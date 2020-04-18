İzmir Tabip Odası, koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkıp izolasyona gönderilen fakat barınma sorunu yaşayan sağlık çalışanları için harekete geçti.

İzmir Tabip Odası, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı çağrı ile koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan, evlerinde izolasyona gönderilen ancak barınma sorunu yaşayan sağlık emekçilerinin barınma sorununa çözüm bulmak için adım attı. Yapılan paylaşımda, "Asemptomatik Covid-19 pozitif sağlık çalışanlarının barınma sorunları için '463 11 33' nolu numarayı arayarak başvurabilir" ifadeleri kullanıldı.

İzmir Tabip Odasına başvuranların kişisel verilerinin saklı tutulacağı da belirtildi. (HABER MERKEZİ)

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