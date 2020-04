İsviçre’de göçmen işçilerin ülkeyi terk etmeleri isteniyor

Haydar SANCAR

Cenevre

İsviçre’de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kapanan iş yerleri nedeniyle en çok göçmen işçiler mağdur oluyor. Zermatt Belediyesi mevsimlik ve süreli çalışma hakkına sahip olan ve işyerleri salgın önlemleri kapsamında kapanan restoran ve otellerin göçmen işçilerinin İsviçre’yi terk etmelerini istedi. Unia Sendikası ise göçmen işçileri uyarıyor: Belediyeden yazılı talimat isteyin.

KRİZDEN FIRSAT DEVŞİRİLİYOR

Unia Sendikası Göçmenler Bölümü Federal Sorumlusu Hilmi Gashi bölgedeki işçilerin son durumunu şöyle anlattı: “Mart ayının ortalarında Zermatt belediyesinin mevsimlik işçilerin kısa süreli oturma izinlerini iptal ettiğini öğrendik. Gerekçe olarak da otellerin kapalı olması ifade ediliyor. Ancak işçilerin Nisan sonuna kadar geçerli sözleşmesi var. Belediye emekçilere, İsviçre’yi üç gün içinde terk etmeleri gerektiğini söylemiş. Bunun üzerine bir kısım işçi İsviçre’den ayrılmak zorunda kalmış. Biz Unia sendikası olarak üyelerimize, belediyeden kararı yazılı olarak talep etmelerini önerdik ve bu etkili oldu.

"İŞÇİLERİN OTURUM HAKKI İNCELENECEK"

Üyelerimiz kararı yazılı talep ettikten sonra belediye, işçilerin İsviçre’yi terk etmesini gündeme getirmedi ancak oturumların inceleneceği bilgisini yazılı olarak işçilere iletti.

İsviçre’de 71 binin üzerinde kısa süreli çalışan göçmen işçinin bulunduğunu, “L tipi geçici oturuma” sahip bu işçilerin AB üyesi ülkelerin vatandaşları olduğunu ifade eden Gashi, salgın sebebiyle yaşanan sorunların göçmen emekçileri 2 defa vurduğunu söyledi: “İşini kaybeden emekçiler oturum haklarını da kaybetmekle karşı karşıya kalıyorlar.”

AB ile yapılan anlaşmalar gereğince son iki yıl içinde 1 yılını çalışarak geçirenlerin işsizlik parası almaya hakları olduğunu, bunu ispatlamak için vatandaşı oldukları ülkelerden belge getirmek zorunluluğu bulunduğunu ifade eden Gashi ekledi: “Şuan sınırlar kapalı ve bu işçilerin bu belgeleri almasının imkânı yok ve hiçbir gelire de sahip değiller.”

TEHLİKE TÜM GÖÇMENLER İÇİN GEÇERLİ

Unia Sendikası Göçmenler Bölümü Federal Sorumlusu Hilmi Gashi şöyle devam etti: “Kriz nedeniyle gelirinde düşüş olacağı için sosyal yardım almak zorunda kalacak olan ve bu nedenle B (oturum hakkı) ve C (süresiz yerleşme hakkı) kimliğini kaybetme durumuyla karşı karşıya kalan birçok göçmen emekçi var. Yabancılar Yasası’nda yer alan entegrasyon kriterlerini yerine getirmeyen göçmenlerin B oturumunu iptal etmeyi ve C oturumunu bir alt kategoriye düşürmeyi mümkün kılıyor. Uyum kriterleri içerisinde en önemli olanın sosyal yardım almama olduğu belirtiliyor ve sosyal yardım alan biri ‘uyum’ göstermemiş olarak değerlendiriliyor. Yasaya göre ekonomik yaşama katılma isteğini ispatlayamayan ve sosyal yardım alan kişi, İsviçre’yi terk etmek zorunda kalabiliyor. İsviçre’de 15 yıldan fazla kalan kişilerin C oturumu da iptal edilebilmekte. B oturumu iptal edildiğinde ise kişi ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor.”

Bu konu ile ilgili de sendikanın tavrını sorduğumuz Gashi, göçmenlerin hangi oturuma sahip olursa olsunlar İsviçre’nin bir parçası olduklarını ve bu ülkedeki ekonomik, sosyal, eğitim, kültürel vb. her alanda önemli bir rol üstlendiklerini söyleyerek, “Kovid-19 krizini kullanarak göçmenlerin haklarını daha da kötüleştirmek, onurlu bir tavır değildir. Krizin yükünü emekçiler değil, sağlık alanında sürekli kısıtlamalar yapan, sağlık sistemini bile kâr prensibine göre şekillendiren, kişilere müşteri muamelesi yapan sistemin sorumluları çekmelidirler” dedi.

