13 Nisan 2020 16:30
Korona günlerinde kadınlardan 6 talep
“Korona günlerinde kadınlar birlikte güçlü” diyen kadınlar, #MorPazartesi etiketiyle sosyal medyada taleplerini dile getiriyor.
Fotoğraf: Ekmek ve Gül
Çeşitli kurumlardan, kadın örgütlerinden ve siyasi partilerden kadınlar “Korona günlerinde kadınlar birlikte güçlü” diyerek taleplerini açıkladılar. 137 imzanın olduğu metinde “Biz kadınlar korona günlerinde de birlikte güçlüyüz, birbirimizin güvencesiyiz” denildi.
Kadın örgütleri #MorPazartesi etiketiyle sosyal medyada şu talepleri duyuruyor:
- Üretim durdurulsun, zorunlu olmayan sektörlerde çalışanlara ücretli izin verilsin. Elektrik, su, doğal gaz, telefon, internet ücretsiz olmalı, kira alınmamalı, ücretsiz gıda yardımı yapılmalı. İşten çıkarılanlar için koşulsuz işsizlik maaşı, zorunlu olmayan sektörlerde çalışan herkese derhal ücretli izin istiyoruz. Çalışması zorunlu olan sektörlerin çalışanlarına ise yeterli ekipman sağlanmasını, yaygın test uygulanmasını ve can güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz!
- Bir engeli olmayan herkes zorunlu olan tüm temizlik, bakım gibi işleri eşit biçimde üstlenmeli.
- 6284 sayılı Kanun askıya alınacağına erkek şiddetinin arttığı bu dönemde daha etkili uygulanmalı, uzaklaştırma kararlarının alınması zorlaşmak yerine kolaylaşmalı ve denetlenmeli, kadınlar İstanbul Sözleşmesi’nin öngördüğü şekilde önleyici ve koruyucu mekanizmalara erişebilmeli.
- ALO 183 hattının acil şiddet hattına dönüştürülmesi veya kadına yönelik şiddetle ilgili acil hat oluşturulması, ALO 155’in gerekli ihbarları alması ve vaktinde müdahale etmesi şart. Sığınaklarda şeffaf bir süreç işletilmeli, test yapılmalı. Kalabalıkların bir arada kalmadığı, düşük kapasiteli daha fazla alternatif sığınma alanı sağlanmalı. Kadına şiddet ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları acil koordinasyon birimi oluşturmalı. Artan erkek şiddetine karşı acil önlem planı hazırlanmalı.
- Mahpusların sağlık hakkı için önlemler alınmalı, test uygulanmalı, dezenfektan, temizlik malzemeleri, maske, eldiven, kolonya verilmeli, su kotası kaldırılmalı, 24 saat sıcak su verilmeli. Yeterli sağlık hizmeti ve sağlıklı beslenme sağlanmalı, yemekler iyileştirilmeli. Cezaevlerindeki hasta ve yaşlı mahkumlar ile hamile ve çocuklu kadınlar ayrım gözetilmeksizin serbest bırakılmalı. Cezaevlerinde kimse can güvenliklerinin sağlanamadığı koşullarda tutulmamalı, ama kendilerine şiddet uygulayan erkekler cezaevinde olduğu için rahat nefes alan kadınların can güvenliği de tehlikeye atılmamalı.
- Sağlık çalışanlarının koruyucu ekipmanları sağlansın, yaygın test uygulansın, sağlık çalışanlarının çocuklarının bakımı için devlet sorumluluk alsın, virüsün evlere yayılmasını önlemek için sağlık çalışanlarının barınma sorunu çözülsün. KHK ile işten atılan, beraat eden, takipsizlik kararı verilen veya atama bekleyen sağlık emekçileri görevlerine başlatılsın.
(HABER MERKEZİ)
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