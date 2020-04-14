Antalya Barosu Başkanı Balkan: Kapsayıcı ve adalet eşitliğe uygun düzenleme yapılmalı

Siyasi tutuklular kapsam dışı olmak üzere toplam 90 bin kişiyi etkileyecek olan 70 maddelik infaz yasası teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan ile yaptığımız görüşmede Balkan “Düzenlemenin Yargıtay Onursal Başsavcısı Sami Selçuk’un ifade ettiği biçimiyle af niteliğinde olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı. Yasanın Türkiye’nin tabi olduğu uluslararası sözleşmelere ve anayasanın 10. Maddesi’nde belirtilen eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurgulayan Balkan “Roma Hukuku’nda dahi yasak olan, hukuku torbaya atma işini bir kez daha gerçekleştirdiler” diyerek tepkisini belirtti.

Balkan, Türkiye’de cezaevlerinde 300 bin civarında tutuklu ve hükümlü bulunduğunu, cezaevlerinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin de gerçekleşmeye başladığını söyleyerek “Bu durumda ölümlerin ve salgının artacağını düşünüyorum. Kapsayıcı ve adalet eşitliğe uygun bir düzenleme yapılması gerekir” vurgusunu yaptı.

Kovid-19 nedeniyle ortaya çıkan tablonun ise AKP ve MHP ortaklığı ile bir siyasi fırsatçılığa dönüştürüldüğünü söyleyen Balkan, “ÇHD’li avukatlar, Selahattin Demirtaş, Barış Terkoğlu, Osman Kavala içerideyken azılı suçlular salınacak” dedi. Balkan; kadına yönelik şiddetin, çocuk istismarının, yağmanın, rüşvetin ve hırsızlığın ise bu yasayla neredeyse affedildiğini sözlerine ekledi.

Balkan, “Kapsayıcı ve adalet eşitliğe uygun bir düzenleme için halen geç değil” derken “Anayasa Mahkemesi’nin bu düzenlemenin yasalaşmasını reddeceğini düşünüyorum” görüşünü de ekledi. (Antalya / EVRENSEL)

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