Salgına rağmen çalıştırılan İzocam işçileri: Önlemler yetersiz

31 ilde sokağa çıkma yasağına rağmen pek çok fabrika valilik/kaymakamlık izinleri ile çalıştı. Cam elyaf üretimi yapan İzocam fabrikası da pazar günü çalışmaya devam etti. Sevkiyat dışında tüm bölümlerinin çalıştığı İzocam fabrikasında geçtiğimiz haftalarda iki işçi, ateş ve üşüme nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Kristal-İş sendikasının örgütlü olduğu işyerinde 15 kronik hasta izne ayrıldı. Genç işçiler düşüncelerini gazetemizle paylaştı.

Dört ay önce işten atmaların olduğunu hatırlatan genç işçiler, “tehlike ve tehdidin herkes gibi biz de farkındayız. Ancak ‘ekmek parası’ diyerek geliyoruz. İşten atmalar yaşandı. 'Son giren ilk çıkar'a uyulmadı. Şimdi işe gelmek istemeyen olsa bu kılıf altında onu atarlar” dedi. Sendikaları olmasına rağmen herhangi bir bilgi alamadıklarını ifade eden İzocam işçileri, “Sendikalar bu dönem üzerine düşeni yapamadı diye düşünüyoruz. İşçi haklarını savunmayı bırakın, bilgilendirme bile yapılmıyor. Böylesi bir dönemde sendikalı olmanın anlamlı olacağını düşünürüz ancak ne yazık ki öyle olmadı” dedi.

"MASKE YETMEZ, ÖNLEMLERİN YETERSİZ OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

Maske için e-devlet sistemine başvuruda bulunduklarını ifade eden İzocam işçileri, “fabrika bize ve evlerimize götürmek üzere maske verdi. Ancak sadece önlem bu kadar. Bilim insanlarından dinliyoruz, bu önlemlerin yetersiz olduğunun farkındayız. Buna rağmen devlet işçilere maske vermeyi bile tam anlamıyla sağlayamadı. Patron çalıştırıyor, devlet umursamıyor iki arada bir dere de can derdindeyiz” dedi.

"DÖRT AYDIR ZAMSIZ ÇALIŞIYORUZ"

Ayrıca sözleşme sürecinin arabulucuda olduğunu ifade eden genç işçiler, "dört aydır zamsız çalışıyoruz. Korona nedeniyle sadece çalışmıyoruz. Aynı zamanda bekletiliyoruz" dedi. (Gebze/EVRENSEL)

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