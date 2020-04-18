Kovid-19'a yakalandıkları için sağlıkçıları suçlayan Zonguldak Valisi özür diledi

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarıyla ilgili sarf ettiği "Kendilerini korumadılar, bize yük oldular" gibi skandal sözler nedeniyle özür diledi.

Zonguldak Pusula Gazetesinin haberine göre, Bektaş, düzenlediği basın toplantısında Kovid-19'a yakalanan sağlık çalışanlarını enfekte oldukları için suçlamıştı. Vali Bektaş, sağlık çalışanlarının “Kendilerini korumadıklarını” iddia etmiş ve "Bize yük oldular” demişti. Ayrıca sağlıkçılarnı barınma ihtiyaçlarının çözüldüğünü söyleyerek sanki görevi değilmiş gibi “Devletimiz onlardan ücret almadı” gibi tuhaf sözler sarf etti.

Gelen tepkiler üzerine Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Açık yüreklilikle özür diliyorum" dedi.

Bektaş, özür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"17 Nisan tarihinde valilikte düzenlenen basın toplantısında sağlık çalışanlarımızın kendilerini koruyamamalarından kaynaklı husus gündeme gelmiştir. Konuşmanın basına yansımasıyla konuşmada sağlık çalışanlarımızı, kastı aşsa da üzecek, yanlış anlamaya uygun ifadelerin telaffuz edildiği ortaya çıkmıştır... Sayın Sağlık Bakanımızın açık beyanına da yansıdığı şekliyle izolasyonda %99’uk bir başarıyı yakalayarak tabloyu nerdeyse olumluya döndürmüşken, sağlık çalışanlarımızın özellikle son dönemde kendilerini koruyamamaları nedeniyle, tabloda istenen iyileşmenin sağlanamaması ile yaşanan hayal kırıklığı maalesef sözlerimize yansımıştır. Konunun bu çerçevede değerlendirilmesini ilgililerden bekliyor, bu mücadeleyi sırtlayan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün kamu görevlisi arkadaşlarıma ve STK temsilcilerimize, basın mensuplarımıza, yoksunluklara sabreden vatandaşlarıma teşekkür ediyorum."

SES: ZONGULDAK VALİSİ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR, DERHAL İSTİFA ETMELİ

SES Genel Merkezi, Vali Erdoğan Bektaş'ın açıklamalarına tepki göstererek istifasını istedi.

SES Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Hayatını ortaya koyarak sağlık hizmeti sunan, yeterli koruyucu önlem alınmadığı için hasta olan, mesai arkadaşları hayatını kaybederken canla başla mücadeleye devam eden sağlık emekçileri olarak Zonguldak Valisinin açıklamalarını kınıyoruz. Şahsi çıkarları uğruna sağlık emekçilerini hedef göstererek “Bedavadan yiyip içip yatıyorlar, üstüne hasta oluyorlar” diyerek bizleri suçlu ilan etmektedir. Zor koşullarda hizmet sunan sağlık emekçilerinin hedef gösternilmesi, itibarsızlaştırılması kabul edilemez. Muş Valiliği yaptığı dönemde sağlık emekçileri aleyhine sözleriyle bilinen şahsın son açıklamalarına yönelik tepkiler üzerine yaptığı sözde özür açıklaması sözlerinin arkasında durduğunu göstermektedir. Zonguldak Valisi bir halk sağlığı sorunudur. Derhal istifa etmeledir."

SES ŞUBE EŞ BAŞKANI: EVET SUÇLUYUZ SAYIN VALİ

Vali Erdoğan Bektaş'ın tuhaf açıklamaları üzerine SES Zonguldak Şube Eş Başkanı Döndü Temel bir açıklama yayımladı.

Vali Bektaş'ın açıklamalarına tepki gösteren Temel, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık çalışanları bu çökmüş içi boşaltılmış sağlık sisteminde kendilerini koruyamadılar bir de üstüne oturduğunuz koltuklarda kariyerinizi zora soktular.

Evet suçluyuz ailelerinden, sevdiklerinden kendilerini korumak isteyen sağlıkçılar tahsis ettiğiniz misafirhanelerinde insanca koşullarda barınamayıp kendilerini koruyamadılar.

Evet suçluyuz tahsis ettiğiniz servis aracı sadece 15 kişilik olduğu için işe gidip gelirken kullanmak zorunda oldukları araçlarda birbirlerine virüsü bulaştırdıkları için.

Evet suçluyuz Koruyucu ekipmanları olmadan çalışmak zorunda bırakılan sağlık çalışanları kendilerini koruyamadı.Suçluyuz dinlenme saatlerinde havasız, penceresiz,dar dinlenme odalarında sosyal mesafelerini koruyamadı.

Evet suçluyuz sağlık çalışanına test yapılmadığı için birbirlerine virüsü bulaştırmaya devam etti.

Evet suçluyuz çünkü bilmiyorduk arkadaşlarımızın hasta olduğunu ama biliyorduk bilgilerin bizden saklandığını şeffaf olunmadığını.

Evet suçluyuz sağlık çalışanı yetersiz olduğu için kronik hastalığımız olduğu halde, hamile olduğumuz halde çalışmak zorunda bırakıldık. Biliyorduk hastanede kurulan komitelerde sağlık çalışanların, sendikaların bu sürece dahil edilmediğini.

Biz biliyorduk salgın sürecinde bütün sorumluluğu yine sağlık çalışanlarının omuzlarına yükleneceğini. KORUYAMADIK KENDİMİZİ Sayın Zonguldak Valisi"

(HABER MERKEZİ)

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