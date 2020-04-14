İnfaz düzenlemesi kabul edildi | HDP Kocaeli Mv. Ö.Faruk Gergerlioğlu değerlendirdi

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Herkese bir an önce maske

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri yazılı açıklama yaparak, koronavirüs salgını dolayısıyla herkes için koruyucu önlem alınmasını ve tüm kesimlere eşit, ücretsiz sağlanmasını talep etti.