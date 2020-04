Koronavirüse karşı evde kendi maskenizi yapabileceğiniz 3 tarif

Koronavirüs salgını nedeniyle fiziksel mesafenin korunamayacağı yerlerde maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi maskeye ihtiyacı artırdı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) evdeki malzemelerle masrafa girmeden yapılabilecek bez maskelerin halk sağlığı önlemi olarak kullanılabileceğini açıkladı. Bez yüz maskeleri 2 yaşından küçük çocuklarda, soluk alma güçlüğü çekenlerde, akli melekeleri yerinde olmayan, engelli ya da başkasının yardımı olmadan maskeyi çıkaramayacak durumda olan kişilerde kullanılmaması uyarısında bulunulan açıklamada bez maske yapma tarifi verildi.

DİKİLMİŞ BEZ YÜZ MASKESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

• 25 x 15 cm boyutlarında dikdörtgen biçiminde iki parça pamuklu kumaştan bez

• Her biri 15 cm uzunluğunda iki bağ (lastik, ip ya da saç bağı)

• İğne, iplik (ya da toka)

• Makas

• Dikiş makinesi

DİKİLMİŞ BEZ YÜZ MASKESİ YAPIMI

1. Pamuklu kumaştan 25 x 15 cm boyutlarında iki parça kesin. Sık dokunmuş tekstil ürünü ya da pamuklu çarşaf olabilir. Elde başka bir şey yoksa tişört kumaşı da işe yarar. Dikdörtgen biçimindeki iki parçayı üst üste koyun; maskeyi elde tek bir parça varmış gibi dikeceksiniz.

2. Uzun tarafları 0.6-7 cm eninde içe katlayıp dikin. Sonra iki katlı bezi kısa taraflarından 1-1.2 cm kadar içe katlayıp dikin

3. 15 cm uzunluğunda ve 3 mm genişliğinde lastik bandı maskenin iki kenarına yerleştirin. Bunlar kulaklara geçecek halkalar olacaktır. Lastik bandı beze iliştirmede daha büyük bir iğne ya da toka kullanın. Bağlantı yerleri sıkı olsun. Elinizde lastik yok mu? O zaman saç ya da baş bandı kullanın. Elinizde sadece ip varsa bağları daha uzun tutup bu kez başınızın arka tarafına bağlayabilirsiniz.

4. Lastiği hafifçe çekerek düğüm yerlerinin kıvrılmış kenarın içinde kalmasını sağlayın. Meskenin kenarlarını lastikle birlikte ayarlayarak yüzünüze tam oturmasını sağlayın. Ardından lastik bandı kayıp gitmemesi için sağlamca yerine yerleştirin.

TİŞÖRTTEN MASKE YAPIMI

• Makas

• Tişört

Tişörtün alt kısmından 18-20 cm kesiliyor. Kesilen kısımdan bir köşenin bütünlüğünü bozmadan 15-16 cm’lik bir parça daha alınıyor. Ortada bir boşluk oluşuyor ve iki ucu tutan bağlar kesiliyor. Bu uçların biri enseden, biri de baş üzerinden bağlanıyor.

BANDANA YÜZ MASKESİ GEREKLİ MALZEMELER

• Bandana (ya da yaklaşık 50 x 50 cm boyutlarında kare biçiminde pamuk bez)

• Filtre kahve kağıdı

• Lastik bant (ya da saç bağı)

• Makas (Kendi elinizdeki bezi kesecekseniz)

