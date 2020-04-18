Üretime 20 Nisan'da tekrar başlayacak olan Tayaş işçisi: Bize 'ölün' diyorlar

Tayaş Gıda İşçisi

Gebze

Merhaba Evrensel okurları,

Dünyanın her yerinde koronavirüsten insanlar ölürken -hele de ülkemizde- özellikle işçiler emekçiler ölüme terk edildi. Durum böyle iken ve her ağzını açan ‘Evde kal, sosyal mesafeni koru’ derken bizler 20 Nisan’da işbaşı yapıyoruz. Neye göre? Hangi önlem alındı? Bu bile bile lades demektir. Evet 30 Mart’tan beri evdeyiz. Kısa çalışma ödeneğine başvurulduğu söylendi, izne çıktık.

Kocaeli’nde kurulu çalıştığımız fabrika, Gebze Organize Sanayi Bölgesindeyiz. Yanı başımızdaki fabrikalarda yüzlerce işçi emekçi koronavirüşle uğraşırken ve onlarcası ölürken bizler işbaşı yapıyoruz. Hiç abartmıyorum 1000 kişi aynı servislerle aynı ortama gireceğiz. İster istemez yan yana geleceğiz. Aynı bölümlerde çalışacağız, çayda, yemekhanede, iş çıkışı servislerde birlikte olacağız. Aynı havayı soluyacağız. ‘Mesafeyi koruyun’ diyorlar ya; biz de diyoruz ki bu şekilde gel de koru.

Bu ülkede bizim seçtiğimiz vekiller 45 gün ücretli izne ayrıldı. Aylıkları 25 bin TL. İşçiler emekçiler 1750 TL ve 1177 TL ile ölüme terk ediliyoruz. Bize bile bile ölün diyorlar. Buradan Tayaş Gıda işçileri olarak başta hükümete, Tayaş Gıda patronlarına sesleniyoruz, başta Tayaş Gıda Fabrikası olarak üretimi acil olmayan tüm fabrikalar üretimi durdursun. Bizleri ve ailelerimizi tehlikeye atıyorsunuz. Bu bir vebaldir bu vebal ve sorumluluk kimin?

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