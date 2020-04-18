İzmir Tabip Odası Kovid-19'lu sağlık emekçilerinin barınma sorununa çözüm buluyor
İzmir Tabip Odası, koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkıp izolasyona gönderilen fakat barınma sorunu yaşayan sağlıkçılar için adım attı.
Görsel, İzmir Tabip Odasının Twitter hesabından alınmıştır
İzmir Tabip Odası, koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkıp izolasyona gönderilen fakat barınma sorunu yaşayan sağlık çalışanları için harekete geçti.
İzmir Tabip Odası, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı çağrı ile koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan, evlerinde izolasyona gönderilen ancak barınma sorunu yaşayan sağlık emekçilerinin barınma sorununa çözüm bulmak için adım attı. Yapılan paylaşımda, "Asemptomatik Covid-19 pozitif sağlık çalışanlarının barınma sorunları için '463 11 33' nolu numarayı arayarak başvurabilir" ifadeleri kullanıldı.
başvurabilirler. pic.twitter.com/6rBwvt5iZO
— İzmir Tabip Odasi (@izmirtabip) April 17, 2020
İzmir Tabip Odasına başvuranların kişisel verilerinin saklı tutulacağı da belirtildi. (HABER MERKEZİ)
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