Tüm Köy Sen: Üreticilere faizsiz bir yıl ertelemeli kredi sağlansın

Tüm Köy Sen Genel Başkanı Sadık Turan koronavirüs salgını için şirketlere, tekellere yeni olanaklar sunulurken üretici köylülerin göz ardı edildiğini belirterek, “Yaşam için su ve gıda temel kaynaklardır. Üretici köylü üretmediği zaman yaşam da olmaz. Köylü üretecek ki, tarım ürünleri ile gıda sorunu çözümlensin. Ancak iktidar dünyayı altüst eden virüs salgınına karşı önlemler alırken hep sermaye gruplarını düşünmüş, üretici köylünün üretim maliyetini düşürmeye yönelik bir destekten uzak durmuştur. Bu eşitsizliği dile getiren, üreticilerin taleplerini seslendiren basın açıklamalarımız olmuştu” dedi.

GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETENLER DESTEKLENMİYOR

Tüm Köy Sen Genel Başkanı Sadık Turan üreticilerin mağdur olduğunu belirterek, “Virüs salgınına rağmen üreticiler tarlalarına, bahçelerine girerek üretim hazırlığı yapacaklar. Her yıl yaşadıkları sıkıntılar katlanarak büyüyor. Girdi fiyatları artarken ürünleri ve emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Tarıma destek yeterli değil. Artırılmalı ve destek yalnızca üretici köylüye verilmeli. Sermaye gruplarına olanaklar tanınıyor ancak yaşam için olmazsa olmaz olan gıda ürünlerini üretenler desteklenmiyor" dedi.

Tüm Köy Sen'in üreticiler için acil talepleri şöyle:

Üretici köylülere faizsiz bir yıl ödemesiz kredi sağlansın.

Mazottaki ÖTV, KDV ilaç ve gübredeki KDV kaldırılsın.

Borçları faizsiz ertelensin.

Besiciye, yetiştiriciye yem desteği verilsin.

Köylünün elinde kalan sütü devlet alsın.

Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı engellensin

Başta madencilik olmak üzere şirketlerin tarım alanları, meralar, su kaynakları başta olmak üzere tarıma olumsuz etkileri olacak tüm uygulamalar durdurulsun ve engellensin.

Turan koronavirüs nedeniyle üretici köylünün taleplerini dile getirmek için sosyal medyayı kullanacaklarını belirterek "Sosyal paylaşımlarla üreticilerin taleplerini dile getirmek, kamuoyu yaratmak istiyoruz. Üç gün sürecek görsel kampanyamıza başlıyoruz. Her gün yeni bir taleple görsel kampanyamızı twitter, facebook gibi paylaşımlarla yineleyeceğiz” dedi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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