12 Nisan 2020 12:23

İsveç’te koronavirüs en fazla huzurevlerinde can alıyor

İsveç’te koronavirüs en fazla huzurevlerindeki yaşlılar arasında can kaybına neden oldu. Bu evlerdeki personelin çalışma koşullarının etkili olduğu düşünülüyor.

ilaçlarla covid-19 yazısı

Fotoğraf: Pixabay

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    Murat KUSEYRİ
    Stockholm

    Virüsün en fazla yaygınlaştığı ve can aldığı başkent Stockholm’de yaşamlarını kaybedenlerin yüzde 30’unu huzurevlerindeki yaşlılar oluşturuyor. Diğer kentlerdeki huzurevlerinde de virüs oldukça yaygın. İl genel meclislerinin hükümete sunduğu durum raporu İsveç’in 23 il bölgesinden 15’indeki huzurevlerinde koronavirüsün yaygın olduğunu gösteriyor.

    Dalarna ve Örebro bölgelerinde huzurevlerinde Kovid-19 bölümleri oluşturuldu. Falun, Borlänge, Mora, Avesta ve Ludvika illerinde dışarıya konulan konteynerlerle morgların kapasiteleri arttırıldı. 

    Raporda hükümetin söz vermesine rağmen pek çok il bölgesinde koruyucu ekipman ve maske sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor. Norrbotten bölgesinde il genel meclisleri, kendi insiyatifleriyle maske, siperlik ve dezenfektan üretimini başlattı. 

    TAVSİYE VE YASAKLAR DURDURMAYA YETMEDİ

    Pandeminin İsveç’te yaygınlaşmasıyla birlikte Halk Sağlığı Kurumu, huzurevlerine kalanların yakınlarına gereksiz ziyaretlerde bulunmamaları tavsiyesinde bulundu. Ancak salgının huzurevlerinde yaygınlaşmasından sonra 1 Nisan gününden itibaren tüm ziyaretleri yasakladı. Yasak Temmuz ayına kadar devam edecek.

    Hükümet ve kurumların uyarı ve aldığı kısmi önlemlere rağmen huzurevlerinde pandeminin yaygınlaşması engellenemedi. Oysa benzeri önlemleri alan Norveç ve Finlandiya’da huzurevlerinde yaşamını yitirenlerin sayısı İsveç’e kıyasla çok daha az.

    İsveç’in yarısı kadar nüfusu olan Norveç’te ortalama yaşları 83 olan 92 kişi yaşamını kaybederken İsveç’te ortalama yaşı 81 olan 870 kişi yaşamını yitirdi. Finlandiya’da ise yaşamını kaybedenlerin sayısı 42. CNN’in yayımladığı son istatistikler, İsveç’te bir milyonda 67 ölüm olduğunu gösterirken bu sayı Norveç’te 19 ve Finlandiya’da 7 kişi. 

    "ÖNGÖREMEDİK" AÇIKLAMASI

    Halk Sağlık Kurumunun bir numaralı sorumlusu Anders Tegnell, Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada İsveç’te ölümlerin yüksek olmasının nedeninin huzurevlerindeki can kayıpları olduğunu söyledi. 

    Huzurevlerinde salgının bu kadar yaygınlaşabileceğini öngöremediklerini belirten Tegnell, “Bunun neden böyle olduğunu anlamak ve sınırlamak için değişik aktörlerin çalışması gerekiyor” dedi.

    "NEDEN: PERSONALİN ÇALIŞMA KOŞULLARI"

    İsveç Devlet Televizyonu’na konuşan ve yaşlıların bakımından sorumlu bir şirketinin eski şefi Lars Lindeberg’nin yaptığı açıklamalar soruna açıklık getirecek içerikte. Yetkililerin  huzurevlerinde salgının bu kadar yaygınlaşmasından şaşkınlık geçirmelerine bir anlam veremediğni söyleyen Lindeberg, personelin çalışma koşullarının salgının yaygınlaşmasına neden olduğunu belirtti.

    “Saat ücretiyle çalışan çok kötü eğitilmiş koruyucu ekipmanları olmayan personelimiz var. Onların hastalık ödentisi alma hakları yok, öksürdükleri zaman evde kalamıyorlar, ev kirasını ödeyecek güçleri yok” diyen Lindberg, şef olarak görev yaptığı sırada olanlardan kendisinin de sorumluluğu belirttikten sonra şunları kaydetti:

    “Çok büyük sorunlarla karşılaşacağız. Kendimizi ve yardım etmek istediklerimizi koruyamıyoruz. Benim annem de ev yardımı alıyor. Şirkete telefon edip yardımı mümkün olduğu kadar azaltmalarını istedim.”

    Sağlık sektöründe gerçekleşen büyük özelleştirmelerle birlikte huzurevleri ve ev yardım hizmetlerinin büyük bir çoğunluğu kar hırsıyla hareket eden şirketlere devredilmişti.

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