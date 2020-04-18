Trelleborg fabrikasında Kovid-19 tespit edildi ancak üretim sürüyor!

Kocaeli Gebze’dedeki Trelleborg fabrikasında 1 işçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 işçi de tomografi çekildikten sonra hastaneye yatırıldı. İşyeri temsilcisi Dursun Karataş dahil 10 işçi ise şüpheli durumda.

Petrol-İş’in örgütlü olduğu Trelleborg fabrikası, 70 işçinin işten çıkarılmasıyla gündeme gelmişti. Trelleborg işçileri, işten atmaların ardından bir de korona tehdidiyle yaşıyoruz diyerek, “Üretime devam ediliyor. 10’a yakın arkadaşımız sendikamızın zorlamasıyla bugün test yapılmak üzere hastaneye gönderildi. Patron sendikaya, ‘Üretimi durduramayacağız’ diye açıklamada bulunmuş. Neden durduramasın, gıda üretmiyoruz, sağlık malzemesi üretmiyoruz… Kâr hırsı gözlerini bürümüş” dedi.

Petrol İş Sendikası Gebze Sekreteri Şivan Kırmızıçiçek ise “Biz bugün işçi arkadaşlarımızla iki toplantı gerçekleştirdik. Korona tespit edilen arkadaşımız var ve şüpheli arkadaşlarda mevcut. Şüpheli olan arkadaşlarımızı hemen hastaneye gönderdik. Vaka artışı durumunda işçi arkadaşlarımız işten kaçınma hakkını kullanacaktır” dedi.

İşyeri temsilcisi Dursun Karataş ise “Fabrika yönetimine, ‘Sizi bekleyemeyiz, önlem alınmalı’ diyerek işçi arkadaşlarımızı hastanelere yönlendirdik. Sonuçları bekliyoruz” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)