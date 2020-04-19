Özka Lastikte Kovid-19 bulaşanlar arttı | Üretim zamanında dursaydı bu kadar artmazdı

Adem KARA

Kocaeli

Lastik-İş Sendikasının örgütlü olduğu Özka Lastik fabrikasında vaka sayısının artması nedeniyle fabrikadaki duruşun 1 hafta daha uzatıldığı bildirildi. Geçtiğimiz hafta fabrikanın büyük bir kısımda üretim durmuş, 25-30 işçi zorunlu ve dönüşümlü olarak çalışmıştı.

Gazetemize konuşan bir Özka Lastik işçisi, “İlk vaka 8 Nisan günü görüldü. Evrensel Gazetesinde çıkan haberde uyarılarımızı yapmıştık. Fabrikada vaka sayısı aldı başını gidiyor! İlk vaka öğrenilmesine rağmen çalıştık. 3 gün içinde vaka sayısı 4 oldu. Şimdi 20’nin üzerine çıktığı söyleniyor. Artan vakalar korkutmuş olacak ki 13 Nisan'dan itibaren bir hafta duruş kararı verildi. Ama bu duruşta da 25-30 kişi yine üretime devam etti” dedi.

Pozitif vakanın hemen hemen her bölümde görüldüğü bilgisini aldıklarını aktaran işçi, şöyle devam etti: “Kalıphane, banbury, bakım, boya, lastik yapım, pres, temizlik ve eksruder bölümlerinde pozitif vaka var. Tüm işçilerin ortak kullanım yeri duşlar buna sebep olmuş olabilir. Ya da bakımhanede çalışan veya temizlikçi arkadaşlarımız tüm bölümleri gezer dolaşır, bu sebeple de bulaşmış olabilir. Birbiri ile temasın olmadığı işçiler de var ama nasıl bulaştığı konusunda bir fikrimiz yok. İlk vaka sonrası üretim tamamen durdurulmuş olsaydı, şu an bu kadar vaka olmazdı.”

"KENDİMİZİ VE AİLEMİZİ RİSKE ATAMAYIZ"

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun “karantinada kalması gereken işçilere tanıdığı idari izin hakkını iptal etmesi ve maske takan işçilerin pozitif vakalarla yakın temaslı bile olsa üretime devam etmesi” kararına tepki gösteren bir başka işçi ise “Resmen ‘Ben maskemi ve eldivenimi veririm gerisi beni ilgilendirmez’ diyorlar. Nerde sosyal mesafe? Yemekhane, duş yeri, tuvalet, servisler, çay içme alanları... Buralar hep ortak, bunlar risk değil mi? İşten eve gitmenin de bir risk olduğunu düşünemiyor musunuz? Birçok çalışma alanlarında maske ve eldiven takıldı, pozitif vakalar neden çıktı o halde? Yazıktır. Bu işyerinde sendika da var, durum karşısında ne yapacak?” diye sordu.

Diğer işçi arkadaşlarına seslenen bir diğer Özka Lastik işçisi ise şunları söyledi: “Bu zor zamanda yan yana olmayacaksak, ne zaman olacağız? Yıllardır verdiğim emeklere yazıklar olsun, çok üzülüyorum çok. Bu gidişata dur demek için ailemizden, çalışan arkadaşlarımızdan birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Artık ezdirmeyelim kendimizi. Şimdi birleşme ve yaşananlara dur deme zamanıdır.” Patronlara da “Artık sesimizi duyun” sözleriyle seslenen işçi, “3 kuruş daha fazla kazanma çabasına gireceksiniz diye kendi canımı, arkadaşlarımın canını, çalışan işçi kardeşlerimizin, ailemizin canını veremeyiz, kendimizi riske atamayız” diye konuştu.

ARTIK TEK ÇARE ÜRETİMİN DURMASI VE TAM KARANTİNA

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararını ve Özka Lastik'te görülen vaka artışlarını sorduğumuz Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreteri ve İşyeri Hekimi Dr. Aykut Çelik, şunları dile getirdi: “Koronavirüsün engellenmesi için artık tek çare en az 15 günlük evden çıkma yasağı ve tam karantina uygulanmasıdır. Bu karantina uygulamasında zorunlu temel ihtiyaçlar dışında tüm üretimin durdurulmasını gerektirir. Mevcut şekilde fabrikalarda üretim yapan işçiler virüsü bir şekilde kapıp evine taşıyarak ailesini, eş dost ve arkadaşlarını da enfekte etmektedir. Bu da vaka sayısının gittikçe artışına neden olmakta ve hastalığın yayılma sürecini uzatmakta, hastaneleri doldurmakta ve tedavi süreçlerini uzatmaktadır.”

Özka Lastik'te işçilere "Elimizden geleni yapıp hesabı Allah’a bıraktık" mesajı