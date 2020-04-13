Suat İNAL

Denizli

Çiftçiler ekim-dikim mevsiminin başlamasıyla birlikte koronavirüs pandemisine rağmen tarlalarının yolunu tutmaya başladı. Ne var ki çiftçiler bu dönem bir yanda tarımda zorlu koşullar, diğer yanda koronavirüs ile baş etmek zorunda bırakılırken ertelenmeyen borçlar ve ateş pahası girdi maliyetleri nedeniyle de oldukça tedirgin. Uzmanlar ise tarımsal kıtlık yaşanmaması için tarım kesiminin desteklenmesinin yanında çiftçilerin koronadan korunması için titizlikle çalışılması gerektiğinin altını çiziyor.

Denizli’nin Uzunpınar Mahallesi’nde üretici köylü salgın hastalıkla ilgili kendilerine doğrudan herhangi bilginin verilmediğini belirtti. Televizyonlardan duydukları kadar bilgi sahibi olduklarını söyleyen üretici köylü salgına rağmen çalışmak ve tarlalarına gitmek zorunda. Çiftçiler, devletin bu döneme ilişkin acil önlemler alması gerektiğinin altını çizdi. “Ekinlerimize bakmazsak aç kalırız” diyen çiftçiler yetkililere tarım alanında hızlıca politika belirlenmesi çağrısı yapıyorlar. Ayrıca çiftçiler, hiçbir yetkilinin kapılarını çalmamasından, tarlalarda toplu halde çalışmalarından, tarımsal kesime yönelik tedbir alınmamasından ve alınan kararların ise lafta kalmasından şikayetçi.

BİR YANDAN KORONA BİR YANDAN GİRDİ MALİYETİ

Tarlasında çapa zamanının geldiğini söyleyen kekik üretimi yapan Uzunpınarlı Çiftçi Mustafa Erkan, “Bu sene bahar ayı yağışlı gidiyor, henüz çapa işini bitiremedik, gübre, mazot fiyatları belimizi büküyor, diğer yandan korona çıktı. Biz hangisiyle baş edeceğiz bilemiyorum” şeklinde konuştu. “Kıtlık olacak çiftçiler ekip biçmeli diyen yetkililer ne tarım kesimini destekleyen adımlar atıyor ne de sağlığımızı koruyacak tedbirler alıyor” diyen Erkan, tarım kredi borçlarının ertelenmesini ve girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesini istiyor. Gübre, mazot, tohum fiyatlarının her zamankinden daha pahalı olduğunun altını çizen Erkan, “Birileri yine salgın var diye krizi fırsata çevirdi, maliyetlerimiz daha da arttı. Devlet bunları mutlaka denetlemeli ve çiftçiye uygun girdi sağlamalı” dedi. Erkan, uzun vadeli ve düşük faizli kredi desteği beklediklerini ancak henüz var olan borçları dahi ödeyemediklerini anlattı. “Kredi borçlarında faiz silinsin” diyen Erkan, “Eğer çiftçiden ürün bekleniyorsa bu krediler mutlaka ertelenmeli” şeklinde konuştu.

ÜRETİCİ VE MEVSİMLİK İŞÇİLER İÇİN ÖNLEM ALINMALI

Pamukkale Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalından uzmanların yaptığı açıklamaya göre ise tarım kesiminin pandemiden korunması için alınması gereken tedbirler şunlar:

İl pandemi kurulları tarafından tarım kesimine yönelik yaygın bilgilendirme ivedilikle yapılmalı

En temel kural olan 1.5 metre fiziki mesafe kuralının tarlalarda çalışırken veya toplu taşıma ile taşınan işçiler için uygulanması titizlikle yürütülmeli.

Maske ve eldiven kullanımı zorunlu hale getirilmeli ve bu ekipmanlar devlet tarafından tarım işçilerine ücretsiz olarak sağlanmalı.

Umreden dönen çiftçiler varsa mutlaka test yapılmalı.

Sağlık birimlerine ulaşım kolaylaştırılmalı.

Mevsimlik tarım işçileri taşınırken önceki yıllardaki gibi balık istifi şekilde taşımaya son verilmeli, fiziki mesafe kuralı uygulanmalı.

Mevsimlik işçilerin barındıkları yerlerde su ve hijyen malzemesi sorunları giderilmeli.

Mevsimlik işçilerin barındıkları çadırlar arasında en az 1.5 metre mesafe bulunmalı ve mutlaka sık sık kontroller yapılmalı.

“ÇİFTÇİLER DOĞA VE KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE EDİYOR”

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici Evrensel'e Denizli ve içinde bulunduğu bölge açısından açıklamalarda bulundu. Gemici, yetkililerin tarım kesimine yönelik korumacı önlemler almasını istedi: “İnsan sağlığı açısından güvenli gıdaya ulaşabilmek ve kıtlık sorunu yaşamamak için acil kararlar alınmalı ve uygulanmalıdır”

Çiftçilerin üretimlerini borçlanmayla yapabildiğinin altını çizen Gemici, “Çiftçilerimizin uzun vadeli kredi ihtiyacı var” dedi. Mevcut kullandırılmış kredilerin ise faizsiz olarak ertelenmesi gerektiğinin altını çizen Gemici, “Krizi fırsata çevirmeye çalışan sertifikalı tohum ve gübre simsarlarına karşı tedbir alınmalı” şeklinde konuştu. “Tohum mazot ve gübrede ÖTV ve KDV’nin ya makul düzeye çekilmesi ya da kaldırılması gerekir” diyen Gemici, “Bu dönem en önemli talebimiz ürünlerimizin devlet tarafından alım garantisinin verilmesidir” dedi. “Hem milli ekonomi için hem de ülkemizin gıda güvencesi için önceliği tarıma vermelidir” diyen Gemici, yüzde 75 tohum desteğinden Denizli’nin yararlanamadığını, bu desteğin Denizlili çiftçilere de verilmesini istedi.

“İŞÇİLERİN VE ÇİFTÇİLERİN PANDEMİDEN KORUNMASI İÇİN ÖNLEMLER ALINMALI”

Emek Partisi Denizli İl Yöneticisi Mehmet Kırgız da konuya ilişkin Evrensel'e yaptığı açıklamada Denizli’de tarımın önemli yer tuttuğunun altını çizerek yetkililerden mevsimlik işçilerin ve çiftçilerin pandemiden korunması için acil önlemler alınmasını istedi. Çiftçilerin acil talebi olan kredi borçlarının ertelenmesinin gündeme getirilerek çözülmesini isteyen Kırgız, “Bu dönemde çiftçilerimize uygun koşullarda yeni kredi olanaklarının yaratılması elzemdir” diye konuştu. Girdi maliyetlerinin sürdürülemez pahalılıkta olduğunu belirten Kırgız, tarım politikasının yerli üretim lehine güncellenmesi gerektiğinin altını çizdi. Kırgız mevsimlik işçilerin bölgeye göçünün başladığını belirterek, “Mevsimlik işçiler insan onuruna ve pandemi ile mücadeleye uygun bir şekilde taşınmalıdır” dedi.

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