Adana Cezaevinde önlem alınmadığını öne süren tutuklu: Tahliye olunca maske verildi

Kürkçüler E Tipi Cezaevinden tahliye olan Ender Yangöz, 21 kişilik koğuşta 39 kişi kaldıklarını ve bir tuvalet ile banyonun olduğunu öne sürerek “Koronavirüs cezaevine girerse, ciddi ölümler olur. Çünkü önlem yok. Bize eldiven ve maskeyi tahliye olduğumuz gün, dışarıya çıktığımız için verdiler." dedi.

Adana Kürkçüler E Tipi Kapalı Cezaevinden tahliye olan Ender Yangöz, cezaevinin koşullarını ve maruz kaldıkları ihlalleri Mezopotamya Ajansından (MA) Hamdullah Kesen'e anlattı. 21 kişilik koğuşta 39 kişi kaldıklarını öne süren Yangöz, bir yatakta ya iki kişi ya da nöbetleşe yattıklarını söyledi. 20 metrekare alana 21 adet ranzanın üçerli sıra halinde yerleştirildiğini aktaran Yangöz, ranzaların yan yana olduğunu ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığını ifade etti.

Yangöz, “Cezaevine ilk girişte bize çarşaf, yastık ve battaniye verdiğine dair belge imzalatılıyor. Yani bunların sıfır olduğuna dair. Bize hiçbir zaman çarşaf ve yastık vermediler. Biz bunları kantinden karşılamak zorunda kalıyoruz. Nevresim takımı 90 TL'ye, yastık 20 TL'ye, yastık kılıfı 7,5 TL'ye satılıyor. Cezaevine girdiğimde eğer benim param yoksa nevresim ve yastık kullanamayacağım. Bunlar kantinde satıldığı için dışarıdan da kabul etmiyorlar” diye konuştu.

"NE REVİR NE HASTANE VAR"

Yangöz, koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi hastaneye sevklerin geç yapıldığını, haftada bir gün revirin olduğunu söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tutukluların hastaneye sevk edilmeyip, revire çıkarılmadığını ileri süren Yangöz, dilekçeyle ilaç talebinde bulunduklarını ancak bunda da sıkıntı yaşandığını söyledi. Yangöz, "Hastaneye gitmek için koronavirüs olmak gerekiyordu. Hiçbir şekilde hastaneye sevk yoktu. Hastaysan, dilekçeyle ilaç talebinde bulunursun. Tedavimiz yapılmıyordu" dedi.

"ÇIKINCA MASKE-ELDİVEN VERDİLER"

Koronavirüse ilişkin başgardiyanın gelip kendilerine 14 kuralın olduğu broşürü okuyup dağıttığını anlatan Yangöz, şunları söyledi:

"Bizim bir tuvalet ve banyomuz var. 39 kişinin 20 metrekarede sosyal mesafeyi koruma gibi bir şansı yok. Maske, eldiven ve dezenfektan yok. Kendileri haftada bir veya iki defa ateşimizi ölçüyorlardı. Bizi bahçeye çıkarıp, mutfağın olduğu yere ilaç sıkıyorlardı. Ne yapıyorlardı bilmiyoruz. Bir ilaçlama yoktu. Gardiyanlar ya sabah geliyordu ya da iki güne bir sayıma geliyorlardı. Bize eldiven ve maskeyi tahliye olduğumuz gün, dışarıya çıktığımız için verdiler. Cezaevinde koronavirüs adına bir önlem alınmıyor. Tutuklular kendi kaderlerine teslim edildi. Bu koronavirüs cezaevine girerse, ciddi ölümler olur. Çünkü önlem yok." (Adana/MA)

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