Türkiye'de koronavirüs: 2017 ölüm, 86 bin 306 vaka | Tüm gelişmeler (19 Nisan)

Patron örgütü TİSK'in talebini yanıtlayan Çalışma Bakanlığı, çalışılmayan günler için işçilere telafi çalışması yaptırılabileceğini bildirdi. Karara tepki gösteren Birleşik Metal-İş Sendikası “İşveren örgütlerinin her talebini emir kabul eden hükümetten yeni bir yasaya uygun olmayan işlem daha” dedi. Gazetemizin yazarı Avukat Devrim Avcı da yasalara göre dışsal bir neden olan sokağa çıkma yasağının zorunlu değil zorlayıcı neden olduğunu belirterek, işçiden telafi çalışması istenemeyeceğini dile getirdi.