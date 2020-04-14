SES Ankara Şubesi: Kronik hastalar da göreve çağrıldı

SES Ankara Şubesi sosyal hizmet kurumlarında çalışanlarla yaptığı görüşmelerin ardından hazırladığı raporda, özellikle engelli ve yaşlı bakım hizmetlerinde koruyucu önlemlerin artırılmasını istedi. Kronik hastalığı olan çalışanların göreve çağrılmasına tepki gösterilen raporda, ev içi şiddetin artması nedeniyle kadınların daha fazla başvuruda bulunduğuna dikkat çekildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, koronavirüs salgınıyla mücadelede sosyal hizmetlere ilişkin bir rapor hazırladı. Ankara'daki sosyal hizmet emekçileri ile görüşme yöntemiyle hazırlanan raporda, "Sosyal hizmet kuruluşlarınında kalanların güvenliği için giriş çıkışların kapatıldığı ilk etapta bazı kurumlarda kronik hastalığı olan personele izin verilerek 24 saat çalışma düzenine geçilmesine rağmen daha sonra kronik hastalığı olan personelin göreve çağrılarak 10 gün çalışma 10 gün evde istirahat düzenlemesine geçildiği ifade edildi.

"İŞİN UZMANLARIYLA İLERLEMİYOR"

Yapılan görüşmelerdeki sorunların aktarıldığı raporda, kuruluşlarda kalan ve çalışan kişilerin sürekli olarak kapalı ortamlarda kalması sebebiyle psiko sosyal olarak sorunlar yaşandığı belirtilen raporda, dünya genelinde salgınla mücadelede sosyal hizmetlerin aktif rol aldığı ancak Türkiye’de bu işin uzmanların kontrolünde ve müdahalesiyle ilerlemediği ifade edildi.

"SOSYAL İZOLASYON SAĞLANMADI"

Sağlık Bakanlığının sosyal hizmet kurumlarında bulunan vatandaşlara yönelik hizmetinin bu dönemde yeterli düzeyde olmadığı aktarılan raporda, sosyal izolasyon talimatına rağmen illerde kurulmadığı, sosyal hizmet kuruluşlarının fiziki yapısının eski olmasından kaynaklı (sensörlü musluk ve sabunlukların olmaması gibi) sorunlar yaşandığı, engelli birey ebeveynlerinin izinli olmamasının sorunlara neden olduğu" ifade edildi.

"KRONİK HASTALIĞI OLAN PERSONEL GÖREVE ÇAĞRILDI"

Kronik hastalığı olan idarecilere izin verilmediği belirtilen raporda, kronik hastalığı olan personele ilk etapta izin verildiğini ancak daha sonraki düzenlemede bu personellerin göreve çağrıldığı bildirildi.

"ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARIN BAŞVURULARI ARTTI"

Engelli ve yaşlı bireylerle çalışmanın zorluğu nedeniyle kesintisiz uzun süreli çalışmanın çalışanlar açısından yarattığı olumsuzluklar olduğu belirtilen raporda, ev içinde artan şiddetle beraber kadın kuruluşlarına yapılan başvurularda da bir artış gözlendiğine dikkat çekildi. Bu artışla beraber İlk Kabul Merkezi birimine kabul edilen çok sayıda kadının sosyal izolasyon koşullarının yetersiz olduğu bu alanlarda bulaş riskinin çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

"65 YAŞ ÜSTÜNE VE PERSONELE TARAMA YAPILMALI"

Yatılı bakım kuruluşlarındaki sağlık birimleri güçlendirilmesi ve koruyucu ekipman desteğinin sunulması gerektiği belirtilen raporda sıralanan bazı talepler şunlar:

"Salgın dönemlerinde artması muhtemel ev içi şiddet durumlarını önlemek adına yetkililer tarafından, 'Önleyici ve Koruyucu Tedbirlerin' artırılması, şiddet vakalarının başvuru sürecinin geciktirilmemesini, kuruluşlara kabul durumunda ise izolasyon şartlarına azami ölçüde dikkat edilmesi sağlanmalıdır. Tüm yatılı kurumlarda görevli personel ve kalmakta olan 65 yaş üstü kişilerin ivedilikle taramaları yapılmalıdır. Çalışmakta olan, engelli bireyler ve bu bireylerin ebeveynleri özel ve kamu sektörü bakılmaksızın izinli sayılmalıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tüm sorumluluğunu alarak görevini tam olarak yapmalıdır. Bakmakla yükümlü olduğu bireylerin kuruluşlara geri kabulünde süreci hızlandırmalıdır."

Raporda, dezavantajlı nüfusun oranını salgın döneminde daha da artmasının bilincinde olarak hem sosyal hizmet ağının genişletilmesi hem de sosyal hizmetlerin her alanında görev alan personel sayısının artırılarak çalışanların çalışma şartlarında ve özlük haklarında iyileştirme yapılması gerektiği vurgulandı. (Ankara/EVRENSEL)

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