18 Nisan 2020 10:40

İçişleri Bakanlığı: Yasağa uymayan 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı bulunan iller başta olmak üzere ülke genelinde yapılan denetlemede 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem uygulandığını açıkladı.

Kocaeli'de koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde polis sokaktaki yurttaşların kimliğini kontrol ediyor.

Fotoğraf: AA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı bulunan 31 il başta olmak üzere ülke genelinde 51 bin 170 personelin katılımıyla eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirdiğini duyurdu. Uygulamada, toplam 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem uygulandığı açıklandı.

    İçişleri Bakanlığı, "sosyal mesafe kuralını ihlal"den 3 bin 552 kişi, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2 bin 473 kişi ve 65 yaş üstü 2 bin 868 kişi olmak üzere toplam 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem uygulandığını açıkladı.

    6 BİN 642 İŞYERİNE CEZA

    Bakanlık, süresiz kapatılma kuralını ihlalden 3 bin 598, çalışma saatleri dışında faaliyet yürütmekten 1265, "sosyal mesafe kuralını" uygulamamaktan 134 ve 1645 diğer kural ihlallerinden olmak üzere toplam 6 bin 642 iş yeri sahibine/işletmecisine idari ve adli işlem gerçekleştirildiği belirtti. (HABER MERKEZİ)

    Türkiye'de koronavirüs: 4 bin 353 vaka, 126 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (17 Nisan)

    Türkiye'de koronavirüs: 4 bin 353 vaka, 126 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (17 Nisan)

    17-19 Nisan tarihleri arasında 31 ilde yine sokağa çıkma yasağı uygulanacak

    17-19 Nisan tarihleri arasında 31 ilde yine sokağa çıkma yasağı uygulanacak

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    İzmir Tabip Odası Kovid-19'lu sağlık emekçilerinin barınma sorununa çözüm buluyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Virüse karşı mücadelede ‘kâr-zarar hesabı’ yapıldığının itirafıdır!

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Salgını Kovid-19 değil insan yazar

     Erol ARAL
    Erol ARAL

    ‘Akşam üstü talimat veren sayın Cumhurbaşkanım’ aynı gün uygulanacak sokağa çıkma yasağının saat kaçta başlayacağını hiç hesap etmedi mi?..

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Şimdi niçin susarlar ki?

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Hafter’in Şam’daki temsilciliği

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    İyi olmak bizi kurtarmayacak!

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    14 yaşında Amerika şampiyonu olan Bobby Fischer

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Koronavirüs gölgesinde 5G fırsatçılığı
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Cam işçisi: Ölüm ve sıtma arasında tercihe zorlandık
    Cam işçisi: Ölüm ve sıtma arasında tercihe zorlandık

    Cam işçisi yazdı: Evde kalınca işçiler hem ücretlerinden oldular hem de evdeki harcamalarını karşılamak zorundaydılar. Yani kısacası ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlandık.

    Philsa patronu kâr hırsından vazgeçmiyor, salgına rağmen fabrikada çalışma sürüyor
    Philsa patronu kâr hırsından vazgeçmiyor, salgına rağmen fabrikada çalışma sürüyor

    İzmir Torbalı’da bulunan Philsa (Marlboro) fabrikasında koronavirüs salgın süreci başladığından bu yana birtakım önlemler alınsa da çalışma sürüyor.

    Türkiye'de internetin 27. yaşı, erişim engellerinin gölgesinde kutlanıyor
    Türkiye'de internetin 27. yaşı, erişim engellerinin gölgesinde kutlanıyor

    CHP'li Onursal Adıgüzel, bu yıl 12-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan İnternet Haftası’nda Türkiye’nin internet karnesini açıkladı.

    Kovid-19'a yakalandıkları için sağlıkçıları suçlayan Zonguldak Valisi özür diledi
    Kovid-19'a yakalandıkları için sağlıkçıları suçlayan Zonguldak Valisi özür diledi

    Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kovid-19'a yakalanan sağlık emekçilerine dair sarf ettiği "Kendilerini korumadılar, bize yük oldular" sözlerinin ardından özür diledi.

    Norveç'te cep telefonları için "bulaşmayı durdur" uygulaması
    Norveç'te cep telefonları için "bulaşmayı durdur" uygulaması

    Norveç'te okulların bir bölümü önümüzdeki hafta açılacak. Hükümetin hazırladığı bir cep telefonu uygulamasının ise "bulaşmayı azaltacağı" ileri sürülüyor.

    Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliye talepleri reddedildi
    Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliye talepleri reddedildi

    HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın tahliye talepli itirazı "Kesin karar" denilerek reddedildi. HDP eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın da tahliye talebi reddedilmişti.

    Cumartesi Anneleri, yaklaşan 23 Nisan öncesi kaybedilen çocukları hatırlattı
    Cumartesi Anneleri, yaklaşan 23 Nisan öncesi kaybedilen çocukları hatırlattı

    Cumartesi Anneleri, 786'ncı hafta açıklamalarında yaklaşan 23 Nisan Çocuk Bayramı vesilesiyle gözaltında kaybedilen çocukları hatırlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Dr. Murat Özveri yanıtlıyor: Yasağa rağmen işveren işçiyi çalışmaya zorlayabilir mi?
    Dr. Murat Özveri yanıtlıyor: Yasağa rağmen işveren işçiyi çalışmaya zorlayabilir mi?

    Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri, işçilerden gelen soruları yanıtlıyor.

    Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?
    Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?
    Bozkırın çığlığı
    Bozkırın çığlığı
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    İyileşen bazı Güney Korelilerde neden tekrar Kovid-19 pozitif çıktığı araştırılıyor
    İyileşen bazı Güney Korelilerde neden tekrar Kovid-19 pozitif çıktığı araştırılıyor
    Beşparmak (Latmos) Dağlarında nesli tükenme tehdidi altında olan karaleylek görüldü
    Beşparmak (Latmos) Dağlarında nesli tükenme tehdidi altında olan karaleylek görüldü
    Tiyatro Agon’un Kurucusu Erhan Sönmez’in hayatı belgeselleşti
    Tiyatro Agon’un Kurucusu Erhan Sönmez’in hayatı belgeselleşti
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Cam işçisi: Ölüm ve sıtma arasında tercihe zorlandık
    Cam işçisi: Ölüm ve sıtma arasında tercihe zorlandık

    Cam işçisi yazdı: Evde kalınca işçiler hem ücretlerinden oldular hem de evdeki harcamalarını karşılamak zorundaydılar. Yani kısacası ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlandık.

    Philsa patronu kâr hırsından vazgeçmiyor, salgına rağmen fabrikada çalışma sürüyor
    Philsa patronu kâr hırsından vazgeçmiyor, salgına rağmen fabrikada çalışma sürüyor

    İzmir Torbalı’da bulunan Philsa (Marlboro) fabrikasında koronavirüs salgın süreci başladığından bu yana birtakım önlemler alınsa da çalışma sürüyor.

    Tunç Soyer: Mazot belediyeye yüzde 18, lüks yatlara yüzde 1 KDV ile veriliyor
    Tunç Soyer: Mazot belediyeye yüzde 18, lüks yatlara yüzde 1 KDV ile veriliyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle kriz belediyeciliği uyguladıklarını belirten Tunç Soyer, "Mazot lüks yatlara yüzde 1 KDV ile verilirken biz yüzde 18 KDV ile alıyoruz. Belediyeler zor durumda” dedi.

    Emek Partisi Aydın İl Örgütü: İşçilerin sağlığı patronların insafına terk ediliyor
    Emek Partisi Aydın İl Örgütü: İşçilerin sağlığı patronların insafına terk ediliyor

    Fabrikaların hafta sonu sokağa çıkma yasağına rağmen çalışmasını eleştiren EMEP Aydın İl Örgütü, “İşçilerin sağlığı patronların insafına terk ediliyor” diyerek işçi danışma hattı kurduklarını duyurdu.

    Çiğli’den emekçiler: Ölümüne çalışılacak ki birilerinin kesesi dolacak
    Çiğli’den emekçiler: Ölümüne çalışılacak ki birilerinin kesesi dolacak

    Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde çalışan emekçiler, koronavirüs salgını döneminde yaşadıklarını dile getirerek, "Savunmasız insana müdahale etmek kolay, asıl patronlara müdahale edilmeli" dedi.

    Öğretmen mektubu: Sanattan uzaklaştırılan eğitim sisteminde mücadele ediyoruz
    Öğretmen mektubu: Sanattan uzaklaştırılan eğitim sisteminde mücadele ediyoruz

    "Eğitim ve öğretim kavramlarının içlerinin boşaltıldığı, gün geçtikçe sanattan ve bilimsellikten uzaklaştırılan bu eğitim sisteminde mücadele etmeye çalışıyoruz."