19 Nisan 2020 16:00

Türkiye Gazeteciler Sendikası: Gazeteciler biat etmeyecek

Türkiye Gazeteciler Sendikası, iktidarı gazeteciler üzerindeki baskılarına son vermeye çağırdı. 

TGS, gazeteciler üzerindeki baskıların son bulması talebiyle Adana Basın Anıtı önünde eylem yaptı.

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • MEDYA
    • Paylaş

    Düşünce ve ifade özgürlüğü ile basın özgürlüğü hakkını kullanan gazeteciler, infaz düzenlemesinde kapsam dışı bırakıldığı için hâlâ cezaevinde, üstelik Kovid-19 hastalığı cezaevlerine sıçramışken. Gazeteciler yaptıkları haberler nedeniyle soruşturmalara uğruyor, yayınlar durduruluyor, cezaevi tehditleri havada uçuşuyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) yayımladığı açıklamayla "Suçumuz, haberlerimizle kamuoyunu aydınlatmak. Güç odaklarının, iktidarların ya da belli bir zümrenin değil tüm toplumun çıkarını savunmak" dedi.

    TGS tarafından yapılan açıklamada gazetecilere ve basın kuruluşlarına yönelik soruşturmalar sıralandı: 

    • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergâhında arazi almasıyla ilgili iddiaları haberleştiren Cumhuriyet muhabiri Hazal Ocak hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. İki yıla kadar hapsi isteniyor. 
    • Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) FOX TV Ana Haber bülteninde Fatih Portakal'ın CHP'li belediyelerin yardımlarının engellenmesi, Diyanet İşleri Başkanlığının siyasallaşması ve tüm devletlerin yoksullaştığı yönündeki ifadelerini "ihlâl" olarak değerlendirildi ve 3 kez yayın durdurma cezası verdi. Ayrıca Fatih Portakal hakkında Cumhurbaşkanı ve BDDK’nın şikayetleri üzerine de soruşturma açıldı.
    • RTÜK, TELE1 kanalındaki “Gün Başlıyor” programında Can Ataklı’nın “Niye herkes şehit? Herkesin şehidi de kendine oluyor herkesin teröristi de kendine” şeklindeki ifadeleri nedeniyle üç kez program durdurma cezası verdi. 
    • Cumhuriyet gazetesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanının evinin yanında bir arsaya yaptığı inşaatın belediye ekipleri tarafından yıkılmasını haberleştiren Hazal Ocak hakkında soruşturma açıldı. 
    • Ankara Gar katliamını gerçekleştiren 2 IŞİD üyesinin patlayıcı yapmak için gübre aldığının emniyet tarafından biliniyor olmasını haberleştiren Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alican Uludağ ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça’nın 3 yıla kadar hapsi isteniyor. 
    • Rize Nabız Gazetesi İmtiyaz Sahibi Gençağa Karafazlı’nın Çaykur’da corona virüs karşısında alınmayan önlemler hakkında yaptığı haberler nedeniyle beş ayrı soruşturma açıldı.
    • Gazeteci Mustafa Hoş’un Mesut Mevlevi suikasti ile ilgili haberi nedeniyle Bayraktar Ailesi suç duyurusunda bulundu.
    • İzmir’in Menemen ilçesinde yolsuzluk iddialarını haberleştiren Çağrı Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ulvi Tanrıverdi fiziki saldırıya uğradı.  

    TGS açıklamanın devamında "Gazetecilerin araştıran, sorgulayan, eleştiren haber ve yorumları nedeniyle açılan bu soruşturmalar ve verilen cezalar koşulsuz bir biat istendiğini gösteriyor. Kamu yararı dışında hiçbir amaca hizmet etmeyen bu haberlerin cezalandırılması değil ödüllendirilmesi gerekiyor. Bu vesileyle bir kez daha meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyor ve iktidarı gazeteciler üzerindeki baskılarına son vermeye çağırıyoruz. Baskılar gerçeklerin üstünü örtemeyecek." denildi. (MEDYA SERVİSİ)

    Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahında arazi aldığını haberleştiren gazeteciye dava

    Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahında arazi aldığını haberleştiren gazeteciye dava

    RTÜK, FOX TV Ana Haber bültenine 3 kez yayın durdurma cezası verdi

    RTÜK, FOX TV Ana Haber bültenine 3 kez yayın durdurma cezası verdi

    Selçuk Bayraktar'ın yöneticisi olduğu fabrikanın alanı özel endüstri bölgesi oldu

    Selçuk Bayraktar'ın yöneticisi olduğu fabrikanın alanı özel endüstri bölgesi oldu

    ÇAYKUR'daki koronavirüs karantinasını duyuran Gazeteci Karafazlı'ya suç duyurusu

    ÇAYKUR'daki koronavirüs karantinasını duyuran Gazeteci Karafazlı'ya suç duyurusu

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Mardin Barosu Başkanı Elik: "Örtülü affı" Anayasa Mahkemesi iptal etmeli
    YAZARLAR
    Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    SARS-Cov-2’ye karşı bilimsel çalışmalar dünyada ne aşamada?

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Aynı dolap dönüyor: Duruma uygun mağdurları piyasaya sürün!

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Maskeli balonun adı 'sürü bağışıklığı'!

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Sizin çocukların değeri yok!

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    “Oy göresim geldi Berçenek seni”

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Emojileşmek (2)

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Osman Cavcı, Ahmet Çadırcı ve Renkli-Türkçe

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Yeniden doğuş

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘İçinden geçtiğimiz hassas dönem’ meselesi
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Özka Lastikte Kovid-19 bulaşanlar arttı | Üretim zamanında dursaydı bu kadar artmazdı
    Özka Lastikte Kovid-19 bulaşanlar arttı | Üretim zamanında dursaydı bu kadar artmazdı

    Kocaeli'de kurulu bulunan Özka Lastik fabrikasında koronavirüs pozitif vaka sayısının artması nedeniyle fabrikadaki üretim durdurma 1 hafta daha uzatıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 1890 ölüm, 82 bin 329 vaka | Tüm gelişmeler (19 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 1890 ölüm, 82 bin 329 vaka | Tüm gelişmeler (19 Nisan)

    Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 890'a, toplam vaka sayısı ise 82 bin 329'a ulaştı.

    Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
    Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

    Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

    Dünya kültür mirasına kalker ocağına karşı dava açıldı
    Dünya kültür mirasına kalker ocağına karşı dava açıldı

    Kültür mirası Beypazarı tarihi kentine 18 km uzaklıktaki Doğanyurt köyü kalker ocağı tehdidi altında. Doğanyurtlular Derneği ve yurttaşlar ocağa verilen ruhsatın iptali için dava açtı.

    Türkiye Gazeteciler Sendikası: Gazeteciler biat etmeyecek
    Türkiye Gazeteciler Sendikası: Gazeteciler biat etmeyecek

    Türkiye Gazeteciler Sendikası, iktidarı gazeteciler üzerindeki baskılarına son vermeye çağırdı. 

    Denizli'de salgın dinlemeyen belediye, vatandaşın su parasının derdinde
    Denizli'de salgın dinlemeyen belediye, vatandaşın su parasının derdinde

    Koronavirüs salgınında Denizli Büyükşehir Belediyesinin su faturalarını tahsil için yoğunlaşması tepki çekti. Denizlililer, pandemide gelirlerin düştüğünü belirterek ödemelerin ertelenmesini istedi.

    Bakan Selçuk'tan “LGS ertelenir mi?” sorusuna yanıt: Sağlık durumumuza bağlı
    Bakan Selçuk'tan “LGS ertelenir mi?” sorusuna yanıt: Sağlık durumumuza bağlı

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav ertelenir mi" sorusuna, "Bu tümüyle sağlık durumunuzun gidişatına bağlı" dedi.

    Üretici köylü yasaktan muaf ama tarlaya gidemiyor: ÇKS kaydı da yok maske de
    Üretici köylü yasaktan muaf ama tarlaya gidemiyor: ÇKS kaydı da yok maske de

    Tarla, bağ ve bahçelerine gidecek köylülerden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi istenmesi üretici köylüleri çileden çıkardı.

    Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu: Bilinçli bir izleyiciysek neden dizi izlemeyelim
    Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu: Bilinçli bir izleyiciysek neden dizi izlemeyelim
    GÜNCELLENDİ
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    Ressam Burhan Kum: Sanatçının sanatıyla yaşayabilmesi için destek istiyoruz
    Ressam Burhan Kum: Sanatçının sanatıyla yaşayabilmesi için destek istiyoruz
    Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?
    Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?
    Bozkırın çığlığı
    Bozkırın çığlığı
    İyileşen bazı Güney Korelilerde neden tekrar Kovid-19 pozitif çıktığı araştırılıyor
    İyileşen bazı Güney Korelilerde neden tekrar Kovid-19 pozitif çıktığı araştırılıyor
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İzmir Büyükşehir Belediyesi şiddet gören kadınlar için misafirhaneler açacak
    İzmir Büyükşehir Belediyesi şiddet gören kadınlar için misafirhaneler açacak

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, salgın günlerinde şiddete maruz kalan kadınlar için geçici misafirhaneler açılacağını duyurdu.

    Denizli'de salgın dinlemeyen belediye, vatandaşın su parasının derdinde
    Denizli'de salgın dinlemeyen belediye, vatandaşın su parasının derdinde

    Koronavirüs salgınında Denizli Büyükşehir Belediyesinin su faturalarını tahsil için yoğunlaşması tepki çekti. Denizlililer, pandemide gelirlerin düştüğünü belirterek ödemelerin ertelenmesini istedi.

    Dokuz Eylül Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim sorunları sürüyor
    Dokuz Eylül Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim sorunları sürüyor

    Koronavirüs salgını döneminde öğrencilerin uzaktan eğitimdeki sıkıntıları sürüyor. Özellikle uygulamalı derslerde sorun yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri bir an önce çözüm istiyor.

    Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
    Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

    Manisa Kırkağaç'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan Mehmet I. tartıştığı kişiyi öldürdü
    İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan Mehmet I. tartıştığı kişiyi öldürdü

    İzmir Torbalı'da, infaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan Mehmet I, tartıştığı kişiyi öldürdü.

    TPI işçisi: Evde kalma umudumuz valiliğe takıldı
    TPI işçisi: Evde kalma umudumuz valiliğe takıldı

    TPI İşçisi: Ne kadar çok bitmiş iş gönderirse o kadar kâr edecek. İlk başlarda izin istediğimizde kanunu uygularız diyorlardı ama şimdi çalıştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar.