17 Nisan 2020 04:35

Sokağa çıkma yasağının faturası da işçiye kesildi

Teleset patronu, geçtiğimiz hafta çalışılmayan cumartesi günü için işçilere ücretsiz izin yazdı ve yevmiyelerini kesti.

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
    • Paylaş

    Patronlar sokağa çıkma yasağının faturasını işçiye kesti. Çerkezköy’de kurulu Teleset patronu, geçtiğimiz hafta çalışılmayan cumartesi günü için işçilere ücretsiz izin yazdı ve yevmiyelerini kesti. İtiraz eden işçilere “Ne yapalım devlet buna çare bulmalı” yanıtı verildi. Cumhurbaşkanı, önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

    20 İŞÇİYİ İŞTEN ATMIŞTI

    B/S/H ve Arçelik’e kablo takımı üreten Teleset’te, B/S/H ve Arçelik olmak üzere iki ayrı hatta 400 civarı işçi çalışıyor. Salgının başlamasıyla birlikte yeni işe aldığı 20’ye yakın işçiyi işten atan Teleset patronu, B/S/H’nin 15 gün üretimini durdurması nedeniyle bu hatta çalışan işçileri yıllık izne gönderdi. Fabrikada kalan yüz kadar işçiye ise kısa çalışma yaptırılıyor. İşçilerin yarısı haftanın başındaki üç gün diğer yarısı da haftanın son üç günü çalışırken, sokağa çıkma yasağı nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu cumartesi çalışma yapılmadı.

    BİZİM İÇİN BİR HAFTALIK PAZAR PARASI

    Bunun üzerine fabrikada çalışılmayan cumartesi günüyle işçilere ücretsiz izin kağıtları imzalatıldı. Bunu duyunca şeflere itiraz ettiklerini dile getiren bir Teleset işçisi, “Ama şefler oralı bile olmadı. Çok zorlayınca ‘Fabrika ne yapsın. Buna devlet çare bulmalı’ diyerek geçiştirdiler” diye konuştu. Bir günlük ücretin patron için hiç olduğunu ama kendileri için bir haftalık pazar parası anlamına geldiğini dile getiren işçiler, salgınının başladığı günden beri hiçbir fedakarlık yapmayan patronun, bütün faturayı işçilerin sırtına yıkmaya çalıştığını söyledi.

    ÜCRETLİ İZİN KANUNU ÇIKARILSIN

    Salgın ortamında bile patronun hep kendi işini ve kârını düşündüğünü dile getiren bir başka işçi, tepkisini “İşçinin sağlığı hiç aklına bile gelmiyor. Biz onun gözünde makineden bile daha değersiziz” sözleriyle dile getirdi. “Yıllardır gece gündüz Teleset için çalıştık. Teleset’i nereden nereye getirdik. Ama o bir gün bile bizi idare etmiyor” diyen bir başka işçi ise, itiraz ettiklerinde aldıkları yanıta bakınca Teleset’in bir günün maliyetini bile devletin sırtına yıkmaya çalıştığını söyledi. “Biz devlete değil Teleset’e çalıştık. Devlet yapacaksa çalışma koşullarını düzeltsin” diyen işçi, devletten üretimin durdurularak tüm işçileri kapsayacak ücretli izin kanununu çıkarmasını talep etti.

    Konuyla ilgili bilgi almak için aradığımız Teleset’ten ise “Firmada şu an aktarabileceğimiz bir yetkili bulunmamaktadır” dendi. (Tekirdağ/EVRENSEL)

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Maskeler eczanede yatıyor, memleketçe kod bekliyoruz
    SONRAKİ HABER

    Tekgıda-İş "Vakaların sorumlusu işverenlerimiz olamaz" dedi, işçiler tepki gösterdi
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Yayılmacı emeller koronavirüs dinlemiyor!

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Kamuculuk tartışmaları

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Küreselleşmenin sonu geldi mi?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Başkanlık, af ve Yeni YÖK: Yönetim biçimlerini yasaları gösterir
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    AKP’li belediyede virüs fırsatçılığı: Emekçilerin sosyal denge tazminatı kesildi
    AKP’li belediyede virüs fırsatçılığı: Emekçilerin sosyal denge tazminatı kesildi

    Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, salgın nedeniyle giderleri azaltacaklarını açıkladı, belediye emekçilerine sosyal denge ödemesini kesti. Belediyede örgütlü olan Bem-Bir-Sen açıklama yapmadı.

    GÜNCELLENDİ
    Gıda sektöründe artan vakalar işçilerin endişesini büyütüyor
    Gıda sektöründe artan vakalar işçilerin endişesini büyütüyor

    İzmir’de Pınar Et ile OTP Tütün fabrikalarında koronavirüs vakası çıktığı iddia edildi. Tekgıda-İş'in örgütlü olduğu fabrikalarda işçilerin tedirginliği sürerken iki fabrika da üretime devam ediyor.

    Dev Yapı-İş: Devlet işçi ölümlerini izlemekle yetiniyor
    Dev Yapı-İş: Devlet işçi ölümlerini izlemekle yetiniyor

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı salgın boyunca şantiyelerdeki denetimleri durdurdu. Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, "Devlet işçi ölümlerini izlemekle yetiniyor" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Belediye-İş: İşçiyi çalıştırmak serbest, örgütlenmek, toplu sözleşme yapmak yasak
    Belediye-İş: İşçiyi çalıştırmak serbest, örgütlenmek, toplu sözleşme yapmak yasak

    Belediye-İş Sendikası meclisten geçen torba yasaya "İşçiyi çalıştırmak, ürettirmek serbest, örgütlenmek, toplu sözleşme yapmak yasak” diyerek tepki gösterdi.

    EMEP: Kocaeli’de yüzü aşkın fabrika hafta sonu çalışacak!
    EMEP: Kocaeli’de yüzü aşkın fabrika hafta sonu çalışacak!

    Sokağa çıkma yasağına rağmen Kocaeli'de yüzü aşkın fabrika çalışacak. EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan "Patronların kar hırsı uğruna işçilerin ve ailelerinin sağlığı hiçe sayılmaktadır" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kovid-19 salgınında vaka artış hızı düşüyor
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kovid-19 salgınında vaka artış hızı düşüyor

    Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Vaka artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde plato oluşturması şaşırtıcı olmayacaktır" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 4 bin 353 vaka, 126 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (17 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 4 bin 353 vaka, 126 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (17 Nisan)

    Resmi açıklamalara göre koronavirüs dolayısıyla 1769 can kaybının yaşandığı ve 78 bin 546 Kovid-19 hastasının bulunduğu Türkiye'de gün içinde yaşanan tüm önemli gelişmeleri sayfamızda bulabilirsiniz.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 1769'a çıktı
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 1769'a çıktı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüse ilişkin son verileri açıkladı. Son 24 saatte 126 kişi daha yaşamını yitirdi. 4 bin 353 yeni vakayla toplam vaka sayısı 78 bin 546'ya ulaştı.

    Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?
    Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?
    Bozkırın çığlığı
    Bozkırın çığlığı
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    İyileşen bazı Güney Korelilerde neden tekrar Kovid-19 pozitif çıktığı araştırılıyor
    İyileşen bazı Güney Korelilerde neden tekrar Kovid-19 pozitif çıktığı araştırılıyor
    Beşparmak (Latmos) Dağlarında nesli tükenme tehdidi altında olan karaleylek görüldü
    Beşparmak (Latmos) Dağlarında nesli tükenme tehdidi altında olan karaleylek görüldü
    Tiyatro Agon’un Kurucusu Erhan Sönmez’in hayatı belgeselleşti
    Tiyatro Agon’un Kurucusu Erhan Sönmez’in hayatı belgeselleşti
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Gıda sektöründe artan vakalar işçilerin endişesini büyütüyor
    Gıda sektöründe artan vakalar işçilerin endişesini büyütüyor

    İzmir’de Pınar Et ile OTP Tütün fabrikalarında koronavirüs vakası çıktığı iddia edildi. Tekgıda-İş'in örgütlü olduğu fabrikalarda işçilerin tedirginliği sürerken iki fabrika da üretime devam ediyor.

    CHP’li Biçer Karaca: Evde mi kalalım, ÇED’e itiraz etmek için valiliklere mi gidelim?
    CHP’li Biçer Karaca: Evde mi kalalım, ÇED’e itiraz etmek için valiliklere mi gidelim?

    CHP’li Gülizar Biçer Karaca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Denizli Avdan’da termik santrale ÇED nihai raporunu verip koranalı günlerde itiraz için vatandaşa 10 gün verilmesine tepki gösterdi.

    Sermaye korona dinlemiyor, Kızılcaköy’de JES için ÇED onayı verildi
    Sermaye korona dinlemiyor, Kızılcaköy’de JES için ÇED onayı verildi

    Kovid-19 salgını gündemdeyken sermaye salgını fırsata çevirerek Kızılcaköy’de yapılması planlanan jeotermal enerji santrali (JES) için ÇED onayı verdi. Kızıkcaköylüler ise karara tepkili.

    Sağlık-İş: Dokuz Eylül Hastanesi yönetimi işçilerin hakkını gasbediyor
    Sağlık-İş: Dokuz Eylül Hastanesi yönetimi işçilerin hakkını gasbediyor

    Sağlık-İş Sendikası İzmir Şubesi, tüm dünyada ve ülkede sağlık emekçilerinin pandemi ile savaştığı bugünlerde DEÜ Hastanesi yönetiminin işçilerin kazanılmış haklarını gasp ettiğini duyurdu.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına başladı
    İzmir Büyükşehir Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına başladı

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, otomatlar aracılığı ile metro istasyonlarında ücretsiz maske dağıtımı yapılacağını duyurdu.

    Arkeologların işi zor…
    Arkeologların işi zor…

    Önemli olan bu buluntuları konuşturabilmek, onların bize anlattıklarını anlamaya çalışmak ve bunun üzerinden bir tarih anlatısı yapmak esas olarak arkeolojinin temelini oluşturur.