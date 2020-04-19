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    • İşten atılan işçilerden Cengiz Holdinge görüntülü yanıt: Burada bizim değerimiz yok!

    Mardin Mazıdağı'nda Cengiz Holdinge ait şantiyede çalışan ve sağlıklı çalışma koşulları talep ettikleri için atılan işçiler, servislerdeki durumlarını çekerek "Buna sağlık mı diyorsunuz?" dedi.

    18 Nisan 2020 19:16
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    Cengiz Holding’e ait Mazıdağı’ndaki Eti Bakır Fabrikası’nın demiryolu inşaatında çalışırken “salgın tedbirlerine uymadıkları” gerekçesiyle işten çıkarılan 118 işçi, bu iddiaya çalışma koşullarını gözler önüne seren görüntülerle yanıt verdi.

    Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan Cengiz Holding’e ait Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Fabrikası’nın Diyarbakır-Mardin-Mazıdağı Demiryolu inşaatında çalışan 118 işçi, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışma koşullarının düzeltilmesini talep etmeleri üzerine işten çıkarıldı. Firma tarafından gönderilen tebligatlarda işçilere, “Mazeret sunmaksızın 14.04.2020 ve 15.04.2020 tarihlerinde işbaşı yapmadığınız, aynı tarihlerde şahitler huzurunda tutulan tutanaklarla ve işyeri kayıtları ile kayıt altına alınmıştır” suçlaması yöneltildi.

    İŞÇİLER SUÇLANDI

    Firmanın gönderdiği tebligatta salgın hastalık tedbirleri kapsamında işçilerden şantiyede konaklamalarının talep edildiğine yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Kovid-19 sağlık hastalık tedbirleri kapsamında izolasyonu ve iş akdinizin devamlılığını sağlamak adına, aynı zamanda kendinizi ve diğer çalışanları riske atmanızı önlemek ve salgının yayılmasına engel olmak için şahsınızdan şantiyede konaklamanız talep edilmiştir. Ancak iki hafta boyunca bunu kabul ederek, şantiyede konaklamanıza ve çalışmaya devam etmenize rağmen, haklı veya geçerli bir mazeret sunmaksızın 14.04.2020 ve 15.04.2020 tarihlerinde işbaşı yapmadığınız, aynı tarihlerde şahitler huzurunda tutulan tutanaklarla ve işyeri kayıtları ile kayıt altına alınmıştır. Bu nedenle yapmakla ödevli bulunduğunuz göreviniz hatırlatılmasına rağmen yapmamakta ısrar etmeniz nedeni ile iş akdiniz 4857 sayılı iş kanununun ilgili maddesi gereği 15.04.2020 haklı nedenle ve derhal feshedilmiştir.”

    İŞÇİLER VİDEOYLA CEVAP VERDİ

    Cengiz Holding’in bu iddialarına karşın işçiler, salgın tehdidine rağmen fabrikadaki çalışma koşullarını paylaştıkları bir görüntü ile gözler önüne serdi. Fabrikada iş bırakma eyleminin başlamasından bir gün önce, 13 Nisan’da çekildiği belirtilen bu görüntülerde, aynı servise doldurulan işçilerin adeta üst üste bir şekilde yolculuk yapmak zorunda bırakıldıkları görülüyor.  Bazı işçilerin yine maskesiz olması da dikkat çekiyor.

    Görüntüyü paylaşan işçiler, “Bizlere sosyal mesafeden ve tedbirlerden bahsediyorlar. Gerekçesiz olduğunu söylüyorlar. Çalışma koşullarının düzeltilmesini istememiz için bundan daha önemli bir gerekçemiz olabilir mi?” diye sordu.

    İşçiler ayrıca sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen fabrikada kimi personellerin çalışmaya devam ettiğini gösteren görüntüler de paylaştı. (MA)

    Sağlıklı çalışma koşulları isteyen 118 işçi Cengiz Holdinge ait Eti Bakır'dan atıldı

    Sağlıklı çalışma koşulları isteyen 118 işçi Cengiz Holdinge ait Eti Bakır'dan atıldı

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