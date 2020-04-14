İnfaz düzenlemesi kabul edildi | HDP Kocaeli Mv. Ö.Faruk Gergerlioğlu değerlendirdi
İnfaz düzenlemesi üçüncü görüşmelerin ardından AKP ve MHP oyları ile kabul edildi. HDP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu mecliste yaşananları değerlendirdi.
14 Nisan 2020 01:02Son Güncellenme Tarihi: 14 Nisan 2020 01:37
İnfaz düzenlemesinin görüşmelerinde üçüncü görüşmelerinin ardından AKP ve MHP oyları ile kabul edildi. HDP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM'de yaşananları Hasret Gültekin Kozan'a değerlendirdi. (EVRENSEL WEB TV)
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