Köprülerden 2 gün hiç araç geçmedi, ödenecek para koronavirüs bağışını geçti

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 2 günde, köprülerden neredeyse hiç araç geçmedi. Ancak köprüleri işleten müteahhitler gelirlerini garanti etmişti. Sadece Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri’ne geçmeyen araçlar için ödenecek garanti bedelleri, mesajlarla toplanan bağışları geçti.

12 Nisan 2020 itibariyle ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasında SMS ile toplanan bağış adedi 53 milyon 524 bin liraya ulaştı. Bu tutarın toplanabilmesi için yurttaşlar 5 milyon 352 bin mesaj attı.

Ancak BirGün'den Ozan Gündoğdu'nun haberine göre; sokağa çıkma yasağının yaşandığı hafta sonunda sadece 2 gün için Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüleri’ne ödenen garanti bedelleri bu toplanan bağışları hiç etti. 2 köprüye sadece bu hafta sonu için hazineden ödenecek garanti bedeli 56,6 milyon liraya ulaşmış durumda. Üstelik garanti bedellerine ABD’de yaşanan enflasyon da dahil ediliyor. İşte hesaplar…

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

Açıldığı tarih: 26 Ağustos 2016

26 Ağustos 2016 Sözleşmedeki araç başına garanti tutarı: 3 dolar + KDV

3 dolar + KDV 2017-2019 arası ABD enflasyonu: yüzde 5,5

yüzde 5,5 2020’de ödenecek araç başına garanti tutarı (dolar cinsinden) : 3,16 dolar + KDV

3,16 dolar + KDV 2020 ilk 3 ayında ortalama dolar kuru: 1 dolar = 6,10 TL

1 dolar = 6,10 TL 2020’de ödenecek araç başına garanti tutarı (lira cinsinden): 19,2 lira + KDV

19,2 lira + KDV Günlük garanti edilen araç sayısı: 135 bin ( 2 günde 270 bin )

135 bin ( 2 günde 270 bin ) 2 günde ödenecek toplam garanti bedeli: 5 milyon 184 bin TL + KDV

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

Açıldığı Tarih: 1 Temmuz 2016

1 Temmuz 2016 Sözleşmedeki araç başına garanti tutarı: 35 dolar + KDV

35 dolar + KDV 2017-2019 arası ABD enflasyonu: yüzde 5,5

yüzde 5,5 2020’de ödenecek araç başına garanti tutarı (dolar cinsinden): 36,92 dolar + KDV

36,92 dolar + KDV 2020 ilk 3 ayında ortalama dolar kuru: 1 dolar = 6,10 TL

1 dolar = 6,10 TL 2020’de ödenecek araç başına garanti tutarı (lira cinsinden): 225,2 lira + KDV

225,2 lira + KDV Günlük garanti edilen araç sayısı: 95 bin (2 günde 190 bin)

95 bin (2 günde 190 bin) 2 günde ödenecek garanti bedeli: 42 milyon 788 bin TL + KDV (HABER MERKEZİ)