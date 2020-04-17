17 Nisan 2020 10:54

Tedavi gören sağlıkçılar 14 gün dolmadan tekrar göreve çağrılıyor

KESK'in Ankara'daki hastanelerin durumuna dair hazırladığı raporda, koronavirüs şüphesi olan sağlık çalışanlarının 14 gün izolasyon süresi dolmadan tekrar göreve çağırıldığı belirtildi.

Koronavirüs (Kovid-19) test kiti ile işlem yapılırken.

Fotoğraf: Haluk Satır/AA

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     Zemo AĞGÖZ

    Ankara’daki hastanelere dair KESK tarafından hazırlanan raporda, Kovid-19 tanısı konulan ve tedavileri yapılan sağlık çalışanlarının evlerinde 14 gün kalmadan tekrar nöbete çağrıldıkları belirtildi.

    Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu, devlet ile üniversite hastanelerinden ve 112 Ankara istasyonlarından aldıkları bilgiler doğrultusunda rapor hazırladı. Raporda, Ankara’daki hastanelerin çoğunda kişisel koruyucu donanım ve ekipman eksikliğinin devam ettiği, sadece Kovid-19 tanılı ve şüpheli hastalarla temas halinde olan ve semptom görünen sağlık çalışanlarına yönelik testler yapıldığı belirtildi. Diğer yandan tüm hastanelerde elektif ameliyatların durdurulduğu ve poliklinik hizmetlerinin en aza indirildiği kaydedildi.

    KOVİD-19 TANILI ÇALIŞANLAR VAR

    Raporda, Gölbaşı Devlet Hastanesinde yetersiz kişisel koruyucu ekipman nedeniyle Kovid-19 tanılı ve şüpheli çalışanların olduğu bilgisi de yer aldı. Raporda, tanı konulan ya da şüphe gözlenen sağlık çalışanlarının hastanede tedavi edilerek taburcu edildiği ancak 14 gün evlerinde kalmadan tekrar nöbete çağrıldıklarına yer verildi.

    24 SAAT ÇALIŞANLARA BİR MASKE

    Rapora göre, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 24 saat vardiyalı olarak çalışan tüm sağlıkçılara bir tane cerrahi maske veriliyor. Akyurt Devlet Hastanesinde olası vaka durumu netleşene kadar geçen sürede, çalışanlara cerrahi maske ve basit önlük dışında koruyucu ekipman sağlanmıyor.

    TEMİZLİK İŞLEMLERİ DÜZENLİ YAPILMIYOR

    Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin düzenli olarak yapılmadığı belirtilen Bilkent Şehir Hastanesinde ise yoğun bakım tecrübesi olmayan hemşirelerin görevlendirildiği ve hastane içi görevlendirmelerin sözlü olarak yapıldığı kaydedildi. Esnek çalışma saatlerinin uygulanmadığı İbni Sina Hastanesinde de görüş ve talimatların yazılı yapılmadığı, koruyucu ekipmanların kullanım süresi konusunda baskı yapıldığı, koruyucu ekipmanların sayılı ve imza karşılığı verildiği aktarıldı.

    TRİYAJ ÇADIRI YENİ KURULDU

    Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde triyaj çadırının son dönemde kurulduğu, idari izin kullanması gereken ve kronik hastalığı olan sağlık çalışanlarına kişiden kişiye farklı davranıldığı, hemşirelere hastalar tarafından şiddet uygulandığına yer verildi.

    N95 MASKE PAKETSİZ VERİLİYOR

    Raporda, Ankara 112 istasyonlarında çalışanların koşullarına ilişkin ise şu bilgiler yer aldı: “N95 maske, çalışan başına 24 saatte birer tane, açık halde, paketlenmemiş olarak veriliyor. Ambulans temizliğinde, nöbetçi ekip tarafından hastane bahçelerinde sadece çamaşır suyuyla dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.”

    BAZI HASTANELERDE DÜZELMELER VAR

    Sağlık çalışanlarına test yapılmamasının dışında bazı hastanelerin çalışma koşullarında düzelmelerin olduğu da rapora yansıdı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Pursaklar Devlet Hastanesi, Yenimahalle Devlet Hastanesi ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kişisel koruyucu donanım ekipmanlarına ulaşmada sıkıntıların yaşanmadığı belirtildi.

    SALGINLA MÜCADELENİN BAŞARISI ETKİLENİYOR

    Rapora ilişkin konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya, genel olarak sağlık emekçilerinin çalışma usul ve esasları doğrultusundaki taleplerin karşılanmadığına dikkat çekti. Tanı konulan ve tedavi edilen sağlık çalışanlarının 14 gün evlerinde kalması gerektiğini vurgulayan Yalçınkaya, tedavi ardından çağrılmalarının salgının yayılmasına ve çalışma niteliklerinin düşmesine neden olduğuna işaret etti.

    Yaygın test yapılmadığını ve testlerin güvenilirliğinde sıkıntıların olduğu dile getiren Yalçınkaya, şunları söyledi: 112 istasyonlarında aynı ekip içinde çalışanlar arasında Kovid-19 çıksa dahi diğerleri çalışmaya devam ediyor. Oysaki sağlık emekçilerinin tüm talepleri yaşamak ve yaşatmak üzerinedir. Bu yüzden bu taleplerin bir an önce karşılanması gerekmektedir. (MA)

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