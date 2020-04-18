İçişleri Bakanlığı: Yasağa uymayan 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı bulunan 31 il başta olmak üzere ülke genelinde 51 bin 170 personelin katılımıyla eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirdiğini duyurdu. Uygulamada, toplam 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem uygulandığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı, "sosyal mesafe kuralını ihlal"den 3 bin 552 kişi, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2 bin 473 kişi ve 65 yaş üstü 2 bin 868 kişi olmak üzere toplam 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem uygulandığını açıkladı.

6 BİN 642 İŞYERİNE CEZA

Bakanlık, süresiz kapatılma kuralını ihlalden 3 bin 598, çalışma saatleri dışında faaliyet yürütmekten 1265, "sosyal mesafe kuralını" uygulamamaktan 134 ve 1645 diğer kural ihlallerinden olmak üzere toplam 6 bin 642 iş yeri sahibine/işletmecisine idari ve adli işlem gerçekleştirildiği belirtti. (HABER MERKEZİ)

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17-19 Nisan tarihleri arasında 31 ilde yine sokağa çıkma yasağı uygulanacak