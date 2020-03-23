"Uzaktan eğitim için koşulları uygun olmayan çocuklara destek verilsin"

Koronavirüs nedeniyle ara verilen eğitimin, “uzaktan eğitimle” yeniden başladığını hatırlatan Kaya; “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimin televizyon ve internet aracılığıyla yapılacağını duyurmuştu. Ancak açıklama, bütün öğrencilerin evinde televizyon, bilgisayar ve internet bağlantısı olduğu varsayılarak yapıldı. Oysaki hepimiz biliyoruz ki Türkiye’de internet bağlantısı, bilgisayarı hatta televizyonu olmayan; açlık sınırı altında yaşayan milyonlarca insan var” dedi.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketinde dar gelirli ve fakir öğrenciler için bir destek kaleminin olmadığını ifade eden Kaya şunları söyledi; “Öğrencilerimizin eğitimlerinden geri kalmamaları için internet bağlantısı, bilgisayar ve televizyon ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması gerekmektedir. Diğer yandan yoksul çocuklara okullarda yemek veriliyordu. Okulların tatil edilmesiyle yemek yardımı da kesilmiş oldu. Bu ailelerimize de gerekli desteğin verilmesi gerekmektedir." (HABER MERKEZİ)