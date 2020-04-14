Af Örgütü: İnfaz düzenlemesi mahpusları kovid-19 tehlikesi altında bırakıyor

Kovid-19 pandemisi karşısında yaklaşık 100 bin mahpusun erken tahliye edilmesini sağlayacak olan fakat tahliyesi değerlendirilmesi gereken birçok kişiyi kapsamayan kanunun Meclisten geçmesinin ardından Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanyacısı Milena Buyum bir açıklama yaptı.

Türkiye’nin cezaevlerinde uzun süredir devam eden aşırı kalabalıklığı azaltmaya yönelik her türlü adımının memnuniyetle karşıladıklarını belirten Milena Buyum; “Fakat sadece alternatif bir tedbir olmadığı zaman başvurulması gereken tutuklu yargılama nedeniyle cezaevinde bulunan on binlerce kişinin durumunun tahliye edilmek üzere değerlendirilmeyecek olması derin bir hayal kırıklığı yaratıyor” dedi.

Türkiye’nin aşırı derece geniş terörle mücadele yasaları kapsamında adil olmayan yargılamalar sonucunda haklarında hüküm verilen kişilerin şimdi de kovid-19 hastalığına yakalanma ihtimaline mahkum edildiğini belirten Buyum şunları söyledi; “Türkiye'nin aşırı kalabalık cezaevleri, ciddi bir hijyen eksikliğinden dolayı özellikle risk grubundaki mahkum veya tutuklu mahpuslar için tehlike arz ediyor. Yeni tedbirler, tutuklu yargılanan, yani herhangi bir suçtan hüküm giymemiş kişiler; gazeteciler, avukatlar, siyasi aktivistler ve insan hakları aktivistleri dahil olmak üzere sadece konuştukları için aşırı geniş terörle mücadele yasaları kapsamında hüküm giymiş kişiler; hatta ileri yaş veya sağlık problemleri nedeniyle yüksek risk altında olan terörle mücadele yasaları kapsamında mahkum edilmiş kişiler de dahil olmak üzere bazı mahpusların serbest bırakılmasına izin vermiyor.”

Adalet Bakanının beş açık cezaevinde 17 hükümlüye kovid-19 teşhisi konulduğunu ve bu hükümlülerden üçünün ise hayatını kaybettiğini açıkladığı gün, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da kanunda değişiklik yapılmasına dair teklifin TBMM’de kabul edildiğini hatırlatan Milena Buyum sözlerini şöyle sonlandırdı: “Türkiye hükümeti doğru olanı yapmalı ve yalnızca barışçıl düşüncelerini açıkladığı için cezaevinde tutulan herkesi serbest bırakmalıdır. Ayrıca yetkililer, tutuklu yargılanan kişiler ile yaşı veya sağlık sorunları nedeniyle özellikle risk altında bulunan mahpusları hangi suçtan mahkum edildiği ve cezaevine gönderildiğine bakılmaksızın tahliye etmeyi ciddi şekilde değerlendirmelidir.” (HABER MERKEZİ)

İnfaz düzenlemesi kabul edildi | HDP Kocaeli Mv. Ö.Faruk Gergerlioğlu değerlendirdi