SES: Koronavirüs salgını sonrasında Sağlık Bakanlığı ve iktidarda değişen bir şey yok

SES Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Devletler bile birbirine karşı tutumunu değiştirdi” lafını hatırlatarak “Ancak Sağlık Bakanlığı ve iktidarda değişen bir şey yok” denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 7 Nisan Salı günü yaptığı basın toplantısında salgınla ilgili bilgi verirken “Bugün bazı devletler bile birbirine karşı tutumunu değiştirdi” diyerek salgının değiştirdiklerini ve değiştirmesi gerekenlerle ilgili topluma mesaj vermeye çalıştığı hatırlatılan SES açıklamasında; “Biz ülkemizde bakanlık ve hükümet uygulamalarında salgına rağmen değişmeyenleri hatırlatalım” denildi

Öncelikle Sağlık Bakanı'nın sağlık emekçilerine, onların örgütlerine, halkın ihtiyaçlarına yaklaşımını değiştirmesi gerektiği belirtilen SES açıklamasında, Sağlık Bakanlığı ve iktidardaki değişmeyen şeyler şöyle sıralandı:

Sağlık Bakanlığı hâlâ SES başta olmak üzere sağlık emek ve meslek örgütleri ile iletişim kurmama ısrarını değiştirmemiştir.

Sağlık kurumlarında yaşanan süreçlerin sağlık emekçileri ile paylaşılması, sağlık emekçilerinin sürece katılımının sağlanması için adım atmama tutumunda değişiklik yoktur.

Yetersiz sağlık emekçisi ile süreci yürütmekte, yoğun çalışmanın giderilmesi için sağlık emekçi sayısını artırmaya dönük çağrılara kulak tıkamakta bir değişiklik yoktur.

Sağlık hizmetlerinde kamu hizmetinin hayati olduğu bir kez daha açığa çıkmışken, sağlık hizmetinin kadrolu çalışanlar eliyle yürütülmesi gerekirken sözleşmeli çalıştırmadaki ısrarda bir değişiklik yoktur.

Toplum sağlığı açısından yarattığı tahribat salgında çarpıcı şekilde yüzlerine vurmuşken "Sağlıkta Dönüşüm" programındaki ısrarda bir değişiklik yoktur.

Üniversiteler başta olmak üzere salgın sürecinde oluşturulan Bilim Kurulu gibi yapıların özerkliğine müdahale ısrarında, bilimi değil iktidarlarının çıkarlarına göre hareket etme yönteminde bir değişiklik yoktur.

AKP iktidarının muhaliflerine karşı izlediği düşmanca tutumda bir değişiklik yoktur.

Kaynakları toplumun büyük kesimleri yerine bir grup yandaş rantçıya dağıtma konusundaki tutumda bir değişiklik yoktur.

Kendinden olmayan belediye başkanlarını görevden alarak yerine kayyum atamakta ve bu belediyelerin toplum için yürüttükleri faaliyeti engelleme tutumunda bir değişiklik yoktur.

Eleştiri hakkını kullanarak sosyal medyada düşüncelerini paylaşanları cezalandırarak toplumu susturmaya çalışma ısrarında bir değişiklik yoktur.

İnfaz yasasında değişiklik yaparken siyasi tutuklu ve hükümleri kapsamama ısrarında, kadınlara ve çocuklara yönelik suçları ise affetmede beis görmeme tutumunda bir değişiklik yoktur.”

(HABER MERKEZİ)

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