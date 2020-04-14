Koronavirüs tedbirleri kapsamında İzmir'de 20-65 yaş arasındaki yurttaşlara eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı. 10 gün için kişi başına 5 adet maske verilecek.

İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, 20-65 yaş arasındaki yurttaşlara eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başlandığı yaptığı yazılı açıklama yaparak duyurdu. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve İzmir'deki dağıtım kuruluşlarının yetkilileri ile görüşmeler yaptıklarını, bugünden itibaren depolardan eczanelere maske dağıtımının başladığını belirtti.

Yurttaşların, Sağlık Bakanlığınca cep telefonlarına gönderilen kodla eczanelere giderek maske alabileceğini söyleyen Sayılkan, şunları kaydetti:

"İlk etapta sadece İzmir merkezdeki eczanelerde başlayan ücretsiz maske uygulamasında, vatandaşların cep telefonlarına kod gelmeden eczanelere gelmemesi gerekiyor. 20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek 10 gün için kişi başına 5 adet maskeyi ücretsiz olarak alabilecek. Gönderilen SMS kodu ile maske alan kişiye 10 gün sonra tekrar kod gönderilecek, almayana ise maske alana kadar yeni kod gönderilmeyecek."

Sayılkan, eczanelerden dağıtılacak ücretsiz maskelerin salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasında ve halk sağlığının korunmasında son derece önemli olduğunu vurguladı.

(İzmir/MA)

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