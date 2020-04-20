20 Nisan 2020 12:03

İsveç otomotiv tekeli Volvo bazı fabrikalarında üretime başladı

İsveç’te 24 Mart gününden itibaren üretime son vererek toplam 45 bin çalışanını zorunlu izne ayıran Volvo, bazı fabrikalarında bugün üretime başladı.

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • DÜNYA
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    Murat KUSEYRİ
    Stockholm

    İsveç’te, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süre üretime son vererek toplam 45 bin çalışanını zorunlu izne ayıran Volvo, bazı fabrikalarında üretime başladı.

    Koronavirüsünün yaygınlaşmasından sonra, otomobil üreten Volvo Cars 25 bin, kamyon, TIR, otobüs ve iş makineleri üreten AB Volvo ise 20 bin çalışanın olduğu fabrikaları geçici olarak kapatmıştı.

    Her iki şirketin de üretimi durdurmaların nedeni araçlara olan talebin azalması ve Çin’de üretimin durdurulması nedeniyle İsveç’e parçaların gönderilememesiydi.

    Otomobillerin hazır hale getirildiği Göteborg kentindeki fabrikayla Skövde’deki motor üreten fabrika pazartesi üretime başladı.

    Volvo Cars’ın Çin ve Japanya’daki fabrikalarının Mart ayının ortalarından itibaren üretime yeniden başladığı belirtidi.

    KİRALIK İŞÇİLERİN DURUMU BELİRSİZ

    İsveç Haber Ajansı TT’ye açıklamalar yapan Volvo Cars’ın yöneticilerinden Stefan Elfström, Çin’de otomobillere talebin arttığını belirterek, “Orada normal duruma geçiyoruz ki bu fabrikalardaki üretimin artması anlamına gelir” dedi. Şirket, Belçika’nın Gent kentinde bulunan fabrikasında da üretimi pazartesi başlattı.

    Buna karşın ABD ve Brezilya’daki fabrikaların bir süre daha kapalı kalacağı belirtiliyor.

    AB Volvo ise, fabrikalarda üretimin başlama takvimini açıklamadı. Ancak kamyon, iş makinaları ve otobüslerin motorlarının üretimine başlayacağını duyurdu.

    AB Volvo’nun Basın Şefi Köping ve Skövde illerindeki fabrikaların sınırlı sayıda işçinin çalışmasıyla üretime geçeceğini söyledi. Eliasson, “Köping’de motor bloğu dökümü fırını şimdi başlayacak. Fırının tam olarak ısınması iki hafta alır” dedi.

    Sendikalarla Volvo Cars ve AB Volvo arasında yapılan anlaşma uyarınca zorunlu izne ayrılan kadrolu işçilerin ücretlerinin yüzde 92,5’u ödendi. Ancak kiralama şirketleri aracılığıyla Volvo’da çalışan işçilerin bir kısmına saat ücreti olarak 110 kron ödendi, bazılarının da işlerine son verildi. İşlerine son verilmeyen kiralık işçilerin yeniden işbaşı yapıp yapamayacakları ise bilinmiyor.

    Göteborg kentinde IF Metall Federasyonu’nun Ombudsmanı Karl-Henrik Rosberg, Dagens Arbete gazetesine yaptığı açıklamada şirketlerin devletten kısa çalışma ödeneği alarak giderlerini düşürdüklerini söyledi.

    Kiralama şirketinden gelen ve kadrosu olmayan işçilerin işten çıkarmalarına tepki gösteren Rosberg, “Kiralık elemanlarının şirket için çarpışma yastığı olarak kullanılması korkunç” dedi.

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