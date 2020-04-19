Üretici köylü yasaktan muaf ama tarlaya gidemiyor: ÇKS kaydı da yok maske de

Sedat BAŞKAVAK

Mersin

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı cumartesi ve pazar günleri tarla, bağ ve bahçelerine gidecek köylülerden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi istenmesi üretici köylülere “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan üretici köylünün büyük kısmının ÇKS kaydı bulunmazken, uzayan bürokratik işlemler dahi üreticiyi tarladan uzaklaştırdı. Üreticiler maskeye dahi ulaşamadıklarını söyledi. Üretici salgın nedeniyle aracı ve tüccarların fiyat kırma ihtimaline karşı hükümetin taban fiyat belirlemesini istiyor.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonu için Mersin Mut Ziraat Odası tarafından yapılan duyuruda, “Üretimin devam etmesi için alınan bu karar Mut çiftçisi ve Mut ekonomisi için değerlidir” denildi. Sadece çiftçilerin bahçe işlemleri için verilen bu muafiyet, yanında çiftçi belgesi ve ÇKS belgesi bulundurmak şartıyla geçerli sayıldı. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili çiftçileri uyaran Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, “Maske takılacak, sosyal mesafe kuralları uygulanacak, istenilen ÇKS belgesi hazır tutulacak, üreticilerimize sunulan bu hakkın başka işler ve kişiler tarafından suistimale uğramaması için tüm tedbirler alınacaktır” dedi.

KARAR OLUMLU BULUNDU ANCAK EKSİK ÇOK

Mut’un erik üretimiyle ünlenen Göksu/Kravga Mahallesi’nden Göksu Kravga Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Devrim Şimşek, kararın olumlu olmasının yanında birçok eksiğinin olduğunu söyledi. Şimşek şöyle konuştu: “ÇKS belgesi ne için kullanılacak, ürün toplamak için mi, ürünün nakli için mi ne için? İkinci eksik genelde evden bir kişide ÇKS belgesi oluyor. Çocuklar, eşler için ÇKS belgesi olmuyor. Kiralama ya da kabala, ortakçılık üzerinden üretim yapanlar nasıl bu belgeyi alacak? Birçok insan Ziraat Odasına para ödememek için ÇKS belgesi yaptırmıyor ya da yenilemiyor. Çünkü verilen desteğin de büyük bir kısmı odaya gidiyor. Diyelim ki iki gün sokağa çıkmak için köyünden ilçeye inecek, çeşitli masraflar yapacak ve bu belgeyi alacak, her halükarda üretici köylü hem işinden hem de parasından olacak.”

BÜROKRATİK İŞLEMLER UZADI, İŞLER ZORLAŞTI

Zorunlu tutulan maskeye ulaşmakta sorun yaşandığını belirten Şimşek, “Ziraat Odası ve İlçe Tarım Müdürlüğünde fazla yığılma oldu. Birçok kişi işlem yapmadan döndü. Köyümüz üreticilerinden Mehmet Çam, Suruç’tan mevsimlik işçi getirmek üzere Ziraat Odası ve İlçe Tarım Müdürlüğü arasında mekik dokuyor. İki kurum da işlemi diğerinin yapacağını söylüyor. Çözüm üretilmediği için vazgeçip geri köye dönüyor. Üretim ve üretici ile ilgili kararlar alınırken sadece Ziraat Odası, İlçe Tarım Müdürlüğü değil Kooperatif temsilcilerinin de fikirleri alınırsa daha kapsayıcı ve muğlak olmayan sonuçlar çıkabilir” dedi. Sokağa çıkma yasağı olan günlerde büyükşehirlerdeki toptancı halleri ise kapalı olacak. 3 gün sürecek bu durumun hallerin açıldığı ilk gün ürün yığılmasına neden olacağını söyleyen Şimşek buna karşılık nasıl bir önlem alınacağını sordu.

TABAN FİYAT BELİRLENMELİ

Kravga’da 12 bin ton erik hasat edilecek. Ülkenin çeşitli yerlerinden 15-20 arası tüccar, hal komisyoncusu gelecek. İstanbul, Ankara, Mersin, Antalya, Adana, Kayseri’den gelen tüccarlar için bir salgın tedbiri ise açıklanmadı. Üretici ise tüccarların salgın bahanesiyle ürün fiyatlarını aşağıya çekme ihtimali karşısında tedirgin. Üretici köylü hükümetin buna karşı üretici lehine ürün taban fiyatı belirlemesi gerektiğini belirtti.

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