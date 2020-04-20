Cengiz Holding'in işten attığı işçiler eylem yapmasın diye köy yolu kapatıldı

Mazıdağı'nda Cengiz İnşaat'ın işten çıkardığı 118 işçinin eylem için çalıştıkları şantiye binasının önüne gitmemeleri için Karataş Mahallesi yolu kapatıldı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan Cengiz Holding’e ait Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Fabrikası’nın Diyarbakır-Mardin-Mazıdağı Demiryolu inşaatında çalışma koşullarını protesto ettikleri için işten çıkarılan 118 işçi, bugün de eylem yapmak istedi. Ancak işçilerin çalıştıkları şantiye binasına ve fabrikaya giden kırsal Karataş (Şemika) Mahallesi'nin yolu jandarma tarafından sabah saatlerinde kapatıldı. Yine Eti Bakır Fabrikası'nın inşaat çalışması yaptığı alanlara da jandarma yerleştirildi.

Bölgede sadece köye giriş yapmak isteyenler ile fabrikada çalışma yapmaya devam eden işçilerin geçişine izin verilirken, işçilere gerekçe olarak koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem amaçlı jandarmanın bölgede olduğu söylendi. İşçiler, yaşananların medyaya yansıması üzerine Eti Bakır'ın üst yöneticilerinden birinin bugün fabrikaya geldiğini duyduklarını ancak kim olduğunu teyit edemediklerini belirtirken, "Burada adeta bir sıkıyönetim havası var. Fabrika yoluna 2 otobüs jandarma yerleştirilmiş. Kim giderse nereye gittiklerini ve ne için gittikleri soruluyor. Bizim gibi işten atılan işçiler ise onlara izin verilmiyor. Yol ile birlikte şantiye alanları da abluka altına alınmış durumda. Yarın toplanmamıza engel olunmasa işimizi almak için yine şantiye önüne gideceğiz" ifadelerini kullandı. (Mardin/MA)

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