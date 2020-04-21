21 Nisan 2020 10:06

Kırıkkale Cezaevinde kronik hasta tutuklulara hijyen malzemesi verilmiyor

Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan tutuklulara hastane sevklerinde kelepçeli muayene dayatıldığı, kronik hastaların hijyen ve temizlik malzemesi taleplerine ise cevap verilmediği aktarıldı.

Kırıkkale Cezaevi girişi

Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Berivan ALTAN

    Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan tutuklular ocak, şubat ve mart ayında yaşadıkları hak ihlallerini raporlaştırdı. Tutukluların mektup aracılığıyla gönderdiği raporda, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık ve kapalı görüşler ile spor faaliyetlerinin yasaklandığını, görüş günlerinde ekstra 10 dakika telefon görüş hakkı verildiği belirtildi.

    Raporda, Adalet Bakanlığı tarafından cezaevlerinde hijyen önlemlerinin alınmasına dair aldığı karara rağmen koğuşlara baskın ve aramaların sürdürüldüğü kaydedildi. Raporda, kanser, astım ve kronik rahatsızlıkları olan hasta tutukluların dahi hijyen için talep ettiği malzemelerin verilmediğine dikkat çekildi.

    MUAYENESİZ SAĞLIK RAPORU

    Raporda, Ankara Şehir Hastanesi Radyasyon Onkoloji bölümünün kanser taraması raporuna göre 1 Mart’ta tedavi görmesi gereken Cihat Özdemir’in, 9 Mart’ta hastaneye götürüldüğü belirtildi. Raporda, 24 Mart’ta sağlık kurulu raporu için Cihan Özdemir’in Ankara Dışkapı Hastanesi’ne götürüldüğü ancak Endokrin doktorunun, Özdemir’in yanında bulunan infaz görevlisine “Seninle hallederiz” diyerek, Özdemir’i muayene etmeden odadan çıkardığı ifade edildi.

    KELEPÇELİ MUAYENE

    Raporun devamında şu ihlallere yer verildi:

    * Sadık Sabancılar, Ocak, Şubat ve Mart ayında diş tedavisi için Kırıkkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne götürülmüş, fakat kelepçeli muayene dayatmasını kabul etmediği için tedavi edilmemiştir. Ayrıca aynı hastaneye yapılan sevki, tek hücreli ring aracı dayatmasını kabul etmediği için iptal edildi. En son Kırıkkale Tıp Fakültesi Diş Hekimliğine olan sevki ve 11 Mart tarihindeki Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Ortopedi bölümüne olan sevki Kovid-19 nedeniyle iptal edildi.

    * Sinan Akbayır’ın tedavisi, 18 Şubat’ta götürüldüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi KBB polikliniğinde, kelepçeli tedavi dayatılması nedeniyle yapılmamıştır.

    * Resul Kocatürk’ün astım, hiptroit, otoimmüm hepatit gibi kronik sağlık sorunları bulunmaktadır. Cezaevi idaresi ve Adalet Bakanlığı’na maske, kolonya, sıvı dezenfekte gibi malzemeleri talep dilekçelerine cevap dahi verilmedi.

     ‘ALTI ÇİZİLİ’ KİTAP VERİLMEDİ

    * Mektuplar sakıncalı bulunduğu ve ‘örgütsel haberleşme’ gerekçesiyle verilmiyor.

    * 4 Mart’ta gönderilen Emile Zola’nın ‘Tohum’ isimli kitabı, ‘bazı satırların altının çizilmiş’ olduğu gerekçesiyle verilmedi.

    * ‘Bizim Ferhat’ isimli kitap, toplatma kararı olduğu, ‘Faşizmin Yalanları’ adlı kitap bandrolü olmaması ve ‘Sıcak Haziran’ isimli kitap da ‘Halkı direnişe örgütleyen haberler bulunduğu ve bu durumun kurum içerisinde karışıklığa sebep olacağı, ileride telafisi mümkün olmayan eylem ve durumlara dönüşebileceği’ gerekçesiyle verilmedi.

    * Yeni Demokrasi Gazetesi’nin 55’inci sayısı, Kızıl Bayrak Gazetesi’nin 8-21 Şubat tarihli sayısı, Mücadele Birliği Gazetesi’nin 19 Şubat-4 Mart tarihli sayıları, Özgür Gelecek Gazetesi’nin 19 Şubat-3 Mart tarihli sayıları verilmediği gibi, 3 Mart sonrasında gelen dergi ve gazeteler gerekçesiz bir şekilde verilmemektedir.

    * Selçuk Çelik’e, mahkeme sevki sırasında ring aracındaki kamerayı kapattığı ve slogan attığı gerekçesiyle cezaevi disiplin kurulu tarafından ‘1 ay ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma’ ve ‘bir ay haberleşme ve iletişim araçlarından yoksun bırakma’ cezası verildi.

    UZAKTAN EĞİTİM SONLANDIRILDI

    * Cezaevi’nde sürdürülen uzaktan eğitim, 24 Ocak’ta ‘Bakanlıktan yazı geldi’ gerekçesiyle sonlandırıldı.

    * Ağır Ceza Mahkemesi ve İnfaz Hakimliği tarafından yeşil renkte kıyafetlerin tutuklu ve hükümlülere verilmesi kararına rağmen, gelen kıyafetler ‘yeşil’ renkli denilerek verilmiyor. (MA)

    Buca Cezaevinde bir tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Buca Cezaevinde bir tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Adana Cezaevinde önlem alınmadığını öne süren tutuklu: Tahliye olunca maske verildi

    Adana Cezaevinde önlem alınmadığını öne süren tutuklu: Tahliye olunca maske verildi

    Meclis'e 90 dilekçe: Cezaevlerinde virüs semptomları var, karantina koğuşları yok

    Meclis'e 90 dilekçe: Cezaevlerinde virüs semptomları var, karantina koğuşları yok

    Tutuklu aileleri, tahliye talebiyle dilekçe kampanyası başlattı

    Tutuklu aileleri, tahliye talebiyle dilekçe kampanyası başlattı

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Doların önlenemeyen yükselişi: Tarihi zirve her gün tazeleniyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    İşçinin sadece alın teri değil canı da sermayeye fedadır!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Hangisi: Her şey çok güzel mi olacak? Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mı?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Kürdistan bölgesinde KDP-PKK geriliminin arka planında ne var?

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği süresinden kesilir

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Şova devam... İlle devam!
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Covid-19 fişlemesi
    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Covid-19 fişlemesi

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Covid-19 anketi adı altında akademik ve idari personele siyasi ve dini sorular soruldu.

    Tohum fiyatları artış yüzde 14, yem fiyatları yüzde 9,7 arttı
    Tohum fiyatları artış yüzde 14, yem fiyatları yüzde 9,7 arttı

    Üretici köylülerin maliyetlerini gösteren tarımsal girdi fiyat endeksi bir yılda yüzde 8,97 arttı.

    Doların önlenemeyen yükselişi: Tarihi zirve yine tazelendi
    Doların önlenemeyen yükselişi: Tarihi zirve yine tazelendi

    Dolar, krizin reddedilemez boyuta ulaştığı Ağustos 2018’den bu yana tarihi zirvesine ulaştı. Geçtiğimiz hafta tarihi zirveyi gören dolar bu sabah 6,95 TL ile rekor tazeledi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2140 ölüm, 90 bin 980 vaka | Öne çıkan gelişmeler (21 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2140 ölüm, 90 bin 980 vaka | Öne çıkan gelişmeler (21 Nisan)

    Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 140'a çıktığı Türkiye'den koronavirüs salgınına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

    GÜNCELLENDİ
    DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan: Birlik ve mücadele her şartta mümkündür
    DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan: Birlik ve mücadele her şartta mümkündür

    DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, salgın koşullarında karşılanan İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs öncesi sorularımızı yanıtladı.

    GÜNCELLENDİ
    Sağlık-İş Yöneticisi Sarıçoban: Sendikacı sahada olunca işçi de geliyor
    Sağlık-İş Yöneticisi Sarıçoban: Sendikacı sahada olunca işçi de geliyor

    Salgının ilk günlerinden itibaren işçilerin yanında olan ve onlarla birlikte hareket eden az sayıda sendika işçilerin tercihi haline geliyor.

    GÜNCELLENDİ
    8 ülkeden gençler ve emekçilerle konuştuk: Adil ve eşit bir dünyaya ihtiyacımız var!
    8 ülkeden gençler ve emekçilerle konuştuk: Adil ve eşit bir dünyaya ihtiyacımız var!

    Salgına dair deneyimlerini sekiz farklı ülkeden on genç ve emekçiyle konuştuk. Aralarında öğrenciler, öğretmenler, fabrika işçileri var. Kaygılarını, farkettiklerini, beklentilerini anlattılar.

    GÜNCELLENDİ
    Prof. Dr. Hasan Bayram: İstanbul’da bu yıl artan ölümlerin sebebi açıklanmalı
    Prof. Dr. Hasan Bayram: İstanbul’da bu yıl artan ölümlerin sebebi açıklanmalı

    Türk Toraks Derneğinin İstanbul’da meydana gelen ölümlerin son 5 yıla göre dikkat çekici biçimde arttığını açıklaması, salgın nedeniyle meydana gelen ölümleri yeniden tartışmaya açtı.

    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Dünyayı saran koronavirüsün şeklinin çizilme hikayesi
    Dünyayı saran koronavirüsün şeklinin çizilme hikayesi
    Kanarya sevenler derneği
    Kanarya sevenler derneği
    Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu: Bilinçli bir izleyiciysek neden dizi izlemeyelim
    Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu: Bilinçli bir izleyiciysek neden dizi izlemeyelim
    GÜNCELLENDİ
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    Ressam Burhan Kum: Sanatçının sanatıyla yaşayabilmesi için destek istiyoruz
    Ressam Burhan Kum: Sanatçının sanatıyla yaşayabilmesi için destek istiyoruz
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İzmir Tabip Odası: Pandemi mücadelesi sürerken hekimler ücretsiz izne gönderilemez
    İzmir Tabip Odası: Pandemi mücadelesi sürerken hekimler ücretsiz izne gönderilemez

    Özel hastanelerin hekimleri ücretsiz izne çıkarmasına tepki gösteren İzmir Tabip Odası yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanına gereksinim duyulan bir dönemde bu kabul edilemez" dedi.

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Can kaybı yaşanmadan sorunlar çözülsün
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Can kaybı yaşanmadan sorunlar çözülsün

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek’in ve adil yargılama talep eden Mustafa Koçak’ın ölüm oruçlarına ilişkin açıklama yaparak, bir an evvel sorunun çözülmesini talep etti.

    Ayvalıklıları sevindiren JES kararı
    Ayvalıklıları sevindiren JES kararı

    Türközü köyünde yapılmak istenen JES sondajları için Balıkesir 1. İdare Mahkemesi, bölgedeki zeytin varlığını ve doğanın zararını gerekçe göstererek, ÇED Gerekli değildir kararını hukuka aykırı buldu.

    Ekoloji örgütleri: Yaşam mücadelesi verenler tehdit altında
    Ekoloji örgütleri: Yaşam mücadelesi verenler tehdit altında

    Salda Gölü'ne millet bahçesi projesine karşı açıklamaları ile tanınan Burdur Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine yönelik silahlı saldırıya ekoloji örgütleri sert tepki gösterdi.

    Buca Cezaevinde bir tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
    Buca Cezaevinde bir tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıyan bir tutuklunun yapılan testinin pozitif sonuç verdiğini bildirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Emek Partisi İzmir İl Örgütü: Salgına ve sömürüye karşı 1 Mayıs’a
    Emek Partisi İzmir İl Örgütü: Salgına ve sömürüye karşı 1 Mayıs’a

    EMEP İzmir İl Örgütü fabrikalardaki Kovid-19 vakalara ilişkin açıklama yaparak, salgına ve sömürüye karşı 1 Mayıs’ta tüm işçi ve emekçileri birlikte mücadele etmeye çağırdı.