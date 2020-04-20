20 Nisan 2020 15:09 Güncelleme: 20 Nisan 2020 15:26

Emek Partisi İzmir İl Örgütü: Salgına ve sömürüye karşı 1 Mayıs’a

EMEP İzmir İl Örgütü fabrikalardaki Kovid-19 vakalara ilişkin açıklama yaparak, salgına ve sömürüye karşı 1 Mayıs’ta tüm işçi ve emekçileri birlikte mücadele etmeye çağırdı.

GÜNCELLENDİ
Emek Partisi İzmir İl örgütü

Foroğraf: Evrensel

Emek Partisi İzmir İl Örgütü koronavirüs salgınında İzmir'deki fabrikalarda görülen vakalara ilişkin açıklama yaparak, “Salgına karşı tam izolasyon, ücretli izin, ücretsiz sağlık, sermayeye değil işçiye kaynak taleplerimizi yineleyerek tüm işçi ve emekçileri birlikte mücadeleye çağırıyoruz” dedi.

Emek Partisi İzmir İl Örgütü yazılı açıklama yaparak koronavirüs salgınına ilişkin İzmir genelinde bilgiler sunarken, işçi ve emekçilere talepleri için mücadele çağrısı yaptı. Açıklamada, koronavirüs salgın döneminde 40 günlük süre içerisinde İzmir genelinde toplam 40 dolayında fabrikadan alınan bilgilere göre, bugüne kadar 1 işçi salgından hayatını kaybederken 171 işçinin ise testi pozitif çıktığı ifade edildi.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı: “Daha fazla sayıda işçi ise ev karantinasında bulunuyor.  Yine Büyükşehir Belediyesinde çalışan bir işçi salgın nedeni ile hayatını kaybederken İzmir’de çeşitli belediyelerde çalışan 27 işçinin de testi pozitif çıktı. Maliye, İŞKUR gibi çalışmaya ara verilmeyen kamuya ait işyerlerinde 11 çalışanın testi pozitif çıktı. Sağlık emekçilerinde ise test sonucu pozitif olan 357 dolayında kişi var. Sağlık emekçileri de test sonucu pozitif olan diğerleri gibi direkt ev karantinasına gönderiliyor. Fabrikada virüsün yayıldığını gördükleri için “kaçınma haklarını” kullanan ama patronun sopa zoru ile çalıştırmak istediği Akar Tekstil’de bugün itibari ile kaçınma haklarını kullanan ve işveren tarafından savunması alınan temsilciler ve işçiler hariç iş başı yapıldı.”

“SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA BİLE İŞÇİLER ÖZEL İZİNLE ÇALIŞTIRILDI”

Vaka çıkan bazı fabrikalarda geçici sürelerle duruş olsa da asıl üretimin devam ettiğini söyleyen EMEP İl Örgütü, Hatta işçiler, hafta sonu iki günlük yasaklarda dahi TPI, BATIÇİM, BMC ve Volt Elektrik örneklerinde olduğu gibi İzmir Valiliği tarafından verilen özel izinlerle çalıştırılmaktadır. Ülkemizde salgının görüldüğü günden bu yana yaşananlar, tek adam tek parti iktidarı için önemli olanın işçilerin ve onların ailelerinin canları ve sağlıklarından ziyade, şirketlerin kârları olduğunu gözler önüne sermektedir. Bir taraftan sürekli “Evde kal” çağrısı yapılırken, diğer taraftan “Genel bir karantinanın ekonomik maliyeti büyük olur” denilerek aslında “Ölen ölsün yeter ki çarklar dönsün” anlayışı güdülmektedir” dedi.  İzmir’in salgın açısından İstanbul’dan sonra en riskli ikinci il durumunda olduğu hatırlatılan açıklamada,  nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ve işçilerin yoğun olarak yaşadığı, Karabağlar, Konak, Karşıyaka, Çiğli gibi ilçelerde de virüsün daha yaygın görüldüğü belirtildi.

“TAM İZOLASYON İÇİN PARA YOK AMA ŞİRKETLER İÇİN VAR”

“Salgının önlenmesi için gerekli olan 14 günlük eve kapanmayı, ekonomik maliyeti gerekçe göstererek hayata geçirmeyen iktidar, dünyanın en çok kamu ihalesi alan 10 şirket arasında yer alan şirketlere, üzerinde in cin top oynayan köprüler, yollar için para ödemektedir” şeklinde devam edilen açıklamada, Sağlık Bakanının salgının dikey seyirden yatay konuma geçtiğini söyleyip normalleşme sinyalleri verse de Dünya Sağlık Örgütünün Türkiye’deki gelişimin endişe verici olduğunu ifade ettiği belirtildi. Ayrıca bilim insanlarının salgın konusundaki uyarılarını hatırlatan İl Örgütü,  “Bilim insanları, Kovid-19 testi negatif olsa da bu klinik tablo ile ölen vakaların defin kağıtlarında Kovid-19 değil “Bulaşıcı Hastalık” yazılmasının verileri tartışmalı hale getirdiğini belirtmektedir. Yine bilim insanları en az 2 hafta tam izolasyon gibi daha etkili önlemlerin alınmaması durumunda, yavaşlasa dahi salgının uzun süreceği konusunda uyarmaktadır” dedi.

“İŞÇİ VE EMEKÇİLERE MÜCADELE ÇAĞRISI”

Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele günü 1 Mayıs yaklaşırken İzmir’de de hazırlıkların sürdüğünü belirten İl örgütü, “Bu yıl her yıl olduğu gibi, kent meydanlarında coşkulu ve kitlesel olarak bir araya gelemese de işçi ve emekçiler bulundukları her alanda, üretim devam ettiğine göre özellikle üretim alanlarında kendilerine reva görülen bu uygulamalara gereken cevabı birlikte ve güçlü bir şekilde verecektir. Kentimizin işçi ve emekçileri salgına ve sömürüye, canlarının hiçe sayılmasına karşı, gasp edilen hakları ve talepleri için seslerini yükselteceklerdir” dedi.

Emek Partisi olarak tüm işçi ve emekçilere mücadele çağrısı yapılan açıklamada son olarak şu ifadeler yer aldı:  “Emek Partisi olarak, salgına karşı tam izolasyon, ücretli izin, ücretsiz sağlık, sermayeye değil işçiye kaynak taleplerimizi yineleyerek tüm işçi ve emekçileri birlikte mücadeleye çağırıyoruz.  Salgına ve sömürüye karşı insanca bir yaşam için birlik mücadele ve dayanışma! Kapitalizm sağlığa zararlıdır, salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı sosyalizm! Yaşasın 1 Mayıs!” (İzmir/EVRENSEL)

EMEP: Tüm zorlu koşullara rağmen mücadeleyi büyütelim

EMEP: Tüm zorlu koşullara rağmen mücadeleyi büyütelim

EMEP Genel Başkanı: İşçiler salgını fırsat bilen hükümete karşı ortak mücadele etmeli

EMEP Genel Başkanı: İşçiler salgını fırsat bilen hükümete karşı ortak mücadele etmeli

Reklam
EGE HABERLERİ
Emek Partisi İzmir İl Örgütü: Salgına ve sömürüye karşı 1 Mayıs’a

Emek Partisi İzmir İl Örgütü: Salgına ve sömürüye karşı 1 Mayıs’a

EMEP İzmir İl Örgütü fabrikalardaki Kovid-19 vakalara ilişkin açıklama yaparak, salgına ve sömürüye karşı 1 Mayıs’ta tüm işçi ve emekçileri birlikte mücadele etmeye çağırdı.

2020 yılına not

2020 yılına not

Denizli’den Çevre Mühendisi Gürol Gök, pandemi döneminde Salda Gölü ve Denizli’nin Kale ve Tavas ilçelerine yapılması planlanan Avdan Termik Santraline ilişkin yazdı.

İTO: İzmir'de 357 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi

İTO: İzmir'de 357 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi

İzmir Tabip Odası verilerine göre, İzmir’de 357 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı.

Madenci cendere altında: İş kazası olmazsa virüs, virüs olmazsa iş kazası

Madenci cendere altında: İş kazası olmazsa virüs, virüs olmazsa iş kazası

Geçim derdi ve virüsle beraber artan işsizlik kaygısıyla suskunluğa itilen İmbat ve Polyak Madeni işçileri Evrensel aracılığıyla seslerinin duyulmasını istiyor.

Saertex Tekstil fabrikasında iki işçi işten atıldı

Saertex Tekstil fabrikasında iki işçi işten atıldı

İzmir’de Saertex fabrikasında TEKSİF üyesi iki işçi işten atıldı. Fabrikadaki yetkinin devam ettiğini belirten TEKSİF Şube Başkanı Faruk Aksoy atılan işçiler için mücadele edeceklerini söyledi.

Kirli ve zedelenmiş bir Sivaslı bırakmak istemiyorum

Kirli ve zedelenmiş bir Sivaslı bırakmak istemiyorum

Uşak’ın Sivaslı ilçesindeki Evrenli Doğa Parkı’nın yapılaşmaya açılmasıyla Sivaslı Devlet Hastanesinin yapılacağının duyurulmasının ardından Zehra Kaya bir mektup daha yazdı.

SES Manisa Şube Başkanı Figen Pehlivan: Sağlıkçıya günde bir maske, temizlikçiye yok

SES Manisa Şube Başkanı Figen Pehlivan: Sağlıkçıya günde bir maske, temizlikçiye yok

SES Manisa Şube Eş Başkanı Figen Pehlivan, ekipman bulunmadığı için 34 sağlık çalışanının enfekte olduğunu, kimi çalışanlara günde 1 maske verilirken, temizlik işçilerine verilmediğini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şiddet gören kadınlar için misafirhaneler açacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi şiddet gören kadınlar için misafirhaneler açacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, salgın günlerinde şiddete maruz kalan kadınlar için geçici misafirhaneler açılacağını duyurdu.

Denizli'de salgın dinlemeyen belediye, vatandaşın su parasının derdinde

Denizli'de salgın dinlemeyen belediye, vatandaşın su parasının derdinde

Koronavirüs salgınında Denizli Büyükşehir Belediyesinin su faturalarını tahsil için yoğunlaşması tepki çekti. Denizlililer, pandemide gelirlerin düştüğünü belirterek ödemelerin ertelenmesini istedi.

Dokuz Eylül Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim sorunları sürüyor

Dokuz Eylül Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim sorunları sürüyor

Koronavirüs salgını döneminde öğrencilerin uzaktan eğitimdeki sıkıntıları sürüyor. Özellikle uygulamalı derslerde sorun yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri bir an önce çözüm istiyor.

Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Manisa Kırkağaç'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan Mehmet I. tartıştığı kişiyi öldürdü

İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan Mehmet I. tartıştığı kişiyi öldürdü

İzmir Torbalı'da, infaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan Mehmet I, tartıştığı kişiyi öldürdü.