Pamuk üreticisi kilo başına 1.5 lira destek bekliyor

Çukurova’daki pamuk üreticileri, geçen yıl oluşan düşük fiyat sonrası bu yıl pamukta kilogram başına en az 1,5 lira destek primi verilmesini talep ediyor. Geçtiğimiz yıl kilogram başına verilen 80 kuruş maliyeti karşılamayınca üretim ise düştü.

Adana, Mersin ve Osmaniye’de geçen yıl 428 bin 910 dekar alanda yaklaşık 235 bin ton kütlü pamuk elde eden üreticiler, bu yıl ekim çalışmalarına başladı.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, ulaşılan ekim alanı ve üretim miktarına karşı oluşan fiyatın üreticiyi memnun etmediğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Uzun yıllar sonra geçen yıl ulaşılan rakamlar bizi memnun etse de fiyatlar tatmin edici olmadı. Bir önceki yıl 4,5 lirayı bulan pamukta geçen yıl 3 lira civarında fiyat oluştu. Kilogram başına da 80 kuruşluk destek verilmişti. Bunun etkisiyle üretimde epey bir azalma olacağını düşünüyoruz. Pamuk gibi bir bitkide ekim alanının azalmaması, epey bir süre sonra yakalanan bu ivmenin düşmemesi için üreticilerimiz en azından kilo başına 1,5 lira destek bekliyor. Bu destek fiyatı da bir an önce açıklanırsa böylesine bir ürünün üretimindeki düşüşünü en az miktarda yaşarız.”

MALİYET KARŞILANMAYINCA ÜRETİCİ VAZGEÇİYOR

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir de fiyatın üretimi karşılamaması nedeniyle bu yıl üreticilerin pamuğu tercih etmede çekimser kalabileceklerini vurguladı.

Türkiye’nin pamuk üretiminin, ihtiyacının ancak yüzde 60’ını karşıladığını, her yıl ortalama 800 bin ton pamuğun ithal edildiğini kaydeden İncefikir, “Elimizde ihtiyacımız olan pamuğun tamamını karşılama imkanı varken üreticilerimizi bu yönde destekleyerek pamuk ekim alanlarını aktif tutmalıyız. Bu yıl destek beklentimiz en az 1,5 liradır. Bu fiyatla pamuk üretimi ulaştığı tempoyu devam ettirecektir” dedi. (Adana/AA)

"PAMUK PRİMLERİNİ HEMEN ÖDEYİN, ACİLEN DESTEKLERİ AÇIKLAYIN"

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, salgından olumsuz etkilenen pamukta üreticilere 2019 yılı primlerinin acil ödenmesini, kooperatif ve banka borçlarının faizsiz 1 yıl ertelenmesini, 2020 yılında pamuk üretimine verilecek desteklerin acilen açıklanmasını istedi. Barut, üreticiye ödenmeyen primin ve desteğin daha fazlasının ithalata ödeneceğinin altını çizdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonominin neredeyse durma noktasına geldiğini ve pamuk üretiminin de bu süreçte olumsuz etkilendiğini anımsatan Ayhan Barut, alınacak önlemler ve yapılacak desteklerle ekonominin korunacağını, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanacağını kaydetti.

PAMUK İTHAL EDİLİYOR

Türkiye'nin yıllara göre değişmekle birlikte ortalama 1 milyon ton pamuk ürettiğini aktaran Ayhan Barut, yıllık tüketimin ortalama 1.5 milyon ton olduğunu, aradaki farkın ithalat yoluyla giderilmeye çalışıldığını ifade etti. Türkiye'nin pamukta da ithalatçı konumda bulunduğunu dile getiren Barut, 30'dan fazla işkolunun hammadesi olan pamuk için yıllık ithalata 1 milyar 250 milyon dolar civarında para ödendiğini vurguladı.

"BELİRSİZLİKLER ÇİFTÇİYİ ÜRETİMDEN UZAKLAŞTIRIYOR"

Ulusal Pamuk Konseyi'nden üretici birliklerine, meslek odalarından çiftçilere herkesin pamukla ilgili 'çözüm' çağrısı yaptığına dikkat çeken Ayhan Barut, şöyle devam etti:

"Salgınla birlikte Türkiye pamuk üretimi de çok önemli bir dönüm noktasından geçiyor. Salgının etkisiyle işlerin durma noktasına gelmesi canımızı yakıyor. Pamukla ilgili işin uzmanları, ülkemizin büyük emekle ulaştığı ortalama 850 bin ton lif pamuk seviyesinin yüzde 40 azalma ile 600 bin tona gerilemesi riskinden söz ediyor. Buna göz yumulmamalıdır. Ekim öncesinde pamuk üreticisinin finansmana erişiminin zorlaşması kabul edilemez. Zaten şu anda kredi ertelemesi yapılmıyor, maalesef yeni kredi kanalları da açılmıyor. Tüm bunların yanı sıra 2019 yılı pamuk primleri de ne yazık ki hala ödenmiş değil. Üstelik ekim öncesinde pamuk üreticilerimiz 2020 yılı desteklerinin ne olacağını dahi bilmiyor. Sürekli artan üretim maliyetlerine, ürünün para etmemesine, borca ve belirsizliğe rağmen çiftçimiz bin bir emekle üretmek için çabalıyor ama yaşanan bu belirsizlikler üreticiyi pamuk üretiminden hızla uzaklaştırıyor."

"ÜRETİCİYE ÖDENMEYEN PRİMLERİN, DESTEKLERİN FAZLASI İTHALATA ÖDENECEK”

Pamukta prim miktarlarının her dönem üretim maliyetlerindeki artış ve enflasyon oranlarına göre arttırılmasını talep ettiklerini dile getiren Barut, “Bu çerçevede 2019 yılı pamuk priminin hemen ödenmesini, pamuk üreticilerinin Tarım Kredi Kooperatifi ve banka borçlarının faizsiz olarak bir yıl ertelenmesini, 2020 yılında pamuk üretimine verilecek desteklerin acilen açıklanmasını istiyoruz. Eğer bu adımlar atılmazsa ne yazık ki üretici üretimden yine çekilecek ve pamuk ithalatına daha fazla para ödenecek. Tüm bu nedenlerle stratejik ürünümüz pamuk üretimi yeterince desteklensin, girdi maliyetleri düşürülüp üretici teşvik edilsin istiyoruz. Bu yapılırsa pamuk ithalatçısı olmaktan kurtuluruz, ekonomimiz, üreticilerimiz ve yerli sanayimiz bu işten oldukça kazançlı çıkar" dedi. (Adana/EVRENSEL)