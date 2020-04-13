17-19 Nisan tarihleri arasında 31 ilde yine sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10-12 Nisan tarihlerinde, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta da süreceğini duyurdu. Erdoğan ihtiyaç halinde bu uygulamanın daha sonra da sürebileceği mesajını verdi.

Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden bütün vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İLK UYGULAMA BÜYÜK KARGAŞAYA NEDEN OLMUŞTU

10-12 Nisan tarihleri arasındaki 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kararı, yasak başlamadan 2 saat önce duyurulmuştu. Bunun üzerine yurttaşlar ihtiyaçlarını tedarik etmek için açık market ve fırınlara akın etmişti. Başarısız süreç yönetimi, halk sağlığı açısından edişe verici manzaralara neden olmuştu. Çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararı aldığını duyurmuş, ancak istifası Erdoğan tarafından reddedilmişti.

AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

İlk uygulamaya dair genelgede hafta sonu açık kalacak işyeri, işletme ve kurumlar şöyle açıklanmıştı:

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,

Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)

PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,

Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri

İSTİSNA KAPSAMINDAKİ YURTTAŞLAR

İlk uygulamaya dair genelgede yasak kapsamına girmeyen yurttaşlar da şöyle açıklanmıştı:

Açık olacak işyeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanları,

TBMM çalışanları,

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,

Acil çağrı merkezler çalışanları,

Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,

Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,

Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,

Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,

Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan

Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,

Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,

Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK İLLER

Sokağa çıkma yasağı uygulanacak iller şöyle:

Adana Ankara Antalya Aydın Balıkesir Bursa Denizli Diyarbakır Erzurum Eskişehir Gaziantep Hatay İstanbul İzmir Kahramanmaraş Kayseri Kocaeli Konya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Ordu Sakarya Samsun Şanlıurfa Tekirdağ Trabzon Van Zonguldak

(HABER MERKEZİ)

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