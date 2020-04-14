Aksaray'da iş cinayeti: Havalandırma boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi
Aksaray'da çalıştığı inşaatta havalandırma boşluğuna düşen İşçi Zeki Kozan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İşçinin düştüğü havalandırma boşluğu | Fotoğraf: DHA
Aksaray'da çalıştığı inşaatın 7'nci katından havalandırma boşluğuna düşen 58 yaşındaki İşçi Zeki Kozan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre iş cinayeti, dün saat 11.00 sularında Şifahane Mahallesi 3180 Sokak'ta meydana geldi. İnşaat halindeki binanın 7’nci katında çalışan Zeki Kozan, iddiaya göre havalandırma boşluğunun üzerine koyduğu tahtanın üzerine bastı. Tahta kırılınca Kozan, zemin kata düştü. Mahsur kalan Kozan’ı, mesai arkadaşları duvarı kırarak kurtardı. Çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kozan, gece saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
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