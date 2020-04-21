Sağlık-İş Yöneticisi Sarıçoban: Sendikacı sahada olunca işçi de geliyor

Eda AKTAŞ

İzmir

Koronavirüs tehlikesi artarak devam ederken işyeri ve fabrikalardaki çalışma koşulları giderek zorlaşıyor. Birçok iş kolunda işçiler, salgına rağmen işsizlik ve açlık tehdidiyle çalışmaya zorlanırken, örgütlü oldukları sendikaların ortalıkta görünmemesi, ortaya çıktıklarında ise geri tutum alması tepkilere yol açıyor. Salgının ilk günlerinden itibaren işçilerin yanında olan ve onlarla birlikte hareket eden az sayıda sendika ise işçilerin tercihi haline geliyor. Bu süreçteki tutumuyla iş kolunda yüzlerce yeni üye kazanan Sağlık-İş Sendikasının Genel Merkez Yöneticisi Adem Sarıçoban, “İşçiler sahada, yanlarında olan sendikalarla birleşiyor” dedi.

İŞÇİLER BİZE ULAŞABİLİYOR

Sağlık işçilerinin salgın ortamının en riskli alanında çalıştıklarına dikkat çeken Adem Sarıçoban, “Sendika olarak bu süreçte işyeri gezileri yapamasak bile her yönden işçilerin yanında olacağımızı duyurduk. Genel merkezimizi kapatmadık, arayan her işçi bize ulaşabiliyor. Biz de arayan, sorunlarını anlatan işçi arkadaşlarımızın hakları için mücadele veriyoruz” dedi. Sarıçoban, üyeleri olmayan birçok işçinin de bu dönemde kendileriyle iletişime geçtiğini belirtti: “İnsanlar en zor zamanında yanında birisini görmek ister. Hak-İş’e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası sahada yok, telefonları açmıyor. Hatta işçilere ‘Pandemi süreci işverenin dediğini yapmak zorundasınız’ dediklerini duyuyoruz. İşçiler de çareyi bizimle görüşmekte buluyor.”

BİR AYDA 1150 YENİ ÜYE

Çıkarılan genelgelerin tabanda uygulamasının eksik olduğunu vurgulayan ve Sağlık Bakanlığının sadece memurlara ek ödemeyi yapmasını eleştiren Adem Sarıçoban, sağlığın ekip işi olduğunu hatırlatarak, sağlık işçilerinin de ek ödemeden faydalanması gerektiği konusunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bu çalışmaların işçilerde karşılık bulduğunu ifade eden Sarıçoban, şunları aktardı: “İşçi arkadaşlar dediler ki, ‘Siz sahada şu an bizim yanımızdasınız, biz de sizin sendikaya üye olmak istiyoruz.’ Normalde ayda ortalama 400-500 civarında üye yapıyorduk. Şimdi bu sayı 1150 civarına çıktı. Yani 600-700 civarında ekstra bir üye sendikaya başvuru yapmış oldu. İşçiler böyle bir dönemde yanında birilerini görmek istiyor. Aslında bu, tüm iş kolları için böyle. İşçiler sahada duran sendikanın yanına gelecektir. Yeter ki sendikacı arkadaşlar sahaya inip işçiyi dinlesinler, işçiler ile sorunlara çözüm arasınlar.”

"YOL GÖSTERİN, YAPALIM"

Sendikanın kendi yanlarında olduğunu gören işçilerin mücadeleye katılmaktan çekinmediğini vurgulayan Sarıçoban, “Daha önce hiç mücadele içinde olmamış arkadaşlarımız şimdi ‘Biz ne yapabiliriz’ diye geliyor, ‘Siz tarif edin, yol gösterin, biz yapalım’ diyen işçiler var. Kurtuluşu burada görüyor. Özellikle de asgari ücret alan işçiler... Bu arkadaşlarımız başka şansları olmadığını gördüler ve birlik olup sendika ile bütünleşerek hakkını aramaya çalışıyor. Bir işyerinde örgütlenen işçiler başka işyerindeki arkadaşlarına da söylüyor, üye yapıyor. Mesela Ege Üniversitesi Hastanesinde işçiler kendileri örgütlenip üye yapmaya başladı” dedi.

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