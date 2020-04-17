16 Nisan 2020 19:01

Pamuk üreticisi kilo başına 1.5 lira destek bekliyor

Pamuk üreticileri en az 1,5 lira destek primi verilmesini istedi. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut da "Pamuk primlerini hemen ödeyin, acilen destekleri açıklayın" açıklaması yaptı.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, pamuk tarlasında.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut | Fotoğraf: CHP

  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
    • Paylaş

    Çukurova’daki pamuk üreticileri, geçen yıl oluşan düşük fiyat sonrası bu yıl pamukta kilogram başına en az 1,5 lira destek primi verilmesini talep ediyor. Geçtiğimiz yıl kilogram başına verilen 80 kuruş maliyeti karşılamayınca üretim ise düştü.

    Adana, Mersin ve Osmaniye’de geçen yıl 428 bin 910 dekar alanda yaklaşık 235 bin ton kütlü pamuk elde eden üreticiler, bu yıl ekim çalışmalarına başladı.

    Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, ulaşılan ekim alanı ve üretim miktarına karşı oluşan fiyatın üreticiyi memnun etmediğini ifade ederek, şunları söyledi:

    “Uzun yıllar sonra geçen yıl ulaşılan rakamlar bizi memnun etse de fiyatlar tatmin edici olmadı. Bir önceki yıl 4,5 lirayı bulan pamukta geçen yıl 3 lira civarında fiyat oluştu. Kilogram başına da 80 kuruşluk destek verilmişti. Bunun etkisiyle üretimde epey bir azalma olacağını düşünüyoruz. Pamuk gibi bir bitkide ekim alanının azalmaması, epey bir süre sonra yakalanan bu ivmenin düşmemesi için üreticilerimiz en azından kilo başına 1,5 lira destek bekliyor. Bu destek fiyatı da bir an önce açıklanırsa böylesine bir ürünün üretimindeki düşüşünü en az miktarda yaşarız.”

    MALİYET KARŞILANMAYINCA ÜRETİCİ VAZGEÇİYOR

    Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir de fiyatın üretimi karşılamaması nedeniyle bu yıl üreticilerin pamuğu tercih etmede çekimser kalabileceklerini vurguladı.

    Türkiye’nin pamuk üretiminin, ihtiyacının ancak yüzde 60’ını karşıladığını, her yıl ortalama 800 bin ton pamuğun ithal edildiğini kaydeden İncefikir, “Elimizde ihtiyacımız olan pamuğun tamamını karşılama imkanı varken üreticilerimizi bu yönde destekleyerek pamuk ekim alanlarını aktif tutmalıyız. Bu yıl destek beklentimiz en az 1,5 liradır. Bu fiyatla pamuk üretimi ulaştığı tempoyu devam ettirecektir” dedi. (Adana/AA)

    "PAMUK PRİMLERİNİ HEMEN ÖDEYİN, ACİLEN DESTEKLERİ AÇIKLAYIN"

    CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, salgından olumsuz etkilenen pamukta üreticilere 2019 yılı primlerinin acil ödenmesini, kooperatif ve banka borçlarının faizsiz 1 yıl ertelenmesini, 2020 yılında pamuk üretimine verilecek desteklerin acilen açıklanmasını istedi. Barut, üreticiye ödenmeyen primin ve desteğin daha fazlasının ithalata ödeneceğinin altını çizdi.

    Koronavirüs salgını nedeniyle ekonominin neredeyse durma noktasına geldiğini ve pamuk üretiminin de bu süreçte olumsuz etkilendiğini anımsatan Ayhan Barut, alınacak önlemler ve yapılacak desteklerle ekonominin korunacağını, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanacağını kaydetti.

    PAMUK İTHAL EDİLİYOR

    Türkiye'nin yıllara göre değişmekle birlikte ortalama 1 milyon ton pamuk ürettiğini aktaran Ayhan Barut, yıllık tüketimin ortalama 1.5 milyon ton olduğunu, aradaki farkın ithalat yoluyla giderilmeye çalışıldığını ifade etti. Türkiye'nin pamukta da ithalatçı konumda bulunduğunu dile getiren Barut, 30'dan fazla işkolunun hammadesi olan pamuk için yıllık ithalata 1 milyar 250 milyon dolar civarında para ödendiğini vurguladı.

    "BELİRSİZLİKLER ÇİFTÇİYİ ÜRETİMDEN UZAKLAŞTIRIYOR"

    Ulusal Pamuk Konseyi'nden üretici birliklerine, meslek odalarından çiftçilere herkesin pamukla ilgili 'çözüm' çağrısı yaptığına dikkat çeken Ayhan Barut, şöyle devam etti:

    "Salgınla birlikte Türkiye pamuk üretimi de çok önemli bir dönüm noktasından geçiyor. Salgının etkisiyle işlerin durma noktasına gelmesi canımızı yakıyor. Pamukla ilgili işin uzmanları, ülkemizin büyük emekle ulaştığı ortalama 850 bin ton lif pamuk seviyesinin yüzde 40 azalma ile 600 bin tona gerilemesi riskinden söz ediyor. Buna göz yumulmamalıdır. Ekim öncesinde pamuk üreticisinin finansmana erişiminin zorlaşması kabul edilemez. Zaten şu anda kredi ertelemesi yapılmıyor, maalesef yeni kredi kanalları da açılmıyor. Tüm bunların yanı sıra 2019 yılı pamuk primleri de ne yazık ki hala ödenmiş değil. Üstelik ekim öncesinde pamuk üreticilerimiz 2020 yılı desteklerinin ne olacağını dahi bilmiyor. Sürekli artan üretim maliyetlerine, ürünün para etmemesine, borca ve belirsizliğe rağmen çiftçimiz bin bir emekle üretmek için çabalıyor ama yaşanan bu belirsizlikler üreticiyi pamuk üretiminden hızla uzaklaştırıyor."

    "ÜRETİCİYE ÖDENMEYEN PRİMLERİN, DESTEKLERİN FAZLASI İTHALATA ÖDENECEK”

    Pamukta prim miktarlarının her dönem üretim maliyetlerindeki artış ve enflasyon oranlarına göre arttırılmasını talep ettiklerini dile getiren Barut, “Bu çerçevede 2019 yılı pamuk priminin hemen ödenmesini, pamuk üreticilerinin Tarım Kredi Kooperatifi ve banka borçlarının faizsiz olarak bir yıl ertelenmesini, 2020 yılında pamuk üretimine verilecek desteklerin acilen açıklanmasını istiyoruz. Eğer bu adımlar atılmazsa ne yazık ki üretici üretimden yine çekilecek ve pamuk ithalatına daha fazla para ödenecek. Tüm bu nedenlerle stratejik ürünümüz pamuk üretimi yeterince desteklensin, girdi maliyetleri düşürülüp üretici teşvik edilsin istiyoruz. Bu yapılırsa pamuk ithalatçısı olmaktan kurtuluruz, ekonomimiz, üreticilerimiz ve yerli sanayimiz bu işten oldukça kazançlı çıkar" dedi. (Adana/EVRENSEL)

    Tüm Köy Sen: Tarımsal üretimin devamı için üretici köylülere destek verilmeli

    Tüm Köy Sen: Tarımsal üretimin devamı için üretici köylülere destek verilmeli

    ZMO Genel Kurul sonuç bildirgesini açıkladı: Çiftçilerin borcu katlanarak artıyor

    ZMO Genel Kurul sonuç bildirgesini açıkladı: Çiftçilerin borcu katlanarak artıyor

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    İşçi Sağlığı ve Koronavirüs | İSİG Meclisinden Avukat Onur Deniz değerlendirdi
    SONRAKİ HABER

    Lösemi işçiyi devlet emekli etmedi, eşi zorunlu ücretsiz izinde; eve kuruş girmiyor
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Yayılmacı emeller koronavirüs dinlemiyor!

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Kamuculuk tartışmaları

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Küreselleşmenin sonu geldi mi?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Başkanlık, af ve Yeni YÖK: Yönetim biçimlerini yasaları gösterir
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    AKP’li belediyede virüs fırsatçılığı: Emekçilerin sosyal denge tazminatı kesildi
    AKP’li belediyede virüs fırsatçılığı: Emekçilerin sosyal denge tazminatı kesildi

    Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, salgın nedeniyle giderleri azaltacaklarını açıkladı, belediye emekçilerine sosyal denge ödemesini kesti. Belediyede örgütlü olan Bem-Bir-Sen açıklama yapmadı.

    GÜNCELLENDİ
    Gıda sektöründe artan vakalar işçilerin endişesini büyütüyor
    Gıda sektöründe artan vakalar işçilerin endişesini büyütüyor

    İzmir’de Pınar Et ile OTP Tütün fabrikalarında koronavirüs vakası çıktığı iddia edildi. Tekgıda-İş'in örgütlü olduğu fabrikalarda işçilerin tedirginliği sürerken iki fabrika da üretime devam ediyor.

    Dev Yapı-İş: Devlet işçi ölümlerini izlemekle yetiniyor
    Dev Yapı-İş: Devlet işçi ölümlerini izlemekle yetiniyor

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı salgın boyunca şantiyelerdeki denetimleri durdurdu. Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, "Devlet işçi ölümlerini izlemekle yetiniyor" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Belediye-İş: İşçiyi çalıştırmak serbest, örgütlenmek, toplu sözleşme yapmak yasak
    Belediye-İş: İşçiyi çalıştırmak serbest, örgütlenmek, toplu sözleşme yapmak yasak

    Belediye-İş Sendikası meclisten geçen torba yasaya "İşçiyi çalıştırmak, ürettirmek serbest, örgütlenmek, toplu sözleşme yapmak yasak” diyerek tepki gösterdi.

    EMEP: Kocaeli’de yüzü aşkın fabrika hafta sonu çalışacak!
    EMEP: Kocaeli’de yüzü aşkın fabrika hafta sonu çalışacak!

    Sokağa çıkma yasağına rağmen Kocaeli'de yüzü aşkın fabrika çalışacak. EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan "Patronların kar hırsı uğruna işçilerin ve ailelerinin sağlığı hiçe sayılmaktadır" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kovid-19 salgınında vaka artış hızı düşüyor
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kovid-19 salgınında vaka artış hızı düşüyor

    Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Vaka artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde plato oluşturması şaşırtıcı olmayacaktır" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 4 bin 353 vaka, 126 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (17 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 4 bin 353 vaka, 126 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (17 Nisan)

    Resmi açıklamalara göre koronavirüs dolayısıyla 1769 can kaybının yaşandığı ve 78 bin 546 Kovid-19 hastasının bulunduğu Türkiye'de gün içinde yaşanan tüm önemli gelişmeleri sayfamızda bulabilirsiniz.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 1769'a çıktı
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 1769'a çıktı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüse ilişkin son verileri açıkladı. Son 24 saatte 126 kişi daha yaşamını yitirdi. 4 bin 353 yeni vakayla toplam vaka sayısı 78 bin 546'ya ulaştı.

    Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?
    Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?
    Bozkırın çığlığı
    Bozkırın çığlığı
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    İyileşen bazı Güney Korelilerde neden tekrar Kovid-19 pozitif çıktığı araştırılıyor
    İyileşen bazı Güney Korelilerde neden tekrar Kovid-19 pozitif çıktığı araştırılıyor
    Beşparmak (Latmos) Dağlarında nesli tükenme tehdidi altında olan karaleylek görüldü
    Beşparmak (Latmos) Dağlarında nesli tükenme tehdidi altında olan karaleylek görüldü
    Tiyatro Agon’un Kurucusu Erhan Sönmez’in hayatı belgeselleşti
    Tiyatro Agon’un Kurucusu Erhan Sönmez’in hayatı belgeselleşti
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Gıda sektöründe artan vakalar işçilerin endişesini büyütüyor
    Gıda sektöründe artan vakalar işçilerin endişesini büyütüyor

    İzmir’de Pınar Et ile OTP Tütün fabrikalarında koronavirüs vakası çıktığı iddia edildi. Tekgıda-İş'in örgütlü olduğu fabrikalarda işçilerin tedirginliği sürerken iki fabrika da üretime devam ediyor.

    CHP’li Biçer Karaca: Evde mi kalalım, ÇED’e itiraz etmek için valiliklere mi gidelim?
    CHP’li Biçer Karaca: Evde mi kalalım, ÇED’e itiraz etmek için valiliklere mi gidelim?

    CHP’li Gülizar Biçer Karaca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Denizli Avdan’da termik santrale ÇED nihai raporunu verip koranalı günlerde itiraz için vatandaşa 10 gün verilmesine tepki gösterdi.

    Sermaye korona dinlemiyor, Kızılcaköy’de JES için ÇED onayı verildi
    Sermaye korona dinlemiyor, Kızılcaköy’de JES için ÇED onayı verildi

    Kovid-19 salgını gündemdeyken sermaye salgını fırsata çevirerek Kızılcaköy’de yapılması planlanan jeotermal enerji santrali (JES) için ÇED onayı verdi. Kızıkcaköylüler ise karara tepkili.

    Sağlık-İş: Dokuz Eylül Hastanesi yönetimi işçilerin hakkını gasbediyor
    Sağlık-İş: Dokuz Eylül Hastanesi yönetimi işçilerin hakkını gasbediyor

    Sağlık-İş Sendikası İzmir Şubesi, tüm dünyada ve ülkede sağlık emekçilerinin pandemi ile savaştığı bugünlerde DEÜ Hastanesi yönetiminin işçilerin kazanılmış haklarını gasp ettiğini duyurdu.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına başladı
    İzmir Büyükşehir Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına başladı

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, otomatlar aracılığı ile metro istasyonlarında ücretsiz maske dağıtımı yapılacağını duyurdu.

    Arkeologların işi zor…
    Arkeologların işi zor…

    Önemli olan bu buluntuları konuşturabilmek, onların bize anlattıklarını anlamaya çalışmak ve bunun üzerinden bir tarih anlatısı yapmak esas olarak arkeolojinin temelini oluşturur.