Tayaş yönetimi: Kriz var, işiniz var diye 20-30 kat şükredin

100’den fazla işçiyi yıllık izne çıkaran Gebze’deki Tayaş Gıda’da kalan işçilerle toplantı yapan fabrika yönetimi derin bir kriz yaşandığını ve üretim enflasyonunun yüzde 33 olduğunu belirterek, “Kriz var, işsizlik var, işiniz olduğu için 20 kat 30 kat şükredin” dedi.

Tayaş yönetiminin “İşsizlikten, iflas eden firmalardan dolayı işinize sahip çıkın devamsızlık yapmayın” dediğini aktaran bir işçi, “Üretim müdürü bundan sonra devamsızlık yapan işçilerin bizzat takipçisi olacağını söyledi. Rapor alan işçiler keyfinden mi alıyor? Hastalığınız hayati önemde olmadığı müddetçe rapor almayın diyorlar, biz insan değil miyiz?” diye sordu.

Yönetimin “Devamsızlık yapmayın, amirinize karşı gelmeyin, maaş zamlarınız bunlara göre belirlenecek. İşiniz var diye şükredin” dediğini aktaran başka bir işçi “Neden şükredecekmişim sanki bize bedavadan para dağıtıyorlar. Biz olmasak bu fabrika nasıl ayakta kalacak” diye sordu.

Bir başka Tayaş işçisi de şunları söyledi:

“Geçtiğimiz pazartesi günü makineler çalıştırılmadı, fabrikada iş yok havası estirildi sonra da yüzden fazla insanı yıllık izne gönderdiler, bazı arkadaşlarımız da telefonla arandı. Ertesi gün de toplantı yapılıyor, bizleri izne çıkarmadan neden yapmadılar toplantıyı? Bizi enayi yerine koyuyorlar, daha önceki toplantılarda iyileştirmelerde salondan alkış sesi gelirdi. Bu sefer hiçbir arkadaşımız alkışlamadı. Bizlere sus payı veriyorlar. Tehdit ediyorlar. Krizin faturasını bize yıkıyorlar, şükretmemizi bekliyorlar.” (Kocaeli/EVRENSEL)

ZAM ÖNCESİ İŞ YOK SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞIYORLAR

Bir Tayaş işçisi

Gebze

Merhaba arkadaşlar ben Tayaş Gıda’da çalışan bir işçiyim. 4 şubat tarihi itibariyle toplamda 108 kişiyi izne çıkardılar. Ne tesadüf bu ay zam ayı, 5’inde maaşları yatıracaklar ama gelin görün ki işçiler izne çıkarılıyor. Yani iş yok süsü veriliyor. İzne çıkarıldığımız telefonda söylendi, kıymetimiz onların gözünde bu kadar yani. Son anda haber vererek bizi izne çıkardılar. İşçiler tepki göstermesin diye de bölüm ve posta başlarını da izne çıkardılar. Zam istemeyelim diye stokumuz olmasına rağmen iş yok diyerek bizi izne çıkarıyorlar. Yoksa hepimiz biliyoruz depolarımız dolu. Tayaş işçisi arkadaşlarım örgütlenip, sendikalaşmayı tamamlayalım. Bizim gücümüz birliğimizdir. Yani arkadaşlar kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya da hiçbirimiz. Sendikamız DİSK/Gıda-İş’e sahip çıkalım.

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