14 Nisan 2020 10:24

Gazeteciler infaz düzenlemesi dışında: "Cezaevindeki gazeteciler ölüme yollanıyor"

Cezaevlerinde 103 gazetecinin bulunduğunu belirten meslek örgütü temsilcileri, sosyal mesafe uyarısında bulunan iktidarın gazetecileri ölüme yolladığını söyledi. 

TGS, gazeteciler üzerindeki baskıların son bulması talebiyle Ankara Adliyesi önünde eylem yaptı.

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • MEDYA
    • Paylaş

    Fethi BALAMAN

    İnfaz Kanunu’nda değişiklik öngören 70 maddelik düzenleme, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. İnfaz düzenlemesi kapsamında 90 bin civarı adli tutuklunun serbest kalacağı bilinirken, gazeteciler, akademisyenler, öğrenciler ve siyasi tutuklular ise bu kapsamın dışında tutuldu. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Serdar Altan, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral ve Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu (MKGP) Sözcüsü Ayşe Güney, tutuklu gazeteciler ve Meclis’ten geçen infaz düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

    YAŞAM HİÇE SAYILDI

    DFG Eşbaşkanı Serdar Altan, koronovirüsün yarattığı etkinin her geçen gün daha da büyüdüğünü hatırlatarak, “Vaka sayıları artıyor, ölümler çoğalıyor. Koronavirüsün toplumu bir bütün olarak tehdit ettiği bir süreçte en riskli alanların başında cezaevleri geliyor. Toplumda cezaevlerinin boşaltılmasına dönük bir beklenti oluşmuştu. Ancak, yeni infaz yasasında düşünce ve ifade özgürlüğünü esas alan herhangi bir düzenlemenin olmayışı kaygıları artırdı” diye konuştu. Altan, 103 gazetecinin tutuklu bulunduğunu belirterek, düzenleme ile gazetecilerin yaşamının hiçe sayıldığını söyledi. Cezaevinde kalan gazetecilerin arasında kronik hastalığı olanların varlığından bahseden Altan, “Koronavirüsün en büyük etki alanlarından birisi bilindiği gibi kronik hastalığı olanlar. Yani AKP hükümeti hasta olan arkadaşlarımızı serbest bırakmayarak düpedüz onları ölüme terk ediyor. Virüsün cezaevlerine bulaşması halinde çok hızlı yayılacağı biliniyor. Bu da büyük bir felakete yol açacaktır” dedi. 

    "SERBEST BIRAKILSINLAR"

    Düzenlemenin hırsız ve çeteleri kapsadığını hatırlatan Altan, İran gibi demokrasiden uzak bir ülkenin bile cezaevlerini tedbir amaçlı boşalttığın hatırlattı. Yasanın gazetecileri kapsamamasını kamuoyuna gerçeklerin yansımasını engelleme girişim olarak değerlendiren Altan, “Gazeteciler tutuklanmak suretiyle kamuoyuna aktarmak istedikleri bilgilerin engellenmeye çalışıldığını biliyoruz. Ancak şunu söylemekte yarar var; gazeteciler ne pahasına olursa olsun, konuşmaya, söylemeye, yazmaya ve halkı bilgilendirmeye devam edecektir. Bu yüzden tekrardan çağrıda bulunuyorum; cezaevindeki gazetecileri bir an önce serbest bırakın” diye konuştu.

    HIRSIZLAR DIŞARI GAZETECİLER İÇERİ

    TGS Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral da özgür düşünceden, aydınlıktan hakikaten korkan bir iktidar olduğunu belirterek, iktidarın tek kaygısının gerçeklerin açığa çıkarılması olduğunu ifade etti. Oral, dünyanın koronavirüs ile mücadele etme aşamasında cezaevlerini boşalttığını, ancak Türkiye’de ise yapılan düzenleme ile hırsızların bırakıldığını, halkın öncüsü olan gazetecilerin de cezaevinde tutulduğunu vurguladı. Oral, “İçerde kronik hastalığı olan gazeteciler ve tıkış tıkış doldurulan koğuşlar var. İktidar bununla insanları ölüme yolluyor” diye belirtti.  

    "İKTİDAR FIRSATÇILIK YAPIYOR"

    MKGP Sözcüsü Ayşe Güney ise, koronavirüs salgınından en çok etkilenecek alanlardan birinin cezaevleri olduğu hatırlatarak, “Çünkü hijyen koşullarından uzak ve önlem alabilecekleri tüm malzemeden yoksunlar. Devletlerin önlem almakta zorlandığı virüse karşı cezaevlerinde kişilerin önlem alınması bekleniyor. Cezaevlerinin acilen amasız fakatsız boşaltılması gerekir. Bunu yapmak yerine daha önce hazırladığı yargı paketini gündeme getiren iktidar fırsatçılık yapmaktadır. Günlerdir halkı oyaladığı infaz düzenlemesinde siyasi tutsakları dışında tutması şuana kadar AKP’nin uyguladığı ayrımcı politikaların devamıdır, o yüzden anlaşılırdır, fakat kabul edilir değildir” ifadelerini kullandı.

    GAZETECİLER ÖLÜME TERK EDİLİYOR

    Gazetecilerin mesleklerini icra ettiği için cezaevlerinde ölüme mahkum edildiğini belirten Güney, şunları söyledi: “Haberlerini yaptıkları katiller, hırsızlar, tecavüzcüler dışarı çıkarken onlar salgınla karşı karşıya bırakılıyor. Hasta tutsaklar için durum daha da acil. Hasta tutuklu gazeteci Ziya Ataman, 10 Nisan 2016’dan bu yana cezaevinde. Kronik bağırsak rahatsızlığı var ve düzenli ilaç kullanıyor, yine gazeteci Ahmet Altan 70 yaşında ve risk grubunda. Bu kişilerin salgına yakalanmaları bir katliam olacaktır. Bu durumdan bir an önce dönülmelidir.”  (Diyarbakır/MA)

    İnfaz düzenlemesi kabul edildi | HDP Kocaeli Mv. Ö.Faruk Gergerlioğlu değerlendirdi

    İnfaz düzenlemesi kabul edildi | HDP Kocaeli Mv. Ö.Faruk Gergerlioğlu değerlendirdi

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Aksaray'da iş cinayeti: Havalandırma boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    İstifa danışıklı dövüş ama kriz gerçek!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Orta oyunu morta oyunu…

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Sokağa çıkması yasaklanan işçiler işe gelmeye zorlanamaz

     Erol ARAL
    Erol ARAL

    Fiziki mesafe, fikrî temas: Online bilim kongresi toplayalım (mı?)

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Çıplak ve Özgür

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Futbol ekonomisi auta çıkınca
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: Haftasonu sokağa çıkmak yasak | Tüm gelişmeler (14 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: Haftasonu sokağa çıkmak yasak | Tüm gelişmeler (14 Nisan)

    Bugüne dek 1296 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgını dolayısıyla, 17 Nisan Cumartesi ve 18 Nisan Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

    Kadına şiddet artarken emniyete başvuran kadınlar geri gönderiliyor
    Kadına şiddet artarken emniyete başvuran kadınlar geri gönderiliyor

    Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Aslı Pasinli, izolasyon sürecinde şiddete maruz kalan kadınların başvuru için gittikleri emniyetten geri gönderildiğini kaydetti.

    BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
    BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon’da tedavi gördüğü Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Kovid-19'lu vaka sayısı 433'e yükseldi
    İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Kovid-19'lu vaka sayısı 433'e yükseldi

    İBB bünyesinde çalışan 433 kişide koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Ahmet Hakan Fenerci adlı işçinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

    Ekvador’da koronavirüs: Önce hayat sonra borç
    Ekvador’da koronavirüs: Önce hayat sonra borç

    Salgından ölen insanların cenazelerinin sokakta kaldığı Ekvador'da, hükümet ise salgına para harcaması gerekirken dış borçları ödüyor. Gazeteci Ramiro Vinueza, Evrensel için yazdı.

    Trakya’da patronlar koronavirüs sürecini de fırsata çeviriyor
    Trakya’da patronlar koronavirüs sürecini de fırsata çeviriyor

    Koronavirüs salgını iktidarın ve patronların sınıfsal karakterini daha görünür kıldı. İktidar halkın sağlığını korumak yerine sermayeye kalkan olurken, patronlar da bu fırsatı kaçırmadılar.

    Koronaya yakalanan işçi işten atıldı: Önce virüsün, sonra açlığın kucağına attılar
    Koronaya yakalanan işçi işten atıldı: Önce virüsün, sonra açlığın kucağına attılar

    TEKFEN bünyesinde çalışan bir işçide koronavirüs tespit edilmesinin ardından test yaptıran İşçi Ferit Işın, test sonucu dahi beklenmeden işten atıldı. Işın, hem salgına yakalandı hem de işsiz kaldı.

    Siyasi sorumluluk Saray rejiminin tümüne ait
    Siyasi sorumluluk Saray rejiminin tümüne ait

    CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ile pandemi sürecini, iktidarın ‘yönetim krizini’ ve Soylu'nun istifası sürecini Evrensel'e değerlendirdi.

    Maskelere dair sorular ve cevaplar
    Maskelere dair sorular ve cevaplar
    Koronavirüse karşı evde kendi maskenizi yapabileceğiniz 3 tarif
    Koronavirüse karşı evde kendi maskenizi yapabileceğiniz 3 tarif
    İmkansızı mümkün kılan bir ikon: Formula 1'in "taçsız kral"ı Moss hayatını kaybetti
    İmkansızı mümkün kılan bir ikon: Formula 1'in "taçsız kral"ı Moss hayatını kaybetti
    Kitaplar okunduğu dönemin izlerini taşır biraz da
    Kitaplar okunduğu dönemin izlerini taşır biraz da
    Diyarbakır'da hayat damda
    Diyarbakır'da hayat damda
    Ecinniler: Edebiyata bütüncül ve metin odaklı bakıyoruz
    Ecinniler: Edebiyata bütüncül ve metin odaklı bakıyoruz
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Yeni baştan bir hikâye…
    Yeni baştan bir hikâye…

    Bizlere sunulmuş ve dayatılmış bir ömrün kulu-kölesi, dolaysız bir müşterisi değil de tam da kendi hayatımızın varlık nedeni ve koşulu olabilirsek eğer, hikayemize kendimizi de dahil edebiliriz işte…

    İşçi mektubu: "Kendi OHAL’im" üç gün sürdü, çünkü ekmek lazım!
    İşçi mektubu: "Kendi OHAL’im" üç gün sürdü, çünkü ekmek lazım!

    "Dördüncü günün sonunda bu kararın benim gibiler için fazla lüks olduğunu anladım. Ben ve ağabeyim bu eve ekmek getirmezsek, evin faturalarını ödemezsek hükümetin bu konuda hiçbir şey yapacağı yok."

    Denizli'de AKP’li Belediyenin erzak dağıtımını derneklere yaptırdığı iddia edildi
    Denizli'de AKP’li Belediyenin erzak dağıtımını derneklere yaptırdığı iddia edildi

    Denizli'de AKP'li Pamukkale Belediyesinin erzak dağıtımını yapan şahsın üstünde Beşir Derneği yeleği olması tartışma yarattı.

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Herkese bir an önce maske
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Herkese bir an önce maske

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri yazılı açıklama yaparak, koronavirüs salgını dolayısıyla herkes için koruyucu önlem alınmasını ve tüm kesimlere eşit, ücretsiz sağlanmasını talep etti.

    Koronavirüs tespit edilen Ege Hazır Yiyecek fabrikası üretime ara verdi
    Koronavirüs tespit edilen Ege Hazır Yiyecek fabrikası üretime ara verdi

    İzmir Torbalı’da bulunan Ege Hazır Yiyecek fabrikasında çalışan işçilerde koronavirüs tespit edildiği belirtilirken fabrikanın üretime 15 gün ara verdiği ifade edildi.

    Ne olur evde kal
    Ne olur evde kal

    Evde kalan bir kadın, çalışan kadınlar hakkında yazdı: Hayat maalesef şarkıcının, fiyatı epey yüksek konforlu bir yatağın üzerinde para karşılığında evde kal mesajı vermesi gibi romantik değil!