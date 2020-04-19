Türkiye'de koronavirüs: 2017 ölüm, 86 bin 306 vaka | Tüm gelişmeler (19 Nisan)

Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 17'ye, toplam vaka sayısı ise 86 bin 306'ya ulaştı.

• Türkiye'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 2017'ye, vaka sayısı 86 bin 306'ya yükseldi.

• Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci günü.

Patronlar istedi, hükümet yaptı... Sokağa çıkmanın yasak olduğu günler için telafi çalışma yaptırılacak.

Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos gemisinin Türkiye yolcuları getirildi. Yolcular Tekirdağ ve Çanakkale’deki yurtlara yerleştirildi.

19 Nisan 2020 09:18
Son Güncellenme: 19 Nisan 2020 20:10
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20:10

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TELAFİ ÇALIŞMAYA BAKANLIKTAN ONAY

Patron örgütü TİSK'in talebini yanıtlayan Çalışma Bakanlığı, çalışılmayan günler için işçilere telafi çalışması yaptırılabileceğini bildirdi.Karara tepki gösteren Birleşik Metal-İş Sendikası “İşveren örgütlerinin her talebini emir kabul eden hükümetten yeni bir yasaya uygun olmayan işlem daha” dedi. Gazetemizin yazarı Avukat Devrim Avcı da yasalara göre dışsal bir neden olan sokağa çıkma yasağının zorunlu değil zorlayıcı neden olduğunu belirterek, işçiden telafi çalışması istenemeyeceğini dile getirdi.
19:32

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ÖZKA LASTİKTE KOVİD-19 POZİTİF ÇIKAN İŞÇİLER ARTTI

Kocaeli'de bulunan Özka Lastik fabrikasında koronavirüs vaka sayısının artması nedeniyle fabrikadaki üretim durdurma 1 hafta daha uzatıldı. 20'nin üzerinde pozitif vakanın olduğunu belirten işçiler, "Üretim zamanında durdurulsaydı vaka bu kadar artmazdı" diyor.

Özka Lastikte Kovid-19 bulaşanlar arttı | Üretim zamanında dursaydı bu kadar artmazdı

Özka Lastikte Kovid-19 bulaşanlar arttı | Üretim zamanında dursaydı bu kadar artmazdı

19:07

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TÜRKİYE'DE KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 2 BİNİ AŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte  127 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3977 kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu. Bu sayılarla birlikte, Türkiye'de toplam vaka sayısı 86 bin 306'ya, koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2017'ye yükseldi.

Türkiye'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bini aştı

Türkiye'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bini aştı

18:35

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İZMİR’DE ŞİDDET GÖREN KADINLAR İÇİN MİSAFİRHANE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, salgın günlerinde artan ev içi şiddeti önlemek ve maruz kalan kadınlara yardım etmek amacıyla geçici misafirhaneler açılacağını açıkladı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından video yayınlayan Soyer, evinde şiddet gören bir kadının, “evden çıkamıyorum, ne yapacağım?” diye düşünmeden destek hattı numaralarını aramasını istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şiddet gören kadınlar için misafirhaneler açacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi şiddet gören kadınlar için misafirhaneler açacak

18:13

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VAN'IN ÖRMETAŞ MAHALLESİ'NDE KOVİD-19 TAŞIYAN HASTA SAYISI 44'E YÜKSELDİ

Van Valiliği, Başkale'ye bağlı Örmetaş Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan hasta sayısının 44'e yükseldiğini açıkladı. Mahalleye İstanbul'dan gelenler olduğunun, bunu haber vermeyen muhtarın görevden alındığı belirtilen açıklamada, tüm mahalleye test uygulandığı ve çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Van'ın Örmetaş Mahallesi'nde Kovid-19 taşıyan hasta sayısı 44'e yükseldi

Van'ın Örmetaş Mahallesi'nde Kovid-19 taşıyan hasta sayısı 44'e yükseldi

17:32

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CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLAN 3 KİŞİNİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İnfaz düzenlemesi sonrası tahliye olup Antalya'ya giden 3 kişide koronavirüs tespit edildi.

İnfaz yasasıyla tahliye olan 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İnfaz yasasıyla tahliye olan 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

17:15

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DR. YAVUZ KALAYCI KORONAVİRÜS NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

16:49

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AKP'Lİ ÜNAL ÜCRETSİZ EKMEK YASAĞINI SAVUNDU

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Mersin'de belediyenin ücretsiz ekmek dağıtmasının yasaklanmasını savundu. Ünal, CHP'li belediyeleri "paralel yapı" ile suçladı.

AKP'li Ünal ücretsiz ekmek yasağını savundu, belediyeleri paralelcilikle suçladı

AKP'li Ünal ücretsiz ekmek yasağını savundu, belediyeleri paralelcilikle suçladı

15:56

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HDP, KAYYUM YÖNETİMİNDEKİ DİYARBAKIR BELEDİYESİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Halkların Demokratik Partisi (HDP), yurttaşlara sahte dezenfektan dağıtan kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

HDP, sahte dezenfektan dağıtan Diyarbakır Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu

HDP, sahte dezenfektan dağıtan Diyarbakır Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu

15:36

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BAKAN SELÇUK: NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ BUGÜN BAŞLADI

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemesi bugün başladı." (AA)

15:34

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DENİZLİ'DE BELEDİYE, VATANDAŞIN SU PARASININ PEŞİNDE

Koronavirüs salgınında Denizli Büyükşehir Belediyesinin su faturalarını tahsil için yoğunlaşması tepki çekti. Görüştüğümüz vatandaşlar, pandemide gelirlerin düştüğünü belirterek ödemelerin ertelenmesini istiyor. CHP İl Binası önünde Pamukkale İlçe Yönetimi ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte basın açıklaması gerçekleştiren CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediyesini pandemi döneminde yurttaşların borcunu tolare etmemekle eleştirdi.

Denizli'de salgın dinlemeyen belediye, vatandaşın su parasının derdinde

Denizli'de salgın dinlemeyen belediye, vatandaşın su parasının derdinde

 

14:51

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MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK: LGS'NİN ERTELENİP ERTELENMEMESİ SAĞLIK DURUMUMUZA BAĞLI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav ertelenir mi" sorusuna, "Bu tümüyle sağlık durumunuzun gidişatına bağlı" dedi.

Bakan Selçuk'tan “LGS ertelenir mi?” sorusuna yanıt: Sağlık durumumuza bağlı

Bakan Selçuk'tan “LGS ertelenir mi?” sorusuna yanıt: Sağlık durumumuza bağlı

14:19

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ARÇELİK "BULAŞ MAKİNESİ"

Koç Holding, sahibi olduğu Arçelik’in solunum cihazı ürettiği reklamlarını yaparken, Ankara’da bulunan Arçelik bulaşık fabrikası ve ona sepet üreten Mefa ile elektronik çip üreten Karel fabrikaları da kaymakamlıktan aldıkları özel izinle sokağa çıkma yasağına rağmen işçileri çalıştırdı. “Bu dönemde bulaşık makinesi üretmenin ne önceliği var” diyerek tepki gösteren işçiler, bulaş riski gerekçesiyle uzun süredir ekmek arası yiyeceklerle çalıştırılıyor.

Sokağa çıkma yasağına rağmen işçileri çalıştırdı: Arçelik "bulaş makinesi"

Sokağa çıkma yasağına rağmen işçileri çalıştırdı: Arçelik "bulaş makinesi"

12:45

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KILIÇDAROĞLU: YARDIMLARIMIZ ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA ENGELLENİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin yardım kampanyalarının engellenmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla olduğunu belirterek "Bu durum, Erdoğan'ın ezberini bozdu" dedi.

Kılıçdaroğlu: Yardımlarımız Erdoğan’ın talimatıyla engelleniyor

Kılıçdaroğlu: Yardımlarımız Erdoğan’ın talimatıyla engelleniyor

12:43

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FİGEN YÜKSEKDAĞ'IN AVUKATI: TALEPLERİMİZ OTOMATİK OLARAK REDDEDİLİYOR

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın avukatı Ezgi Güngördü, koronavirüs sürecinde “yaşam hakkı” gözetilmeden başvuruların karara bağlandığını söyledi. 

Figen Yüksekdağ’ın avukatı: Taleplerimiz otomatik olarak reddediliyor

Figen Yüksekdağ’ın avukatı: Taleplerimiz otomatik olarak reddediliyor

10:19

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KAYSERİ YAHYALI'DA BİR BİNA KARANTİNAYA ALINDI

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir bina karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Seydili Mahallesi Ahçılı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanının 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı. Apartmanda bulunan bir kişinin testininin pozitif çıktığı ve binada 12 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

09:52

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İZİN BELGESİ OLMADAN SOKAĞA ÇIKANLARA CEZA KESİLİYOR

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının 2. gününde trafiğe çıkan araçlara yönelik denetimler yapıldı. 15 Temmuz Şehitler köprüsünde bir sürücüye izni olmadığı gerekçesiyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 182 lira para ceza kesildi.

İzin belgesi olmayan sürücü, “Çok yanlış zamanda sokağa çıktım. Hastamız vardı. Ona gidelim dedik. Hasta olunca akan sular duruyor. Memleket hasta. Dünya hasta. Ceza kesildi. Allah ceza kesmesin. 38 gündür evdeyim. İlk defa bugün çıktım. Yapacak bir şey yok” diye konuştu. (DHA)

09:47

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31 İLDE UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İKİNCİ GÜNÜNDE

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci günü başladı. Sabah saatlerinde hareketlilik gözlemlenmedi. (DHA)

09:46

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YUNANİSTAN'DA KARANTİNAYA ALINAN EL. VENİZELOS GEMİSİ TÜRKİYE'DE

Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos gemisinin yolcuları Türkiye'ye getirildi. Yolcular Tekirdağ ve Çanakkale’deki yurtlara yerleştirildi.

Yunanistan’da karantinaya alınan El. Venizelos gemisi Türkiye’de

Yunanistan’da karantinaya alınan El. Venizelos gemisi Türkiye’de

09:44

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GENÇ BİR İNŞAAT İŞÇİSİ: SANKİ VİRÜSÜN BULAŞMA İHTİMALİNDEN MUAFMIŞIZ GİBİ...

Hem üniversite sınavlarına hazırlanan, hem de inşaat işçiliği yapan Manisalı genç işçi: Sanki virüsün bulaşma ihtimalinden muafmışız gibi yasaktan muaf tutularak, çalışmaya devam ettik.

Genç bir inşaat işçisi: Sanki virüsün bulaşma ihtimalinden muafmışız gibi…

Genç bir inşaat işçisi: Sanki virüsün bulaşma ihtimalinden muafmışız gibi…

09:43

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YASAKTAN MUAF TUTULUP ÇALIŞMAK ZORUNDA OLAN İŞÇİLER: İŞÇİNİN HİÇ Mİ CANI YOK?

Sokağa çıkma yasağından muaf tutularak üretimin sürdüğü Sarkuysan ve Kroman Çelik fabrikalarında çalışan işçiler, “Bu işçinin hiç mi yaşama hakkı yok, ailesini riske atmıyor mu” diye soruyor.

Yasaktan muaf tutulup çalışmak zorunda olan işçiler: İşçinin hiç mi yaşama hakkı yok?

Yasaktan muaf tutulup çalışmak zorunda olan işçiler: İşçinin hiç mi yaşama hakkı yok?

09:41

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TPI İŞÇİSİ: EVDE KALMA UMUDUMUZ VALİLİĞE TAKILDI

TPI işçisi Evrensel' konuştu: Ne kadar çok bitmiş iş gönderirse o kadar kâr edecek. İlk başlarda izin istediğimizde kanunu uygularız diyorlardı ama şimdi çalıştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar.

TPI işçisi: Evde kalma umudumuz valiliğe takıldı

TPI işçisi: Evde kalma umudumuz valiliğe takıldı

09:39

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AMBALAJ İŞÇİSİ: BİZ İŞÇİLERİN SAĞLIĞI HİÇE SAYILIYOR

Ambalaj işçisi Evrensel'e yazdı: Hükümet, ‘Ne olursa olsun çarklar dönsün’ anlayışıyla patronlarla birlikte biz işçilerin sağlığını hiçe saydığını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Ambalaj işçisi: Çarklar dönsün diye biz işçilerin sağlığı hiçe sayılıyor

Ambalaj işçisi: Çarklar dönsün diye biz işçilerin sağlığı hiçe sayılıyor

DÜN NE OLDU?

18 Nisan, iki günlük sokağa çıkma yasağının birinci günüydü. Sokağa çıkma yasağının birinci gününde, yasak bulunan iller başta olmak üzere ülke genelinde yapılan denetlemede 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.

Ev İşçileri Dayanışma Sendikası, sendikalarına üye olan 6 ev işçisi kadında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Kovid-19'a yakalanan sağlık emekçilerine "Kendilerini korumadılar, bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş sözlerinin ardından özür diledi.

Edirne Belediyesi Kakava ve Hıdırellez Şenliklerinin bu yıl sembolik olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

30 büyükşehirle Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamalar 15 gün daha uzatıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türkiye vatandaşı sayısının 342'ye yükseldiğini duyurdu.

İstanbul Valisi, İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 1536 idari işlem yapıldığını duyurdu.

GÜNCELLENDİ
Türkiye'de koronavirüs: 2017 ölüm, 86 bin 306 vaka | Tüm gelişmeler (19 Nisan)
Türkiye'de koronavirüs: 2017 ölüm, 86 bin 306 vaka | Tüm gelişmeler (19 Nisan)

Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 17'ye, toplam vaka sayısı ise 86 bin 306'ya ulaştı.

GÜNCELLENDİ
Sokağa çıkmanın yasak olduğu günler için telafi çalışma yaptırılacak
Sokağa çıkmanın yasak olduğu günler için telafi çalışma yaptırılacak

TİSK'in talebini yanıtlayan Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı, çalışılmayan günler için işçilere telafi çalışması yaptırılabileceğini bildirdi.

Türkiye'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bini aştı
Türkiye'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bini aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 127 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3977 kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu. Vaka sayısı 86 bin 306'ya, ölenlerin sayısı 2 bin 17'ye yükseldi.

Özka Lastikte Kovid-19 bulaşanlar arttı | Üretim zamanında dursaydı bu kadar artmazdı
Özka Lastikte Kovid-19 bulaşanlar arttı | Üretim zamanında dursaydı bu kadar artmazdı

Kocaeli'de kurulu bulunan Özka Lastik fabrikasında koronavirüs pozitif vaka sayısının artması nedeniyle fabrikadaki üretim durdurma 1 hafta daha uzatıldı.

Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Dünya kültür mirasına kalker ocağına karşı dava açıldı
Dünya kültür mirasına kalker ocağına karşı dava açıldı

Kültür mirası Beypazarı tarihi kentine 18 km uzaklıktaki Doğanyurt köyü kalker ocağı tehdidi altında. Doğanyurtlular Derneği ve yurttaşlar ocağa verilen ruhsatın iptali için dava açtı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası: Gazeteciler biat etmeyecek
Türkiye Gazeteciler Sendikası: Gazeteciler biat etmeyecek

Türkiye Gazeteciler Sendikası, iktidarı gazeteciler üzerindeki baskılarına son vermeye çağırdı. 

Denizli'de salgın dinlemeyen belediye, vatandaşın su parasının derdinde
Denizli'de salgın dinlemeyen belediye, vatandaşın su parasının derdinde

Koronavirüs salgınında Denizli Büyükşehir Belediyesinin su faturalarını tahsil için yoğunlaşması tepki çekti. Denizlililer, pandemide gelirlerin düştüğünü belirterek ödemelerin ertelenmesini istedi.

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