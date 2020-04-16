İstanbul Tabip Odası: Kimse ‘Korona Fırsatçılığı’ yapmaya kalkmasın

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dillendirilen Sancaktepe ve Atatürk Havalimanında 45 gün içinde yapılması planlanan pandemi hastanelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. “Kimse ‘Korona Fırsatçılığı’ yapmaya kalkmasın” başlığıyla yayınlanan açıklamada, “Yoksa asıl amaç Atatürk Havalimanı’nı inşaata açmak mı” diye soruldu.

Erdoğan’ın Kovid-19 pandemisi nedeniyle artan ihtiyacı gerekçe göstererek Avrupa yakasında Atatürk Havalimanında, Anadolu yakasında ise Sancaktepe'de şehir hastanesi yapılacağına ilişkin sözleri hatırlatılan açıklamada, “Sonra, Yeşilköy'deki hastane için Atatürk Havalimanında değil, yanındaki Milli Emlak'a ait arazide hafriyat çalışmaları başladı. Daha sonra, hastane için Atatürk Havalimanında pistlerin kırılarak hastane inşaatına başlandığı ortaya çıktı. Son olarak da, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapılacak hastanenin sağlık turizmi için kullanılacağını söyledi. Bu belirsizlik içinde kesin olan tek şey ise hastane inşaatlarını Rönesans Holding'e verilmesi oldu” denildi.

“YENİ YAPILAR NEDEN?”

Kovid-19’a bağlı olarak ortaya çıkan talebi hızlıca karşılamak üzere atıl durumdaki hastanelerin ve kısa bir sürede bu amaca hizmet edebilecek binaların mevcut olduğu belirtilen açıklamada, “Atatürk Havalimanının hangarları, binaları, Dünya Ticaret Merkezi Fuar alanı, Yenikapı'da alt yapısı hazır. Atatürk Havalimanı pistleri üzerine ve Sancaktepe'de alt yapısı ve ulaşımı olmayan alana yeni yapılar oluşturmak neden?” diye soruldu.

“DURUM ACİL İSE NEDEN 45 GÜN BEKLETİLİYOR?”

Yetkililer tarafından Kovid-19 nedeniyle enfekte hasta sayısı artmasına karşın yatış yapılan ve yoğun bakım gereksinimi olan hasta sayısının artış hızında duraklama olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, “Acaba pandeminin yapması beklenen ikinci tepe noktasında hasta sayısının çok artacağı ve kapasitenin bu durumu karşılamada yetersiz kalacağı mı hesaplanmaktadır? Kuşkusuz ki, her durumda İstanbul'da yeni sağlık tesislerinin yapılması olumsuz değildir. Ancak; eğer durum diğer ülke örneklerinde olduğu gibi çok acil ise en az 45 gün beklemek mantıklı görünmemektedir. Böyle bir halde yukarıda belirttiğimiz seçenekler devreye girmeliydi” ifadelerine yer verildi.

“GERÇEK İHTİYAÇ NE?”

“Durum çok acil değil, orta vadede ihtiyaç var ise planlama yapmak gerekirdi” denilen açıklamada, kamuoyunu aydınlatılması için yetkililere şu sorular yönetildi:

Gerçek ihtiyaç (yatak sayısı, fiziki altyapı, vb.) nedir?

Bu tesisler için seçilen yerler uygun mudur? Master şehir planında bu alanlar (ulaşım, alt yapı, vb.) ne durumdadır?

Finansman nasıl sağlanmaktadır? Kamu-özel ortaklığı mı, bağış mı, kamu ihale yöntemi mi?

Hastaneleri yapacak firma hangi kriterlere göre nasıl belirlendi?" (İstanbul/MA)