatürk’ün astım, hiptroit, otoimmüm hepatit gibi kronik sağlık sorunları bulunmaktadır. Cezaevi idaresi ve Adalet Bakanlığı’na maske, kolonya, sıvı dezenfekte gibi malzemeleri talep dilekçelerine cevap dahi verilmedi.

‘ALTI ÇİZİLİ’ KİTAP VERİLMEDİ

* Mektuplar sakıncalı bulunduğu ve ‘örgütsel haberleşme’ gerekçesiyle verilmiyor.

* 4 Mart’ta gönderilen Emile Zola’nın ‘Tohum’ isimli kitabı, ‘bazı satırların altının çizilmiş’ olduğu gerekçesiyle verilmedi.

* ‘Bizim Ferhat’ isimli kitap, toplatma kararı olduğu, ‘Faşizmin Yalanları’ adlı kitap bandrolü olmaması ve ‘Sıcak Haziran’ isimli kitap da ‘Halkı direnişe örgütleyen haberler bulunduğu ve bu durumun kurum içerisinde karışıklığa sebep olacağı, ileride telafisi mümkün olmayan eylem ve durumlara dönüşebileceği’ gerekçesiyle verilmedi.

* Yeni Demokrasi Gazetesi’nin 55’inci sayısı, Kızıl Bayrak Gazetesi’nin 8-21 Şubat tarihli sayısı, Mücadele Birliği Gazetesi’nin 19 Şubat-4 Mart tarihli sayıları, Özgür Gelecek Gazetesi’nin 19 Şubat-3 Mart tarihli sayıları verilmediği gibi, 3 Mart sonrasında gelen dergi ve gazeteler gerekçesiz bir şekilde verilmemektedir.

* Selçuk Çelik’e, mahkeme sevki sırasında ring aracındaki kamerayı kapattığı ve slogan attığı gerekçesiyle cezaevi disiplin kurulu tarafından ‘1 ay ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma’ ve ‘bir ay haberleşme ve iletişim araçlarından yoksun bırakma’ cezası verildi.

UZAKTAN EĞİTİM SONLANDIRILDI

* Cezaevi’nde sürdürülen uzaktan eğitim, 24 Ocak’ta ‘Bakanlıktan yazı geldi’ gerekçesiyle sonlandırıldı.

* Ağır Ceza Mahkemesi ve İnfaz Hakimliği tarafından yeşil renkte kıyafetlerin tutuklu ve hükümlülere verilmesi kararına rağmen, gelen kıyafetler ‘yeşil’ renkli denilerek verilmiyor. (MA)

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