20 Nisan 2020 22:47

İsviçre’de patronlar "erken normalleşme" dayatıyor

İsviçre’nin merkezi yönetimi olan Federal Konsey, mart ayının ikinci haftasından itibaren yürürlüğe koyduğu önlemleri 26 Nisan’dan itibaren aşamalı olarak gevşetileceğini açıkladı.

Zürih şehir merkezi

Zürih | Fotoğraf: Pixabay

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    İsviçre’nin merkezi yönetimi olan Federal Konsey, Kovid-19 vesilesiyle mart ayının 2. haftasından itibaren yürürlüğe koyduğu önlemleri 26 Nisan’dan itibaren aşamalı olarak gevşetileceğini ilan etti. Bunun üzerine İsviçre’de tartışmalar, ekonomi üzerine yoğunlaşmaya başladı.

    Akademik çevrelerden de gelen durgunluk senaryolarıyla sermaye, Konsey üzerinde baskıyı arttırarak Almanya ve Avusturya’ya göre nispeten daha kontrollü normalleşme planı açıklayan İsviçre’yi hızlı geçişe zorluyor. Birçok işyerinde sağlık önlemleri ise hâlâ yetersiz.

    PATRONLAR BASTIRIYOR

    "3 Aşamalı Normalleşme Planı"na göre öncelikle kuaför salonları ile bahçe ve inşaat malzemeleri satan yerlerin, 11 Mayıs’tan itibaren de okulların ve diğer işyerlerinin açılması öngörülüyor. İşverenler ise durumu istismar etmek için dışarıdan ve parlamento içerisinden baskıyı arttırıyorlar.

    Konsey tarafından sunulan 70 milyar franklık yardım paketine rağmen birçok sektörden binlerce işçinin işine son verildi. İsviçre Sendikalar Birliği SGB’nin ekonomi sorumlusu Daniel Lampard, durumun daha önce yaşanan kriz dönemlerinden daha vahim olduğunu belirtiyor.

    Önceki kriz dönemlerinde işsiz sayısının aylık ortalama 4 bin arttığını ifade eden Lampard, yardımlara ve kısa süreli çalışma olanağına rağmen sırf mart sonundan 9 Nisan’a kadar geçen süre içerisinde 10 bin kişinin işten atıldığını vurguluyor.

    EMEK ÖRGÜTLERİ DAHİL OLMAK İSTİYOR

    Durgunluk gerekçesiyle çalışma sürelerinin esnetilmesini, bazı branşlarda da arttırılmasını isteyen işverenlere karşı emek örgütleri bir talepler kataloğu açıklayarak, Federal Konsey’in ekonomi ile ilgili alacağı her kararda emek örgütlerini de sürece dahil etmesi gerektiğine dikkat çekiyorlar.

    Bunun yanı sıra ekonomik durgunluğu aşmak için reel alım gücünü dolayısıyla da talebi arttırmak gerektiğini belirten İsviçre Sendikalar Birliği, kısa süreli çalışmaya tabi tutulan 1,5 milyon emekçinin ücretlerinin yüzde 100’ünün ödenmesini ve işten atılmaların yasaklanmasını istiyor.

    EKONOMİ KÜÇÜLECEK

    Federal İstatistik Dairesi ve ETH’ya bağlı konjonktür araştırma merkezinin yayınladığı verilere göre en iyimser senaryoda bile üretimde ciddi daralma ve hammadde ve yarı mamül tedarikinde önemli sorunlara işaret ediliyor. 3 farklı senaryo üzerinden geliştirilen modellemede, salgın dalgasının sürmesi ve etkisinin bir süre daha devam etmesi halinde brüt milli gelirin yüzde 2,3 oranında küçüleceğine dikkat çekiliyor. (Zürih/EVRENSEL)

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