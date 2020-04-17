16 Nisan 2020 17:02

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası: Barkodla maske dağıtımı teması artırıyor

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, ücretsiz maske dağıtımında sorunlar yaşandığını belirterek maskelerin T.C. kimlik numarasıyla verilmesini istedi.

maske

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL İŞÇİ-SENDİKA
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    Burcu YILDIRIM
    Ankara

    Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ücretsiz maske dağıtımında sorunlar yaşandığını belirterek maskelerin T.C. kimlik numarasıyla verilmesini istedi. Saydan, maskelerin barkod numarasıyla verilmesinin teması artırdığına dikkat çekti. Saydan, aşı bulunana kadar maskeye uzun süre ihtiyaç olacağını ve bu sorunun bir an evvel çözülmesi gerektiğini söyledi.

    "BİR MASKE ÜÇ GÜN KULLANILIYOR"

    Eczanelerde on gündür maske sorunu yaşandığını anlatan Saydan “Ya vatandaşa maske için mesaj gelmiyor ‘Ne zaman gelir’ diye sormaya geliyor ya da gelen şifreyi telefondan uzatıyor, biz alıp bakıyoruz. Bunlar da hep teması çoğaltıyor” dedi. Maske bulamadıkları için insanların aynı maskeyi iki üç gün kullandığını belirten Saydan “Oysa bu maskeler tek kullanımlıktır ve birkaç saat kullanılıp atılması gerekir. Ayrıca 10 günde bir verilecek 5 adet maske hangi ihtiyacı karşılayacak” diye sordu.

    20-65 yaş arası nüfusun 50 milyona denk geldiğine dikkat çeken Saydan, maske dağıtımında barkod numarasının kaldırılıp T.C. kimlik numarasıyla vatandaşlara maskelerinin verilmesini talep ederek “Bu yapılana kadar da maskelerin eczanelerde satılmasına izin verilmeli ki ihtiyacı olanlar maskeye ulaşabilsin” değerlendirmesinde bulundu. Saydan, depolardan gelen paketlerin içinde ellişer maske olması gerektiğini ancak bazılarında bu sayının üçer beşer de eksik olduğunu söyledi.

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