08 Nisan 2020 14:35

İsveç’te patronların koronavirüs sahtekarlığı

İsveç’te salgın gerekçesiyle çalışanları üzerinden devlet yardımı alan bazı şirketlerin çalıştırdıkları kişileri izinli gösterdikleri iddia ediliyor.

İsveç'te inşaatta çalışan işçiler ve sokakta yürüyen öğrenciler

Fotoğraf: AA

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  • DÜNYA
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    Murat KUSEYRİ
    Stockholm

    İsveç’te bazı işverenlerin çalışanları “yüzde 100” çalıştırdıkları halde daha az çalışır ya da izinli göstererek devleti dolandırdıkları iddia edildi.

    Koronavirüsün yaygınlaşmasından sonra İsveç Hükümeti, şirketlerin iflasını ve çalışanların işsiz kalmasını engellemek amacıyla 300 milyar kronluk bir kriz paketini yürürlüğe koydu.

    Bu miktarın 20 milyar kronu, zorunlu izne ayrılmak veya daha az çalışmak zorunda kalan emekçilere ödeme yapılması için işverenlere tahsis edildi.

    İşverenler, izne ayırdıkları veya daha az çalıştırdıkları işçilerin için ödenti almak için Gelişim Kurumuna başvuruyor.

    İlk önce Dagens Nyheter gazetesinden yayınlanan haberlerde çalışanlardan bazılarının tam gün çalıştırıldıkları halde işverenlerin kendilerini daha az çalıştırıyormuş gibi göstererek devletten destek istediklerini kurumlara bildirdikleri belirtildi.

    PATRONLAR SİSTEMİ KULLANIYOR

    Haber üzerine İsveç Devlet Televizyonu’na (Svt), açıklamalar yapan ancak patronlarından çekindikleri için adlarını açıklamayan emekçiler, iddiaları doğruladı.

    Reklam sektöründe çalışan bir emekçi, yüzde 40 çalıştırılıyorlarmış gibi gösterildikleri halde yüzde 100 çalıştırıldıklarını ve patronların sistemi kullandığını belirtti.

    Bir iletişim şirketinde çalışan başka bir emekçi de, şirket yöneticilerinin çalışanların iş yükünde azalma olmadığını ve işverenlerin sistemi kullandıklarını ifade etti.

    SENDİKALAR İDDİALARI DOĞRULADI

    Svt’nin görüşlerine başvurduğu değişik sektörlerde örgütlü 5 sendika konfederasyonunun yöneticileri de iddiaları doğruladı ve bu tür dolandırıcılığın daha çok toplu sözleşmesi olmayan işyerlerinde meydana geldiğini söyledi.

    Malie Bakanı Magdalena Andersson ise zorunlu izne ayrılmalarda işverenlerin hile yaptıkları duyumlarının kendilerine ulaştığını ve bunu kabul edilemez bulduklarını belirtti. Hileleri engellemek için şirketlerin maddi destek almalarını güçleştirecek kuralları getirmekte tereddüt etmeyeceklerini belirtti.

    Maliye Bakanlığı, hile ve dolandırıcılık yapan şirketlerin belirlenebilmesi için Vergi Dairesinde çalışan 100 uzmanı görevlendirdi.

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