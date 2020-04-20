İTO: İstanbul’da enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 2 bine yaklaştı

İstanbul Tabip Odası (İTO), İstanbul’daki sağlık kurumlarında 13-19 Nisan’da yaşananlara dair meslektaşlarından topladığı bilgileri paylaştı. İstanbul’da koronavirüs ile mücadelede 9 hekimin hayatını kaybettiğine 2 bine yakın sağlıkçının da enfekte olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "İstanbul’daki sağlık kurumlarında ciddi sıkıntılar yaşanmaya, yanlış politikaların ve organizasyon bozukluklarının bedelini hekimler, sağlık çalışanları ödemeye devam ediyor" denildi.

SAĞLIKÇILARDA VAKA SAYISI ARTIYOR

Açıklamada, salgının başından bu yana İstanbul’da kaybettikleri meslektaşlarının sayısının dokuza yükseldiği belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

"Sağlık kuruluşlarında maske, önlük, eldiven gibi koruyucu donanım eksikliği azalmakla birlikte devam ediyor. Bazı hastanelerde özellikle asistanlar hâlâ daha aralıksız 36 saat çalıştırılıyor. Pandemi mücadelesinin en ön saflarında yer alan hekimler, sağlık çalışanları için testler, filyasyon çalışmaları düzenli ve yeterli ölçüde yapılmıyor. İstanbul’da bugüne kadar enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 2.000’e yaklaştı. Pandemiye karşı sahada filyasyon çalışmalarını yürüten ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri ve rutin faaliyetlerini yürüten ASM çalışanları arasında enfekte sağlık çalışanı sayısında artış sürüyor."

Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği kodlama sistemine uyulmadığının hatırlatıldığı açıklamada "Bütün klinik bulguları uymasına ve Kovid-19 olarak kabul edilip tedavi görmelerine rağmen PCR testi pozitif çıkmayan hastalara ve ölümlere Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamalarında yer verilmiyor" denildi. Ayrıca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün 13 Nisan tarihli yazısıyla hastanelerde müdürlükten izin alınmadan Kovid-19’la ilgili bilimsel araştırma yapılmasını yasakladığına dikkat çekildi. (İstanbul/EVRENSEL)

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