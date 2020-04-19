19 Nisan 2020 17:56

İzmir Büyükşehir Belediyesi şiddet gören kadınlar için misafirhaneler açacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, salgın günlerinde şiddete maruz kalan kadınlar için geçici misafirhaneler açılacağını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şiddet gören kadınların ulaşabileceği iletişim bilgilerini yazdığı görsel

Fotoğraf: İzmir Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, salgın günlerinde artan ev içi şiddeti önlemek ve maruz kalan kadınlara yardım etmek amacıyla geçici misafirhaneler açılacağını açıkladı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından video yayınlayan Soyer, evinde şiddet gören bir kadının, “evden çıkamıyorum, ne yapacağım?” diye düşünmeden destek hattı numaralarını aramasını istedi. 

Tüm dünyayla birlikte Türkiye’nin de koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ettiğini belirten Soyer, virüsün yayılmasının önüne geçebilmek için en etkili yolun evde kalmak olduğunu söylediklerini vurguladı. Soyer, “Ne yazık ki virüsten korunmak için en güvenli yer olan ev, en az virüs kadar tehlikeli bir sorunu da gizleyebiliyor. Son haftalarda okuduğum araştırmalar ve gördüğüm rakamlar karantina günlerinde ev içi şiddette ve konaklama ihtiyacı olan kadın sayısında ciddi bir artış yaşandığını gösteriyor. Bu asla kabul edilemez” ifadesinde bulundu.  

"KADINLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kentteki kadın örgütleri, dernekler, kamu kurum ve kuruluşları ile bir araya geldiklerini belirten Soyer, şunları söyledi: “Acil önlem gerektiren bu meseleye ilişkin atılacak adımları kararlaştırdık. İş birliğimizi ve görev paylaşımımızı en üst seviyeye çıkardık. Korona günlerinde sokakta kalan kadınların barınması için yeni, geçici misafirhaneler açıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bu zor günlerde de evleri kendileri için güvenli olmayan ve evsiz kadınların yanında olmaya devam edeceğiz. 7 gün 24 saat Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Alo 183, İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi 400 00 04 numaralı telefonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadına Destek Hattı 293 4 293 olmak üzere telefon numaralarına ulaşıp şiddeti ihbar etsinler. İzmir’in kadına şiddetle anılmasının önüne geçmek için tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Evlerinde güvenli ve mutlu yaşamak tüm kadınlarımızın hakkıdır. Yalnız değilsiniz! Biz varız!.'' (İzmir/MA)

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