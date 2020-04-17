Sokağa çıkma yasağının faturası da işçiye kesildi

Patronlar sokağa çıkma yasağının faturasını işçiye kesti. Çerkezköy’de kurulu Teleset patronu, geçtiğimiz hafta çalışılmayan cumartesi günü için işçilere ücretsiz izin yazdı ve yevmiyelerini kesti. İtiraz eden işçilere “Ne yapalım devlet buna çare bulmalı” yanıtı verildi. Cumhurbaşkanı, önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

20 İŞÇİYİ İŞTEN ATMIŞTI

B/S/H ve Arçelik’e kablo takımı üreten Teleset’te, B/S/H ve Arçelik olmak üzere iki ayrı hatta 400 civarı işçi çalışıyor. Salgının başlamasıyla birlikte yeni işe aldığı 20’ye yakın işçiyi işten atan Teleset patronu, B/S/H’nin 15 gün üretimini durdurması nedeniyle bu hatta çalışan işçileri yıllık izne gönderdi. Fabrikada kalan yüz kadar işçiye ise kısa çalışma yaptırılıyor. İşçilerin yarısı haftanın başındaki üç gün diğer yarısı da haftanın son üç günü çalışırken, sokağa çıkma yasağı nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu cumartesi çalışma yapılmadı.

BİZİM İÇİN BİR HAFTALIK PAZAR PARASI

Bunun üzerine fabrikada çalışılmayan cumartesi günüyle işçilere ücretsiz izin kağıtları imzalatıldı. Bunu duyunca şeflere itiraz ettiklerini dile getiren bir Teleset işçisi, “Ama şefler oralı bile olmadı. Çok zorlayınca ‘Fabrika ne yapsın. Buna devlet çare bulmalı’ diyerek geçiştirdiler” diye konuştu. Bir günlük ücretin patron için hiç olduğunu ama kendileri için bir haftalık pazar parası anlamına geldiğini dile getiren işçiler, salgınının başladığı günden beri hiçbir fedakarlık yapmayan patronun, bütün faturayı işçilerin sırtına yıkmaya çalıştığını söyledi.

ÜCRETLİ İZİN KANUNU ÇIKARILSIN

Salgın ortamında bile patronun hep kendi işini ve kârını düşündüğünü dile getiren bir başka işçi, tepkisini “İşçinin sağlığı hiç aklına bile gelmiyor. Biz onun gözünde makineden bile daha değersiziz” sözleriyle dile getirdi. “Yıllardır gece gündüz Teleset için çalıştık. Teleset’i nereden nereye getirdik. Ama o bir gün bile bizi idare etmiyor” diyen bir başka işçi ise, itiraz ettiklerinde aldıkları yanıta bakınca Teleset’in bir günün maliyetini bile devletin sırtına yıkmaya çalıştığını söyledi. “Biz devlete değil Teleset’e çalıştık. Devlet yapacaksa çalışma koşullarını düzeltsin” diyen işçi, devletten üretimin durdurularak tüm işçileri kapsayacak ücretli izin kanununu çıkarmasını talep etti.

Konuyla ilgili bilgi almak için aradığımız Teleset’ten ise “Firmada şu an aktarabileceğimiz bir yetkili bulunmamaktadır” dendi. (Tekirdağ/EVRENSEL)