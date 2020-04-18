Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahında arazi aldığını haberleştiren gazeteciye dava

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergâhında arazi aldığı iddialarını haberleştiren cumhuriyet muhabiri Hazal Ocak hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ancak Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) girildiğinde Ocak hakkında iki ayrı iddianamenin yer aldığı görüldü.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; 6 Mart 2020 tarihli ilk iddianamede savcı, Ocak’ın “hakaret” suçundan yargılanmasını istedi. Ancak Başsavcı vekili bu iddianameyi iade etti ve “hakaret suçunun basın yoluyla ve alanen işlendiğini” belirterek verilecek cezada artırım yapılması gerektiğini belirtti.

31 Mart tarihli bu yeni iddianamede Ocak’ın 1 yıldan az olmamak kaydıyla 1 yıldan 2 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, Bakan Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergâhından arazi satın almış olması, “doğal süreçte yaşanan bir alışveriş olayı” olarak anlatıldı.

Ocak’ın, Bakan Albayrak’ın onur şeref ve saygınlığını rencide ettiği öne sürüldü. 31 Mart 2020 tarihli iddianame, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ocak, 18 Haziran’da yargıç karşısına çıkacak. (MEDYA SERVİSİ)

Albayrak’ın Kanal İstanbul haberlerine getirilen erişim engeli haberine erişim engeli

Bakan Berat Albayrak Kanal İstanbul güzergahında arazi almış